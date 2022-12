Kpop 2022 đánh dấu sự trở lại của các nhóm nhạc lâu năm: BIGBANG, SNSD tái hiện cả bầu trời thanh xuân tươi đẹp!

Bên cạnh việc nhiều tân binh chất lượng được ra mắt, năm 2022 còn chứng kiến sự trở lại của hàng loạt tên tuổi đình đám, huyền thoại của thị trường Kpop. Với những màn tái xuất này, người hâm mộ như được quay trở lại quãng thời gian thanh xuân, du hành về quá khứ tươi đẹp với những hình ảnh thân quen. Mặc dù đã vắng bóng trong Kpop khá lâu nhưng những sản phẩm trở lại của loạt nhóm nhạc Gen 2 vẫn không hề giảm nhiệt, gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng và ghi dấu trong lòng công chúng.

BIGBANG với Still Life: Lời tạm biệt cho một thanh xuân rực rỡ, cùng gặp lại nhau khi mùa hoa nở

Đầu năm 2022, cộng đồng fan Kpop đã được một phen đứng ngồi không yên khi BIGBANG xác nhận trở lại cùng ca khúc Still Life. Đây là sản phẩm chính thức đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm kể từ ca khúc Flower Road và gần 6 năm kể từ MV Fxkk It và Last Dance.

Thông điệp của bài hát khắc họa lên quãng thời gian đã qua của các thành viên cùng lời hứa với người hâm mộ "Hãy gặp lại nhau khi hoa nở".

MV đầy cảm xúc Still Life của BIGBANG

Màn comeback của nhóm đúng chất một "vụ nổ" khi trở thành tâm điểm bàn tán trên mọi nền tảng mạng xã hội, đạt nhiều thành tích nổi bật khẳng định vị thế "ông hoàng Kpop". Dù không quảng bá, boygroup nhà YG vẫn dễ dàng đạt Perfect All-Kill (PAK) cho Still Life - danh hiệu cao quý mà bất kỳ nghệ sĩ nào khi phát hành sản phẩm âm nhạc cũng mong muốn có được.

Với thành công của Still Life, BIGBANG đã nối dài chuỗi thành tích của mình, trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có đến 6 ca khúc đạt PAK trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc. Hầu như kể từ năm 2012, lần trở lại nào của nhóm cũng đạt được danh hiệu này, không hổ danh "quái vật nhạc số". Cụ thể, các ca khúc đạt danh hiệu PAK gồm: Blue (2012), Loser (2015), Let's Not Fall In Love (2015), Fxxk It (2016), Flower Road (2018) và Still Life (2022).

BIGBANG trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có 6 ca khúc đạt PAK

Phải rất lâu rồi mới trở lại nhưng màn comeback của BIGBANG lại khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi, xúc động. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, Still Life khắc hoạ nên quãng thời gian đã qua, mỗi cảnh quay của các thành viên tượng trưng cho một mùa trong năm, xuân, hạ, thu, đông có đủ.

Khoảnh khắc 4 chiếc ghế được đặt cạnh nhau trong MV nhưng không có một thành viên nào xuất hiện, khiến ai nấy cũng phải chạnh lòng, cảm giác chia xa chưa bao giờ rõ rệt đến như thế. Qua những ẩn ý từ trong hình ảnh lẫn ca từ của Still Life, nhiều người nói rằng đây là lời tạm biệt mà BIGBANG gửi đến người hâm mộ, một lời tạm biệt không trọn vẹn.

Hình ảnh 4 chiếc ghế khiến người hâm mộ không khỏi xúc động

Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng như câu hát của trưởng nhóm G-Dragon:"Tôi nhớ những cô bé, cậu bé từng cười khóc cùng chúng tôi", BIGBANG sẽ mãi là một phần thanh xuân tươi đẹp, một nhóm nhạc huyền thoại đại diện cho Kpop.

Sân khấu tái hợp bùng nổ, đầy bất ngờ của 2NE1 tại Coachella

Cùng với đàn anh BIGBANG, 2NE1 cũng là 1 trong những nhóm nhạc đình đám thế hệ Gen 2 của Kpop. Việc nhóm đột ngột tan rã vào năm 2016 đã để lại nhiều tiếc nuối, người hâm mộ đều hi vọng được nhìn thấy 2NE1 tái hợp 1 ngày nào đó.

Không phụ lòng fan, 2NE1 đã chính thức tái hợp trong sân khấu lễ hội đình đám Coachella. Sân khấu đầy bất ngờ của nhóm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của của cộng đồng fan Kpop trên toàn thế giới, tạo nên sự chấn động trên khắp các mạng xã hội.

Sân khấu tái hợp của 2NE1 tại Coachella

Với việc tái hợp đội hình đầy đủ 4 người, sân khấu của 2NE1 như đưa khán giả sống lại những ngày vàng son của Kpop Gen 2 thông qua ca khúc đình đám I Am The Best. Không những thế, bốn cô gái đã tái hiện những tạo hình quen thuộc một thời "cộp mác" 2NE1 khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, vỡ oà.

Tạo hình làm nên thương hiệu được 2NE1 tái hiện

Để có được sân khấu tưởng chừng như không thể, vai trò của trưởng nhóm CL là vô cùng lớn. Nữ nghệ sĩ đã không lựa chọn cơ hội trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên trình diễn tại Coachella mà quyết định "đánh úp" fan khi tái hợp với 2NE1, đưa thanh xuân của hàng triệu fan Kpop trở lại trên sân khấu của lễ hội âm nhạc đình đám thế giới.

2NE1 đã khiến khán giả phấn khích khi tái hợp cùng nhau

SNSD khiến fan vỡ oà khi comeback với đội hình đầy đủ 8 thành viên, khẳng định sức hút mãnh liệt sau nhiều năm vắng bóng

Khi nhắc đến nhóm nhạc nữ số 1 Kpop, không thể không nhắc đến SNSD với nhiều thành tích ấn tượng trong sự nghiệp cùng lượng fan đông đảo, là thanh xuân của biết bao thế hệ. Kể từ khi ba thành viên Seohyun, Tiffany, Sooyoung rời SM, dù không thông báo tan rã nhưng SNSD cũng chưa có sản phẩm nào đầy đủ đội hình 8 người sau album Holiday Night ra mắt vào tháng 8/2017.

Năm 2022 - tròn 15 năm hoạt động của SNSD, 8 cô gái đã đáp lại sự chờ đợi bao lâu của người hâm mộ khi comeback cùng nhau với full album Forever 1, tạo nên hiệu ứng bùng nổ tại nhiều quốc gia.

Forever 1 mang thông điệp về tình yêu vĩnh cửu, các cô gái muốn cùng người hâm mộ mãi mãi bên nhau, những người đã luôn đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường dài vừa qua.

Màn trở lại đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động của SNSD

Dù đã 5 năm vắng bóng nhưng SNSD vẫn khẳng định sức hút cùng vị thế "nữ hoàng Kpop" của mình với loạt thành tích ấn tượng. Cụ thể, album FOREVER 1 của nhóm đã đứng đầu BXH iTunes ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, ra mắt ở vị trí #1 trên BXH iTunes Album Thế giới và lọt top album bán chạy nhất tuần đầu của girlgroup.

Tại quê nhà, ca khúc của SNSD cũng đạt vị trí cao trên các BXH và cái tên Girls’ Generation nhanh chóng đứng #1 Trending tại phần tìm kiếm của MelOn ngay sau khi MV được phát hành, cho thấy công chúng trông ngóng màn comeback này đến nhường nào.

SNSD gặt hái nhiều thành tích ấn tượng dù nhiều năm vắng bóng

Bên cạnh đó, "nhóm nhạc quốc dân" còn khiến người hâm mộ không khỏi hạnh phúc, xúc động với khi xuất hiện tại concert của đại gia đình SM. Với màn trình diễn đầy ý nghĩa này, Hyoyeon đã không kìm được nước mắt khi được trình diễn cùng những người chị em thân thiết, cho thấy tình bạn lâu năm vô cùng đẹp đẽ của 8 cô gái.

Hyoyeon không kìm được nước mắt khi SNSD tái hợp sau nhiều năm

Để màn tái hợp được trọn vẹn, girlgroup nhà SM còn tổ chức fanmeeting với quy mô không khác gì một buổi concert. Nhóm đã tái hiện lại cả bầu trời thanh xuân với những ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi của các cô gái, cùng fan ôn lại biết bao kỉ niệm đáng nhớ trong chặng đường dài 15 năm đồng hành cùng nhau. Đặc biệt, sân khấu tái hiện "thánh ca" huyền thoại Into The New World của SNSD đã khiến người hâm mộ vỡ oà, đong đầy cảm xúc.

Sân khấu tại hiện "thánh ca" Into The New World đầy ý nghĩa của SNSD

Thanh xuân tươi đẹp của biết bao fan Kpop mang tên SNSD

Dòng chữ cảm động trên tay các fan tại buổi fanmeeting của SNSD: “Nếu kiếp sau các cậu vẫn là SNSD, tôi sẽ lại là SONE"

KARA tái xuất sau hơn 7 năm với album kỷ niệm 15 năm

Ra mắt cùng năm với SNSD, là một trong những girlgroup nổi bật Gen 2, KARA cũng có màn trở lại đầy ấn tượng với album đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động. Đây là lần comeback sau hơn 7 năm vắng bóng của nhóm với album Move Again và MV chủ đề When I Move khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

KARA comeback với When I Move sau 7 năm

Giữa một rừng nghệ sĩ trẻ, màn comeback của KARA vẫn có sức hút nhất định với công chúng

Sở hữu loạt hit quốc dân cùng fandom vững chắc, màn tái xuất của KARA vẫn có độ nhận diện cao và dễ dàng được khán giả ủng hộ. Nhóm không những tích cực tham gia quảng bá cho ca khúc mới mà còn gây sốt với sân khấu đầy hoài niệm tại lễ trao giải MAMA 2022. Girlgroup đình đám một thời đã tái hiện lại loạt ca khúc hit làm nên tên tuổi như Lupin, STEP, Mister khiến khán giả không khỏi phấn khích, thích thú.

KARA tái hiện loạt hit nổi tiếng tại MAMA 2022

