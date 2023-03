Ký ức đau khổ của Quỳnh Trần JP: "Bác sĩ chạy ra chạy vào nói chuyện với chồng mình và 3 tiếng sau thì con mình mất"

Nổi tiếng từ những video ăn uống cách đây khoảng 5 năm, Quỳnh Trần JP hiện tại đã là một trong những YouTuber làm về ẩm thực có lượng theo dõi “khủng”. Với tài ăn nói duyên dáng cùng sự đảm đang, nấu ăn ngon của mình của mình mà Quỳnh Trần ngày càng gặt hái được nhiều thành công.

Cũng nhờ làm YouTube mà Quỳnh Trần JP được nhận xét “đổi đời”. Cô đã có thể tậu nhà, mua xe, báo hiếu gia đình. Không những vậy, cô còn tự mở được một công ty riêng, lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên trước đây, Quỳnh Trần JP từng chia sẻ cô là người có cuộc sống cơ cực, từng trải qua không ít những khó khăn, phải làm nhiều công việc để trang trải. Cho đến khi gặp gỡ ông xã người Nhật Bản, cuộc đời nữ YouTuber mới bước sang một trang mới. Song, may mắn vẫn chưa thực sự mỉm cười bởi 2 vợ chồng Quỳnh Trần JP lại khó có con.

Quỳnh Trần JP và ông xã người Nhật kết hôn từ năm 2012

“Hai vợ chồng mình cưới nhau 2012 nhưng 2 năm sau vẫn không có con. Mỗi lần đi về Việt Nam, ai cũng hỏi, có người còn nói về mình ác mồm ác miệng. Theo lời khuyên của mọi người, vợ chồng mình cũng đến bệnh viện kiểm tra thì biết là chồng mình bị tinh trùng yếu. Vậy là nhà mình phải theo bác sĩ 1 năm rưỡi để kiếm con”, Quỳnh Trần JP chia sẻ trong một clip của mình.



Được biết, vợ chồng Quỳnh Trần chọn phương pháp lựa tinh trùng khoẻ để bơm vào cổ tử cung. Nếu 5 lần không thành công, cả hai sẽ chuyển qua làm thụ tinh trong ống nghiệm. Chia sẻ về điều này, Quỳnh Trần cho biết ở Nhật Bản, bác sĩ sẽ hướng dẫn mọi người theo trình tự và thiên về những phương pháp đơn giản trước. Ngoài ra, lý do khiến cả hai lựa chọn cũng vì chi phí thực hiện rẻ hơn.

Cũng phải mất 3 lần thất bại, đến lần thứ 4 Quỳnh Trần mới đậu thai. Cô cho biết, cảm giác lúc đó vỡ oà, khóc như một đứa trẻ vì hạnh phúc: “Mình đã nghĩ rằng suốt cuộc đời này mình không thể nào mang thai được nhưng cuối cùng ông trời cũng thương cho mình đậu thai”.

Vừa là lần đầu tiên và cũng không dễ dàng để có em bé, Quỳnh Trần khá cẩn thận trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Thậm chí, cô còn nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Đến ngày sinh con, mọi chuyện diễn ra không như mong muốn của nữ YouTuber. “Khi con đẻ ra mình thấy con mình giống hệt chồng mình, nhưng mình lo lắng vì con không khóc. Thậm chí khi bác sĩ đánh vào mông bé cũng không có phản ứng gì. Bác sĩ sau đó phải ép tim con mình để nó thở nhưng vẫn không được nên phải dùng ống thở và nằm lồng kính. Bác sĩ chạy ra chạy vào nói chuyện với chồng mình và 3 tiếng sau thì con mình mất”, Quỳnh Trần nghẹn ngào nói.

Nữ YouTuber kể về quá trình sinh con đẫm nước mắt

Hành trình thụ thai khó khăn nay lại càng đau đớn khiến Quỳnh Trần như chết lặng. Cô cũng không nhận được thêm bất cứ lý do nào từ bệnh viện về việc con mất khiến nữ YouTuber vừa tức giận, vừa buồn bã. “Mình buồn lắm, mình khóc nhiều lắm. Mình đẻ thường, khâu đến mười mấy mũi nhưng nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau tinh thần được. Mình khóc đến mức mắt mờ cả đi”, cô nói.

“Mình nhớ như in 3 ngày ở viện trong khi bao nhiêu người mẹ khác ôm con cho con bú còn mình thì không. Sau khi con mất thì sữa của mình ra, nhưng bây giờ mình đâu có con. Nếu có thì con đã được uống những dòng sữa đầu tiên của mình. Thế là mình cứ khóc suốt ngày. Nhìn quanh họ đều ôm con trong tay, mình cũng vậy nhưng chỉ khác là con mình không còn thở nữa”, Quỳnh Trần kể về hành trình đẫm nước mắt của mình.

Sau 2 tháng, Quỳnh Trần JP và chồng gắng gượng vượt qua mất mát, tiếp tục trên hành trình tìm con. Cả hai vẫn lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo giống trước đó. Và cũng phải đến lần thứ 4, Quỳnh Trần mới có kết quả tốt đẹp.

Quỳnh Trần khi mới sinh bé Sa

Tuy nhiên ở lần mang thai này, cô làm ngược lại hoàn toàn so với lần đầu tiên. Nữ YouTuber không nghỉ việc, vẫn đi làm đều đặn vì nghĩ rằng được vận động sẽ khiến sức khỏe thai kỳ tốt hơn, không bị tiểu đường cũng như không tăng cân quá nhiều.

Vào đêm Noel năm 2016, Quỳnh Trần JP hạ sinh bé Sa. Cô cho biết, con khóc một, bản thân khóc mười, khóc thậm chí còn lớn hơn con vì mừng. “Hành trình mang thai lần hai này của mình không mấy người thân biết, chỉ có mẹ và em gái biết. Và cho đến khi mình đăng bé Sa lên mạng, mọi người đều ngỡ ngàng và vui thay cho mình”, Quỳnh nói.

Câu chuyện đi tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo của Quỳnh Trần JP đã từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Thời điểm chia sẻ chi tiết câu chuyện này, cô cho biết do bé Sa đã lớn nên mới dũng cảm kể lại với mong muốn tìm được sự đồng cảm về tinh thần.

Quỳnh Trần JP thân thiết với Bà Nhân Vlog

Cũng là người trực tiếp trải qua hành trình tìm con, Quỳnh Trần JP hơn ai hết hiểu rằng đó thực sự là một giai đoạn khó khăn, cần nhiều đến sự may mắn. Do vậy, khi biết Bà Nhân Vlog khó có con, Quỳnh Trần JP dành nhiều sự chia sẻ cho người bạn thân. Cô cũng chính là người cùng Bà Nhân đi thăm khám các bệnh viện ở Nhật Bản và Việt Nam để tìm được bác sĩ tốt nhất. Tuy nhiên cho đến hiện tại, Bà Nhân Vlog vẫn chỉ mới đang trong quá trình tiêm kích trứng, đặt phôi và hi vọng sẽ có tin vui trong thời gian tới.



