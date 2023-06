Lái xe taxi "dù" bỏ trốn, nằm ra đường "ăn vạ" gây rối trật tự công cộng

Ngày 23/6, Công an thành phố Hạ Long thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với lái xe taxi "dù" vì có hành vi bỏ chạy, không hợp tác, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn vào tối 22/6.

Tài xế Nguyễn Văn Quang điều khiển taxi "dù" bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 22/6, Tổ liên ngành gồm các lực lượng: Công an thành phố Hạ Long và Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp tuần tra kiểm soát tại khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, thực hiện kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh của xe taxi trên địa bàn.

Trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 14B-294.00 đang lưu thông tại khu phố Anh Đào (phường Bãi Cháy) có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe dù có đồng hồ báo cước nhưng vi phạm quy định về kinh doanh vận tải taxi như: không đăng ký biển số kinh doanh vận tải, màu sơn, phù hiệu…

Khi một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Hạ Long yêu cầu xuất trình giấy tờ thì tài xế không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy, khiến chiến sỹ cảnh sát giao thông phải bám vào cánh cửa xe. Rất may tổ công tác đã khống chế tài xế vi phạm này, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong khi lực lượng chức năng đang làm việc thì tài xế taxi bất ngờ ngã lăn ra đường để "ăn vạ", không hợp tác làm việc, gây phản cảm giữa khu du lịch, làm ảnh hưởng đến an ninh công cộng. Nhưng khi tổ công tác gọi xe cứu thương đến hiện trường, tài xế bất ngờ tỉnh lại.

Tài xế Nguyễn Văn Quang nằm "ăn vạ" gây cản trở giao thông, an ninh công cộng. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra, lái xe vi phạm là Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1967, trú tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long). Trên xe, ngoài hộp đèn taxi không do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn có một chiếc dao nhọn…

Taxi dù bùng nổ gây ra cuộc cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính hành khách sử dụng. Trong 2 tuần gần đây, Công an thành phố Hạ Long đã xử lý gần 60 trường hợp taxi dù… Tuy nhiên, bên cạnh một số lái xe vi phạm đã chấp hành việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, vẫn còn không ít lái xe vi phạm, sẵn sàng bỏ chạy, bất chấp an toàn của bản thân và hành khách trên xe.

Trung tá Lê Văn Tuyền, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Hạ Long cho biết, để thực hiện hiệu quả chuyên đề này, đơn vị phối hợp chặt chẽ với đội Cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, Phòng PC 08 và Thanh tra sở Giao thông Vận tải để xử lý nghiêm.

Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp taxi, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Ninh văn minh, Công an thành phố Hạ Long sẽ tiếp tục duy trì cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý xe vận chuyển hành khách không có đăng ký kinh doanh vận tải (taxi dù); đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và người dân xung quanh.