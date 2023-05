Lại có phim lỗ gần 1300 tỷ dù ra mắt ngay dịp lễ, nam chính bị ghét vì dính ồn ào tình ái

Dịp lễ 1/5 năm nay tiếp tục đón nhận tin buồn dành cho một số dự án chiếu rạp, bởi vì kỷ lục lỗ 1100 tỷ đồng của Kinh Thiên Cứu Viện trên màn ảnh Trung Quốc đã chính thức bị "xô đổ". Dự án chuyển thể hợp tác giữa Hollywood và Nhật Bản mang tên Knights of the Zodiac gây sốc khán giả với mức lỗ choáng váng.

Với kinh phí 60 triệu USD, phim thu về chưa đến 4,7 triệu USD toàn cầu.

Theo thống kê từ Box Office Mojo, Knights of the Zodiac chỉ thu về khoảng 4,7 triệu USD toàn cầu kể từ khi công chiếu vào ngày 28/4 (tức dịp lễ 1/5), trong đó chỉ kiếm được hơn 300 nghìn USD tại Nhật Bản và 220 nghìn USD tại Bắc Mỹ. Với kinh phí lên đến 60 triệu USD từ Sony và Toei, phim thua lỗ 55,3 triệu USD (tức hơn 1300 tỷ đồng), con số khủng hoảng dành cho một tác phẩm viễn tưởng, hành động mãn nhãn.

Về chất lượng, phim bị chấm 33% "cà thối" trên Rotten Tomatoes và nhận về nhiều lời chê bai từ giới chuyên môn. "Knights of the Zodiac thất bại trong việc truyền tải đủ độ hấp dẫn để mở ra nhiều phần hậu truyện hơn nữa, chưa kể phần đồ họa và cách kể chuyện cũng thiếu sót trầm trọng", IGN đánh giá. Một số khán giả trên các trang như Reddit còn so sánh phim với "thảm họa chuyển thể anime" Bảy viên ngọc rồng năm nào của Hollywood.

Phim nhận 33% "cà thối".

Phim được chuyển thể từ truyện tranh Thánh sĩ Seiya quen thuộc với tuổi thơ khán giả Việt.

Được chuyển thể từ truyện tranh Thánh sĩ Seiya từng một thời được dịch và phát hành tại Việt Nam, Knights of the Zodiac xoay quanh nhân vật chính Seiya - đứa trẻ mồ côi lang bạt đường phố bỗng bất ngờ được trao cho nhiệm vụ bảo vệ một cô gái nhỏ vốn là hậu kiếp của nữ thần chiến tranh. Chỉ khi trở thành Chiến binh Hoàng đạo (hay Thánh sĩ) thì Seiya mới có thể là kẻ vĩ đại nhất.

Vào vai nam chính trong phim là tài tử Mackenyu nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào. Mackenyu có ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn và khả năng thực hiện cảnh hành động mãn nhãn, song vẫn không được lòng khán giả vì một lý do.

Mỹ nam Mackenyu đóng nam chính của phim.

Sinh năm 1996 tại Mỹ, Arata Mackenyu bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản từ năm 18 tuổi và nhanh chóng được công chúng yêu thích vì ngoại hình lãng tử, cuốn hút. Thế nhưng đến năm 2016, làng giải trí xứ Nhật chấn động khi Mackenyu được cho là có con 8 tuổi với bạn thân của mẹ anh. Mãi đến năm 2022, anh và em trai mới cùng một lúc tuyên bố kết hôn, song vẫn khó có thể xoa dịu công chúng.

Tuy vậy, Mackenyu vẫn là cái tên được màn ảnh săn đón. Ngoài Knights of the Zodiac, mỹ nam còn tham gia Lãnh khách Kenshin, hay sắp tới là One Piece trong vai Zoro.

Mackenyu đóng nhiều bom tấn như Lãnh khách Kenshin, One Piece...

Anh gây chấn động Nhật Bản khi có con với bạn thân của mẹ.

Nguồn: Toei, Sony Pictures