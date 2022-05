Kình ngư đọc tuyên thệ ở lễ khai mạc SEA Games 31: Sinh ra trong gia đình làm nghề chài lưới, khăn gói xa nhà từ nhỏ và hành trình phá kỉ lục

Với các khán giả quan tâm đến thể thao đặc biệt là bộ môn bơi lội, chắc hẳn sẽ biết đến cái tên Nguyễn Huy Hoàng. Bởi trong những năm gần đây, Huy Hoàng liên tục đạt được những thành tích nổi bật, đáng nể, đem về những tấm huy chương danh giá cho thể thao nước nhà.

Huy Hoàng được đánh giá là niềm hy vọng lớn của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31 sắp diễn ra. Trong buổi Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia ngày 28/4 vừa qua, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã vinh dự đại diện cho các vận động viên tại SEA Games 31 đọc lời tuyên thệ.

Xuất thân trong gia đình làm nghề chài lưới và hành trình vươn ra "biển lớn" của chú "rái cá" nhỏ bên bờ sông Gianh

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000. Cậu bạn sinh ra ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Gia đình Huy Hoàng sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt cá trên sông Gianh để nuôi 6 người con. Là con út trong gia đình lại có niềm đam mê bơi lội, Hoàng thường được bố cho theo sau trong những lần vớt rong về làm thức ăn nuôi cá lồng bè.

Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước, việc bơi lội với những đứa trẻ nơi đây giống như một kỹ năng sinh tồn. Trong lũ trẻ cùng thôn, Hoàng là người bơi lội giỏi hơn cả. Bà con nơi đây đều gọi cậu là chú "rái cá" bởi Hoàng có tài bơi lội, thích ngâm mình dưới nước và phơi nắng nên thân hình đen trũi.

Với tài năng bơi lội từ nhỏ, Hoàng được các thầy thể dục Trường Tiểu học Tiến Hóa chú ý và chọn vào đội bơi tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, cấp tỉnh. Chỉ mới 11 tuổi, là cậu học sinh lớp 5, Hoàng đã một mình khăn gói TP Đồng Hới, Quảng Bình để được đào tạo. Trải qua 2 năm huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo và Thi đấu thể dục thể thao của tỉnh Quảng Bình, thể hiện được tố chất bơi lội vượt trội, Hoàng được đưa vào huấn luyện ở Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM.

Trong thời gian này, cậu bạn tham dự nhiều giải bơi lội và đạt được nhiều giải cao. 1 năm sau đó, Ban huấn luyện và các chuyên gia đã triệu tập Hoàng về tập luyện cùng các VĐV tại TT Huấn luyện thể thao quốc gia ở TP Cần Thơ.

Bảng vàng thành tích và những tấm huy chương

Sau bao cố gắng và những nỗ lực rèn luyện, năm 2015, Hoàng bắt đầu có những thành quả ấn tượng đầu tiên trong sự nghiệp bơi lội của mình. Ở lần thi đấu quốc tế đầu tiên tại giải vô địch các nhóm tuổi trẻ bơi lội Đông Nam Á, Huy Hoàng đã trở thành hiện tượng của bơi lội Việt Nam khi giành được 5 huy chương vàng ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, 200m bướm, 200m bơi sải và tiếp sức 4x100m.

Năm 2016, "chú rái cá sông Gianh" lại đoạt thêm 1 huy chương vàng ở cự ly 1.500 m, đồng thời phá kỷ lục Quốc gia tại giải bơi vô địch Quốc gia. Năm 2017, trong lần đầu tiên dự SEA Games 29, Huy Hoàng xuất sắc giành tấm HCV, phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 20.

Tại ASIAD 18 năm 2018, Huy Hoàng giành HCB nội dung 1.500m tự do, cậu bạn trở thành VĐV nam bơi lội đầu tiên của Việt Nam giành được huy chương ở ASIAD. Ngoài ra, trong năm 2018, Hoàng còn giành HCV 800 m tự do nam tại Thế vận hội trẻ 2018 ở Argentina.



Đến với SEA Games 30 năm 2019, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục giành cú đúp HCV ở cự ly 400m tự do và 1.500m tự do. Năm 2021, khi tham dự Olympic Tokyo, Hoàng thi đấu hai nội dung 800m và 1.500m bơi tự do nam, lần lượt đứng thứ 20/34 và 12/29.



Với những thành tích đáng nể đã đạt được, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã được vinh danh trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực thể thao.

