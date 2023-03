Kim Sae Ron có thực sự gặp khó khăn tài chính, phải đi làm ở quán cà phê để kiếm sống?

Vào ngày 8/3, Kim Sae Ron đã đến Tòa án quận trung tâm Seoul để dự phiên xét xử đầu tiên với cáo buộc say rượu lái xe. Sao nhí 1 thời trông tiều tụy, mệt mỏi hơn hẳn. Tại đây, cô bị tuyên phạt 20 triệu won (360 triệu đồng). Nữ diễn viên cho biết hiện tại cô đang gặp khó khăn tài chính, phải đi làm thêm ở quán cà phê để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên nhiều netizen xứ Hàn tỏ ra nghi ngờ điều này. Những hình ảnh cuộc sống sang chảnh trước đó của Kim Sae Ron cũng bị "đào" lại. Nữ diễn viên đóng phim từ nhỏ, được cho là có khối tài sản lên đến hàng tỷ won. Vào năm 2020, Kim Sae Ron khoe căn hộ siêu sang ở khu Seoul Forest The Sharp, có giá lên 2,3 tỷ won (hơn 41 tỷ đồng).

Nữ diễn viên hầu tòa với diện mạo tiều tụy, chia sẻ về cuộc sống khó khăn hiện tại

Tuy nhiên cư dân mạng lại không nghĩ thế. Kim Sae Ron từng khoe căn hộ cao cấp trị giá 41 tỷ đồng trong chương trình truyền hình

Trong chương trình On And Off, nữ diễn viên cũng lái 1 chiếc xe hơi sang trọng có giá 50 triệu won (900 triệu đồng). Chiếc xe gây tai nạn của Kim Sae Ron cũng có giá lên đến 100 triệu won (1,8 tỷ đồng). Hiện tại, luật sư của sao nhí 1 thời cho biết cô đã bán hết xe cộ và cố gắng không đụng đến rượu bia.

Kim Sae Ron cũng có những chiếc xe hơi sang trọng

Thông tin này đã gây nên nhiều ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng với khối tài sản tích lũy sau nhiều năm đóng phim, việc phải nộp phạt 20 triệu won không gây ảnh hưởng lớn đến Kim Sae Ron. Do đó thông tin nữ diễn viên đi làm ở quán cà phê không đáng tin cậy. Tuy nhiên cũng có ý kiến khác cho rằng Kim Sae Ron còn phải bồi thường cả những hợp đồng phim ảnh, quảng cáo với con số lớn hơn nhiều.

Kim Sae Ron bị các nhà sản xuất và công chúng quay lưng sau bê bối

Nguồn: Kbizoom