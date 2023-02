Kỳ lạ nam diễn viên bán nhà bán xe, bỏ luôn bạn gái để... nhập vai hơn: Kết quả nhận lại vượt xa mức tưởng tượng!

Sự kính nghiệp của diễn viên là yếu tố cần thiết để vai diễn được thể hiện một cách xuất sắc nhất. Thế nhưng không phải ai cũng dám từ bỏ, hi sinh từ chính bản thân chỉ vì một nhân vật nào đó. Nam diễn viên sau đây thậm chí đã "cược" hết tất cả mọi thứ của mình để tham gia một bộ phim.



Khi tham gia dự án phim The Pianist (Nghệ Sĩ Dương Cầm) vào năm 2002, nam tài tử Adrien Brody đã có sự hi sinh không tưởng, không phải ai cũng làm được. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2003, ngôi sao sinh năm 1973 đã bật mí cách để anh hóa thân thành vai nam chính Wladyslaw Szpilman - người nghệ sĩ dương cầm từng dành 2 năm sống tại khu ổ chuột trong thời điểm chiến tranh tàn khốc.

Nam diễn viên đã bỏ hết tất cả mọi thứ của mình vì vai diễn.

Bên cạnh việc tập đàn piano 4 giờ mỗi ngày, Adrien Brody đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ của bản thân để có thể cảm nhận được thân thế, cuộc đời khi ấy của nhân vật. Anh cho biết: "Tôi đã bán căn hộ của mình, bán luôn cả xe. Tôi còn ngắt kết nối điện thoại và mọi thiết bị, rồi cứ thế rời đi". Điều đáng nói là anh cũng nói lời chia tay với bạn gái khi ấy của mình, chính thức bước vào cuộc đời của một kẻ không nơi nương tựa.

Brody mất hết tất cả để phục vụ vai diễn.

Thế nhưng sự khổ cực chỉ mới bắt đầu với nam diễn viên. Khi đến Đức để quay phim, Brody còn phải tập... đi mò tìm thức ăn ở những khu ổ chuột thật 100%. Để thể hiện tình trạng ngặt nghèo của nhân vật, anh đã siết cân trong 6 tuần và giảm hơn 13kg. Hằng ngày anh chỉ ăn 2 quả trứng luộc cho bữa sáng, một ít thịt gà cho bữa trưa, đến tối thì ăn gà hoặc cá với rau củ luộc.

Adrien Brody siết cân, giảm hơn 13kg.

Sự hi sinh đã giúp Brody thắng giải Oscar.

Sự hi hinh và hết mình đến đáng kinh ngạc (hay thậm chí kinh hãi) vì vai diễn của nam diễn viên Adrien Brody cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. The Pinanist trở thành bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao, mang về cho bản thân nam chính 14 đề cử cá nhân, trong đó anh đã chiến thắng tại Oscar và 3 sự kiện khác. Bản thân bộ phim cũng thu về hơn 120 triệu USD so với kinh phí 35 triệu, được xem là thành công về cả mặt thương mại.

Sau The Pinanist, Adrien Brody trở thành tài tử được săn đón, góp mặt trong nhiều dự án thương mại như King Kong, Quái Thú Vô Hình...

Nguồn: The Hollywood Reporter