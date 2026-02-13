Kính mắt Nhật Bản OWNDAYS - Toạ độ mua sắm mới chuẩn Nhật cho mùa du xuân

Đồng loạt khai trương tại Vincom Center Đồng Khởi (TP.Hồ Chí Minh) và Hanoi Centre (TP. Hà Nội), OWNDAYS mang đến những không gian mua sắm hiện đại, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho khách hàng trong dịp mua sắm đầu năm.

Không khí những ngày đầu khai trương tại cửa hàng OWNDAYS Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM

OWNDAYS Vincom Center Đồng Khởi – Điểm hẹn mua sắm giữa trung tâm Sài Gòn

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai trương của Hoa Hậu Thanh Thủy, Á Hậu Phương Anh và đội ngũ OWNDAYS Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM.

Tọa lạc tại tầng B1 Vincom Center Đồng Khởi, cửa hàng OWNDAYS mới nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại & tối giản mang đậm tinh thần Nhật Bản. Không gian sử dụng tông màu sáng kết hợp chất liệu gỗ, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn hiện đại. Bố cục trưng bày rộng rãi giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm các mẫu kính cận, kính mát và những thiết kế thời trang phù hợp cho mùa du xuân.

Hoa hậu Thanh Thủy & Á hậu Phương Anh góp mặt tại sự kiện khai trương

Sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Phương Anh đã khiến buổi khai trương cửa hàng mới OWNDAYS Vincom Center Đồng Khởi thêm phần nổi bật và đáng nhớ. Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Phương Anh đã trực tiếp thử nhiều dòng kính khác nhau của OWNDAYS, đồng thời trải nghiệm dịch vụ đo mắt miễn phí theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại cửa hàng. Hai nàng hậu cũng chia sẻ sự thích thú với thiết kế đa dạng của sản phẩm cũng như quy trình phục vụ chuyên nghiệp, góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi và đáng nhớ cho buổi khai trương.

Hoa Hậu Thanh Thủy & Á Hậu Phương Anh xuất hiện rạng rỡ tại OWNDAYS Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM

OWNDAYS Hanoi Centre – Toạ độ mới cho mùa du xuân của giới trẻ Hà Nội

Không gian mới của cửa hàng OWNDAYS tại TTTM Hanoi Centre, Hà Nội

Song song đó, cửa hàng OWNDAYS tại tầng B2, TTTM Hanoi Centre mang đến làn gió mới cho bản đồ mua sắm kính mắt tại Thủ đô. Không gian được thiết kế thoáng đãng, tinh giản, chú trọng trải nghiệm thử kính và tư vấn cá nhân. Nằm tại khu vực trung tâm, OWNDAYS Hanoi Centre hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc cho khách du xuân và người dân Hà Nội đang tìm kiếm một chiếc kính phù hợp để khởi đầu năm mới.

OWNDAYS – Kính mắt Nhật Bản chất lượng cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm

Được thành lập năm 1989, OWNDAYS là thương hiệu kính mắt đến từ Nhật Bản và hiện sở hữu hơn 500 cửa hàng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, OWNDAYS có hơn 20 cửa hàng tại 4 khu vực thành phố lớn: Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội và Hải Phòng. Với thông điệp cốt lõi "OWN YOURS DAY", OWNDAYS mong muốn đồng hành cùng và khuyến khích khách hàng tự tin thể hiện phong cách riêng thông qua những thiết kế kính mắt phù hợp. Song song đó, thương hiệu cũng liên tục đổi mới để mang đến những sản phẩm kính mắt chất lượng cùng dịch vụ tận tâm và trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng.

Điều làm nên sự khác biệt của OWNDAYS nằm ở triết lý "đơn giản – minh bạch – tiện lợi". Thương hiệu áp dụng hệ thống giá đơn giản, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mà không phải lo lắng về các chi phí phát sinh. Chỉ từ 1.580.000 VNĐ, khách hàng đã có thể sở hữu một cặp kính hoàn chỉnh, bao gồm gọng kính và tròng kính phẳng chiết suất cao.

Không chỉ nổi bật ở thiết kế và chất lượng, OWNDAYS còn được khách hàng tin tưởng nhờ dịch vụ hậu mãi tận tâm. Với chính sách bảo hành toàn cầu, mỗi sản phẩm OWNDAYS đều được bảo hành chất lượng sản phẩm, bảo hành tầm nhìn trong vòng 1 năm kể từ ngày mua cùng với các dịch vụ điều chỉnh, vệ sinh kính miễn phí trong suốt quá trình sử dụng kính.

Dịch vụ đo mắt miễn phí cũng là điểm cộng lớn của thương hiệu. Quy trình đo mắt theo tiêu chuẩn Nhật Bản, được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn cùng hệ thống máy móc hiện đại, mang đến trải nghiệm chính xác, chuyên nghiệp và thoải mái cho mọi khách hàng. Những giá trị này đã góp phần giúp OWNDAYS xây dựng được uy tín vững chắc và trở thành thương hiệu kính mắt được tin chọn.

