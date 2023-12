KOC Vietnam 2023: Thử thách dung hòa giữa dấu ấn cá nhân và tính cách thương hiệu

Là chương trình thực tế khai thác sâu về ngành nghề Key Opinion Consumer (người tiêu dùng chủ chốt) - KOC Vietnam 2023 - đã và đang sở hữu lượng người theo dõi lớn từ các nền tảng. Trở lại với mùa hai với chủ đề "Best Version Of My Sell", xuyên suốt 5 tập phát sóng, khán giả đã liên tục được cùng các thí sinh trải nghiệm những thử thách phản ánh chân thực về nghề nghiệp của các KOC như livestream, review sản phẩm,...



Trong tập 4-5 "Dòng chảy" vừa lên sóng, TOP 16 thí sinh đã cùng nhau nhận một đề bài khó hơn: xây dựng câu chuyện thương hiệu. Bài toán đặt ra làm sao để KOC xây dựng được thương hiệu cá nhân nhưng vẫn có thể biến hóa và dung hòa hình ảnh của mình với tính cách của thương hiệu, để truyền tải đúng tinh thần và câu chuyện mà các nhãn hàng muốn gửi đến khách hàng.

Vì thế trong hai tập này, KOC Vietnam 2023 đã mời anh Andy Nguyên Trần - Phó Tổng Giám đốc ZaloPay - tham gia với vai trò giám khảo khách mời. Thử thách đặt ra cho các thí sinh: mỗi đội chia làm 3 nhóm để review 2 sản phẩm khác nhau, không chỉ giới thiệu được sản phẩm mà còn phải nêu bật được đặc điểm, kể câu chuyện thương hiệu thông qua chính sản phẩm đó.

Bên cạnh hai master, anh Andy Nguyên Trần đồng thời cũng là người trợ giúp TOP 16 thí sinh đi tìm câu trả lời cho thử thách này thông qua các đánh giá, chia sẻ dưới góc nhìn của thương hiệu. Với hơn 7 năm phát triển, ZaloPay - ví điện tử và nền tảng thanh toán trực tuyến - là một trong những thương hiệu trẻ của ngành fintech nhưng đã chinh phục và trở thành ứng dụng thanh toán được hàng chục triệu người tin tưởng và chọn lựa sử dụng, trở thành ví điện tử quốc dân với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong những năm qua. Để có được thành công này, câu chuyện thương hiệu mà ZaloPay mang đến là case-study để các thí sinh học hỏi.

Anh Andy Nguyên Trần - Phó Tổng Giám đốc ZaloPay là giám khảo khách mời, đại diện cho thương hiệu, tại tập 4-5 KOC Vietnam 2023

Anh Andy chia sẻ: "Ở một khía cạnh nào đó, thương hiệu của nhãn hàng - doanh nghiệp cũng rất giống với thương hiệu cá nhân". Cụ thể, giám khảo khách mời đưa ra ba từ khóa khiến hội KOC và cả host Kỳ Duyên phải gật đầu đồng tình: "biết mình là ai", "kiên nhẫn" và "nói không với cám dỗ".

Việc KOC xác định được vị trí của mình, "biết mình là ai" sẽ giúp các bạn nhận ra và phát huy thế mạnh cá nhân. Từ đó cũng xác định được đối tượng khán giả theo dõi mình là ai để vừa định hướng con đường phát triển hình ảnh và sự nghiệp của mình vừa có thể tư vấn được cho nhãn hàng giới thiệu sản phẩm, câu chuyện phù hợp.

Xác định đúng bước đầu là điều cần thiết nhưng thực tế trải nghiệm sẽ là một hành trình đầy những thách thức mà buộc KOC phải "kiên nhẫn" và kiên trì theo đuổi đến cùng. Mỗi nội dung KOC đưa đến cho khán giả chính là hạt mầm chính họ gieo ra để tạo nên lượng người theo dõi của mình.



Và điều cuối cùng nhưng quan trọng hàng đầu chính là việc "nói không với cám dỗ". Bản thân mỗi KOC làm tốt là chưa đủ mà còn phải biết "không làm sai" để ngày càng hoàn thiện bản thân để mang đến câu chuyện thật hơn, thuyết phục được cả người xem lẫn nhãn hàng.

Các yếu tố này luôn song hành và tác động đến nhau để tạo nên và nâng cấp thương hiệu cá nhân của mỗi KOC, đồng thời cũng bổ trợ và đồng hành cùng giúp nhãn hàng truyền tải hình ảnh, câu chuyện thương hiệu của họ đến với công chúng.

Sau khi được giám khảo "mách nước", các thí sinh KOC Vietnam nhanh chóng bắt tay vào thực hiện bài thi. Không khí khẩn trương, gấp rút bao trùm KOC Campus. Chỉ trong 45 phút, clip thành phẩm phải chỉn chu về mặt âm thanh, cắt dựng và đem đến nội dung hấp dẫn, thể hiện được hết câu chuyện phía sau thương hiệu. Các nhóm trong team master Mai Ngô và Luna Đào đã hoàn thành tốt phần thi của mình, có nhóm để lại ấn tượng khiến host, hai master và các giám khảo khách mời phải trầm trồ.

Trước khi kết thúc, giám khảo Andy không quên giao một bài tập về nhà dành cho cá nhân các thí sinh: mỗi bạn sẽ nhận được một mã riêng trong chương trình liên kết, sau đó làm cách nào để kêu gọi người dùng mới chốt đơn TikTok Shop, thanh toán nhanh gọn bằng ZaloPay. Thời gian tính điểm của thử thách này sẽ kéo dài từ ngày 3/11 đến hết 06/01/2023.

TOP 16 đã hoàn thành xuất sắc phần thi nhóm trong tập "Dòng chảy", vậy thì khi trở thành người độc diễn kể câu chuyện của cá nhân mình và thương hiệu, các thí sinh sẽ làm cách nào để truyền tải hình ảnh thương hiệu ZaloPay; đồng thời kêu gọi được khán giả của mình mua hàng TikTok Shop và thanh toán bằng ZaloPay?

Với bài tập này, thí sinh KOC Vietnam 2023 không chỉ thể hiện được năng lực bán hàng mà còn là khả năng thuyết phục, mức độ uy tín cá nhân để chinh phục khán giả theo dõi. Bên cạnh việc bán hàng, các KOC tài năng sẽ đóng vai người lan tỏa thông điệp, sự tiện ích của việc thanh toán bằng ZaloPay cho các đơn hàng TikTok Shop. Đặc biệt, khách hàng mua sắm TikTok Shop và thanh toán bằng ZaloPay, khi nhập mã giới thiệu của KOC, sẽ nhận ngay voucher hoàn tiền trị giá 10.000 đồng.