Lạ đời sao nam được săn đón nhờ không còn một xu dính túi, càng kém sắc càng có nhiều vai diễn khủng

Dù có nội dung gây tranh cãi, thậm chí bị chê bai nhưng dự án Hàn Ballerina (Điệu Ba Lê Tử Thần) vẫn được khán giả đón xem nồng nhiệt, đạt hạng 1 trên nền tảng Netflix của Việt Nam. Bộ phim hành động - giật gân gây chú ý bởi một nhân vật nam với mái tóc dài, gương mặt góc cạnh cực ngầu. Gần đây, sao nam tên Kim Ji Hoon này đã khiến ai nấy bất ngờ khi chia sẻ lý do anh "nuôi" tóc dài.

Trên chương trình Salon Drip 2, Kim Ji Hoon thú nhận rằng mái tóc dài đã cứu cuộc đời và sự nghiệp của anh. Thực chất khi mới vào nghề, nam diễn viên từng để tóc ngắn, sở hữu nhan sắc không thua gì các nam thần hàng đầu màn ảnh. Thế nhưng chính vì gương mặt, phong cách "đại trà" đã khiến anh không có nhiều cơ hội diễn xuất.

Để tóc ngắn điển trai, Kim Ji Hoon lại "ế" phim

Thậm chí đã từng có giai đoạn Kim Ji Hoon vắng bóng khỏi màn ảnh suốt 2 năm vì không có ai mời đóng phim. Trong thời gian đó, anh đối mặt với khó khăn tài chính, thậm chí không còn một xu tiết kiệm nào. Cái ăn cái mặc đã khó, Kim Ji Hoon cũng không màng đến việc đi cắt tóc, tỉa tót lại cho gọn gàng. Tuy nhiên, chính lựa chọn này đã góp phần giúp anh trở lại với phim ảnh.

Nhờ để tóc dài, Kim Ji Hoon bất ngờ được đoàn phim Hoa Của Quỷ liên hệ, mời đóng nhân vật vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Chính mái tóc xuề xoà, nét mặt có phần xanh xao, bơ phờ của anh đã giúp anh thể hiện tốt vai diễn này, qua đó được khán giả lẫn nhiều ekip phim yêu thích.

Hoa Của Quỷ chính là cơ hội giúp Kim Ji Hoon "F5" lại sự nghiệp của mình, với một hình ảnh mới gai góc, nam tính hơn. Anh sau đó được mời tham gia Money Heist Korea, Love to Hate You và gần đây nhất là Ballerina. Ở tuổi 42, nam diễn viên chia sẻ rằng anh cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết, tất cả nhờ vào kiểu tóc "phong thuỷ". Sắp tới, anh chàng còn góp mặt trong dự án phim Death's Game, đánh dấu màn tái xuất của trai đẹp Seo In Guk.