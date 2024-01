Kiều Minh Tuấn: Không làm diễn viên nữa thì tôi chạy xe ôm công nghệ, quan trọng là vui vẻ để xin khách "nhớ cho em 5 sao"

Từ diễn viên chuyên nhận vai phụ trở thành gương mặt được khán giả ưu ái gọi là “ngôi sao phòng vé”, Kiều Minh Tuấn đã có hành trình thăng hoa trong sự nghiệp. Nhưng để hỏi hành trình ấy có trải đầy hoa hồng không thì câu trả lời chắc chắn là không. Sự kính nghiệp, trân trọng từng cơ hội và trầy trật cùng khó khăn giúp Kiều Minh Tuấn thành công. Và thời gian qua, nam diễn viên thêm một lần nữa được khán giả yêu thương khi đảm nhận vai Trí của phim điện ảnh Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu. Trong phim, Kiều Minh Tuấn không chỉ khẳng định năng lực mà còn chứng minh cái duyên trời cho của mình.

Trong lịch trình dày đặc quảng bá cho phim mới ra mắt, tôi có dịp lấy được lịch hẹn phỏng vấn Kiều Minh Tuấn. Nhưng không may, buổi phỏng vấn bỗng trở thành cuộc trò chuyện thật dài mà ngay cả tôi cũng quên ý niệm về thời gian, đến khi ekip báo máy quay hết pin giữa chừng thì tôi nhận ra mình vẫn chưa đi hết 1/2 câu hỏi đã chuẩn bị. Gần 2 tiếng ngồi đối diện Kiều Minh Tuấn, tôi thấy mắt anh sáng rỡ khi nói về vai diễn, anh cười phá lên khi nói đến đồng nghiệp và đăm chiêu suy nghĩ trước một câu hỏi bất chợt “Có khi nào Kiều Minh Tuấn khóc chưa?”.

Clip - Kiều Minh Tuấn trải lòng về sự nghiệp và cuộc sống

 "Tôi không được ưu ái, chỉ là may mắn hơn thôi" 

Chúc mừng Kiều Minh Tuấn với vai diễn mới trong Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu. Lần này anh chọn kịch bản hay kịch bản chọn anh?

Sau bộ phim hành động tôi muốn tìm vai diễn nhẹ nhàng để thoải mái đầu óc. Ban đầu ekip gửi kịch bản qua tôi thấy vai này hợp với điều mình mong muốn nhưng chi tiết chưa đã lắm. Mình không phải biên kịch, nói chuyện còn không trôi lấy đâu văn chương để sửa, nên tôi nói chắc tìm kịch bản khác.

Thời gian sau ekip gửi lại kịch bản, tôi đọc thấy có sức hút hơn, thú vị hơn. Biết phim có mời Nhi với mọi người, tôi nói để xem chemistry giữa các diễn viên thế nào. Bởi vì phim không chỉ mỗi tôi làm chính mà còn nhiều người khác nên sự kết nối rất quan trọng. Ngồi mấy ngày với mọi người thì mình thấy chemistry hội này rất mạnh, dễ thương đúng với tiêu chí, hình hài mà… mà… tự nhiên tới đây hết chữ rồi…

Như anh tưởng tượng?

Đúng rồi, như tôi tưởng tượng. (Cười)

Đâu là phân cảnh thử thách nhất khiến Kiều Minh Tuấn phải lo lắng?

Có cảnh tôi bị treo trên sân thượng, dù biết có bảo hộ nhưng mình vẫn sợ. Tôi bước ra khỏi lan can, vừa nhìn xuống là miệng cầu nguyện, sợ lắm. Thêm một cảnh tôi vừa ấn tượng nhưng vừa lo, đó là làm Drag Queen. Mình phải mang đôi giày cao gót mà người của tôi lọng cọng nên mấy cái khớp dễ trật lắm, nếu mình có chuyện gì thì đoàn phải dừng, mà đoàn dừng lại sẽ tốn nhiều tiền, lo luôn.

Anh đánh giá thế nào về phân đoạn làm Drag Queen trong phim, vì khi hóa thân thành một Drag Queen nếu thực hiện không khéo léo thì rất dễ gây tranh cãi?

Khi thực hiện cảnh này tôi nôn như nôn Tết vậy đó. Tại mình chưa thử lần nào với lo khi diễn có bị gì không. Đôi giày tôi mang làm bằng da và cao lắm, lỡ trật là chân bên trong không xếp lại được. Đến ngày quay, mình phải vừa diễn, nhớ bài và tự canh nhạc, miếng hề phải canh nhạc đó mọi người. Mình tập trung diễn trên sân khấu, miệng cười mà lòng cầu nguyện đừng có gì nha, lo lắm.

Riêng cảnh Drag Queen, tôi có nói ít tệ cũng phải 2 lần với đạo diễn là làm sao khán giả xem đoạn này họ phải vui, thấy dễ thương, và nếu khán giả muốn tìm hiểu bộ môn này lại càng tốt, đừng lấy cảnh Drag Queen chỉ để làm trò cười, mua vui. Tôi rất quý và tôn trọng các bạn trong cộng đồng, họ rất giỏi, tài năng. Các bạn lao động rất cực và hết sức mình, vừa suy nghĩ mảng miếng để diễn, phải lo quần áo tóc tai, mọi thứ các bạn làm hết, tôi rất nể.

Còn những phân cảnh tình cảm thì sao? Trong phim Kiều Minh Tuấn và Diệu Nhi có tuyến tình cảm nam nữ, làm thế nào để 2 anh em rất thân thiết ngoài đời nhập vai dễ dàng?

Tôi và Nhi rất thân, hai anh em chơi từ trong trường nên hay giỡn, khịa nhau đủ kiểu. Vào phim cả hai thành người yêu, say mê nét đẹp của nhau. Có mấy cảnh Nhi nựng má tôi rồi thoại "trùi ui tội nghiệp cái mặt này quá", vậy đó nên hai đứa xì hoài luôn. Cũng đỡ vì phim xoay quanh hội bạn ba người nên cảnh tình cảm giữa tôi với Nhi không nhiều. Nhưng cũng trộm vía chemistry của cả hai trong phim cũng vui vẻ vui vẻ, mọi người cũng vỗ tay.

Kiều Minh Tuấn lấy cảm xúc và xây dựng nhân vật thế nào để trở thành người yêu của Diệu Nhi?

Tôi sẽ ghẹo Nhi. Từ lúc làm kịch bản, tôi hay lấy điện thoại quay Nhi rồi khen "Chời ơi đẹp quá, dễ thương quá, cưng quá". Tôi ghẹo kiểu con trai với con gái nha, không phải anh em để Nhi nghe mấy lời đó rồi tạm quên mình là người anh ngoài đời. Kể cả lúc hôn cũng vậy, tôi cũng ghẹo "Chời ơi nhìn bờ môi này đẹp quá", nói chung làm đủ kiểu để cả hai có mood diễn.

Với Thúy Ngân thì Kiều Minh Tuấn xử lý cảm xúc ra sao? Thúy Ngân có chia sẻ động lực quay bộ phim này đến từ sự giúp đỡ của Kiều Minh Tuấn. Cả hai chia sẻ với nhau như thế nào?

Ở ngoài tôi cũng biết Ngân, hai anh em có đi phim chung một lần. Vào phim này tôi với Ngân là hai anh em có mối hận thù nhau từ nhỏ. Mới đầu tôi với Ngân đào sâu tâm lý dữ lắm nhưng khi về xem kịch bản thì tôi thấy câu chuyện của hai anh em không phải câu chuyện chính, sau đó cả hai mới cắt tỉa lại cho nhẹ nhàng, giảm biên độ lại để cân cả một tác phẩm.

Khi quay, tôi hay xem Ngân diễn, nhiều khi mình không có cảnh nào nhưng Ngân cũng alo kêu tôi lên đi. Tôi thì rất quan trọng chemistry giữa các nhân vật nên mình không muốn mất sự tương tác với Ngân, tôi không thể để Ngân bị chơi vơi trong diễn xuất. Cho nên lúc nào tôi cũng xuất hiện để tạo cho Ngân cảm giác mình như một người anh thật sự, luôn che chở và giải quyết khúc mắt cho em gái. Khi làm như vậy, trong ánh mắt của Ngân vừa có sự thiện cảm với tôi vừa có cảm xúc hơn cho vai diễn. Còn nếu tôi láu cá chèn ép hay làm gì đó thì trong ánh mắt của Ngân, nếu có diễn Ngân cũng chỉ diễn thôi chứ không có cảm xúc mà cảm xúc là điều khán giả rất dễ cảm nhận được.

Ai trong hội 3 diễn viên nữ khiến Kiều Minh Tuấn cảm thấy áp lực khi diễn xuất chung?

Áp lực hả… hình như tôi không áp lực lắm… à có, nhưng không phải với 3 người trong hội bạn, mà tôi áp lực với Tuyền Mập. Trong phim tôi có cảnh ẵm Tuyền xoay một vòng rồi te xuống. Có một cảnh vậy thôi nhưng tôi phải đi tập võ, tập thể thao, tập với bên đội ngũ cascadeur. Lúc đầu te Tuyền xuống là tôi đi theo Tuyền luôn. Tôi mới nói với đạo diễn "Hình như diễn viên Việt Nam không ai dám làm điều này, mà cũng không ai làm nổi, sao mà tự tin chế ra phân đoạn kỳ dữ vậy", mà đạo diễn cứ kêu "Thôi em cứ làm đi, cố gắng đi". Sau khi tính toán góc máy, phải vất vả lắm mới ra được cảnh đó. Khủng khiếp luôn, rất sợ, sợ nhiều luôn, mà lúc quay bà Tuyền cứ cười "Được không Tuấn ơi, coi chừng ông đi đó nha Tuấn". (Cười)

Khán giả nhận xét Kiều Minh Tuấn trong phim quá nổi bật khi gồng gánh nhiều phân cảnh từ tâm lý đến giữ năng lượng cho mạch phim. Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng sự đánh giá cao của đạo diễn, NSX nên Kiều Minh Tuấn được ưu ái cho nhiều cảnh đinh hơn?

Thưa thật với mọi người trong phim này tôi làm nhiều hơn chức năng của một diễn viên, mình không chỉ ngồi nghĩ mảng miếng mà còn tưởng tượng set quay sẽ như thế nào. Còn về việc tôi được NSX hay đạo diễn ưu ái hơn thì tôi nghĩ là không, tôi chỉ nghĩ do mình may mắn thôi. Tôi may mắn được mọi người yêu quý, nên những gì mình làm dễ lưu lại trong lòng khán giả, thành ra mọi người cảm nhận tôi được nhiều cảnh, chứ phim cũng cắt tan nát đó.

"Tôi không bao giờ kỳ vọng tại sợ... bị quê"

Nhiều người nói Kiều Minh Tuấn là "ngôi sao phòng vé". Vậy anh có kỳ vọng gì cho bộ phim mới này?

Tôi trước giờ không kỳ vọng vì mình sợ cảm giác thất vọng, bị quê. Tôi chỉ xem mình làm tốt hay dở để rút kinh nghiệm cho phim sau, chứ bài toán kinh doanh thì không phải lĩnh vực của mình, cộng trừ tôi còn sai mà. (Cười)

Nhưng anh có bị áp lực về chuyện bản thân được NSX và đạo diễn lựa chọn để bảo chứng cho doanh thu của họ?

Quan điểm của tôi, khi NSX hay đạo diễn chọn mình chắc chắn họ phải tính và khi chọn rồi họ phải chịu trách nhiệm. Thị trường phim bây giờ không thể làm ẩu, muốn chọn ai phải đong đếm, tính toán rất kỹ, chứ không có chuyện lỡ như rồi lôi diễn viên ra chịu trận. Nếu có gì thì NSX hay đạo diễn nên tự trách mình vì bạn là người mời diễn viên đó mà, cho dù người diễn viên đó có xin vai diễn thì bạn cũng là người quyết định cuối cùng, hoặc ai ép bạn giữ diễn viên đó thì cũng do bạn chấp nhận. Cho nên bạn phải làm tốt mọi việc, còn không tốt là tại bạn, đừng đi than đi phiền gì hết. Còn với bản thân diễn viên, mình đã đọc kịch bản rồi, làm không hay là do mình, không tại ai hết, chịu thôi.

Nhắc Kiều Minh Tuấn, người ta nghĩ hình ảnh nghệ sĩ hài hước và hơi lầy lội. Kể cả bộ phim Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu thì đạo diễn cũng kiên quyết chọn anh cho vai diễn Trí. Anh có nghĩ đôi khi sự đặc biệt của bản thân khiến nghệ sĩ trở nên một màu, bị đóng đinh một hình ảnh trong mắt mọi người?

Tôi lại không thấy mình bị đóng đinh và tôi cũng là người rất sợ bị đóng đinh trong một hình ảnh nào đó. Có những nhân vật tôi làm thành công, sau đó nhiều bên gửi kịch bản kêu tôi làm giống vậy nữa đi, tôi nói không. Nghề của mình là diễn viên, mình phải hóa thân, phải trải nghiệm và cá nhân tôi rất thích chinh phục những cái mới. Với những vai diễn khán giả đã công nhận mình rồi thì tôi chinh phục nó làm gì nữa.

Nhưng nhiều người cho rằng vai diễn trong Trên bàn nhậu dưới bàn mưu là dạng vai không quá mới mẻ trong bộ sưu tập phim điện ảnh của Kiều Minh Tuấn?

Với tôi thì nó mới mẻ. Tiêu chí khi chọn vai này của tôi là nhẹ nhàng, không cần ghê gớm gì đâu, vì trong khoảng thời gian đó mình biết bản thân cần cảm xúc tích cực. Về background nhân vật thì Trí khác những vai mà tôi nhận từ trước tới giờ. Tôi chưa có vai nào có em gái, hồi trước trong phim với Isaac thì tôi cũng làm anh trai nhưng theo kiểu khác. Còn Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu, tôi có đứa em gái hận mình và cả hai phải tìm hướng giải quyết khúc mắt đó.

Không chỉ nhận vai diễn hài hước mà Kiều Minh tôi còn tham gia gameshow giải trí. Việc luôn mang đến sự vui vẻ khiến khán giả nhận định Kiều Minh là diễn viên hài nhiều hơn diễn viên thực lực. Anh nghĩ sao?

Mọi người gọi tôi là diễn viên thôi, không cần phải diễn viên thực lực đâu, nghe bị đao to búa lớn lắm. Mà cũng đừng gọi tôi là diễn viên hài vì thật ra tôi không hài lắm đâu. Giờ mà kêu tôi quăng miếng hài là tôi đứng hình, kiểu bị á khẩu, cho nên cứ gọi tôi là diễn viên. Còn hài hước là do mình hóa thân vào vai diễn, chứ diễn viên hài nhiều người làm tốt hơn tôi.

Có những đoạn cut trong phim đăng trên MXH nhưng mọi người lại nhắc Kiều Minh Tuấn trong 2 Ngày 1 Đêm nhiều hơn. Anh có lo hình ảnh gameshow đang ảnh hưởng đến sự nghiệp điện ảnh của mình?

Cũng lo lắm chứ, nhiều khi nằm suy nghĩ hay là mình nghỉ gameshow vì diễn xuất là điều tôi đam mê. Ban đầu mình cũng thấy khó chịu, muốn khẳng định "Khán giả ơi, phim là phim, game là đời thường, phân tách rõ ràng ra". Nhưng tôi lại nghiệm ra, diễn xuất là do mình mà, mình diễn bi mà khán giả cười là do mình làm vai diễn đó chưa trọn vẹn. Giống như hồi làm phim hành động, tôi diễn đổ mồ hôi hột, đánh đấm rồi làm vai bi các kiểu mà khán giả cười khà khà. Mình cũng có buồn nhưng sau đó nghĩ lại, nếu mình chưa tách được phim với gameshow thì giờ mình lươn lẹo theo, đó cũng là lý do tôi chọn đóng Trí vì vai diễn này có hình ảnh gần với cảm xúc mà khán giả dành cho mình. Tôi nghĩ mình cứ làm tốt nhất đi, khi khán giả quen rồi thì mình tách dần dần ra.

Trong 2 Ngày 1 Đêm, Kiều Minh Tuấn rất thoải mái, hay đi cười mồi cho mọi người, đó là hình ảnh khác biệt so với Kiều Minh Tuấn nghiêm túc, làm người anh lớn, chăm sóc rồi hướng dẫn đàn em trên phim trường nhỉ?

Tôi tham gia 2 Ngày 1 Đêm do thích nội dung chương trình, mình được đi du lịch rồi ăn uống. Khi chơi game tôi cho mình tâm lý thoải mái, càng tham gia tôi càng thấy vui, mình không cần quá lo nghĩ vì có anh Giang lo cho rồi, mình chỉ chơi rồi quăng miếng, cười với nhau thôi. Do anh em thân với nhau nên có mấy miếng hài trong chương trình mọi người quăng rớt nhưng tôi vẫn cười, tại nó mắc cười thật, cười bịt miệng không được luôn, cười mà… sốc bụng hả?

Sốc hông?

À đúng rồi, sốc hông đó (Cười). Nói chung tôi rất là thoải mái khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm. Còn về phim thì chắc chắn mình cần phải kỹ hơn, phải quyết liệt hơn.

Kiều Minh Tuấn vui vẻ thì khán giả xem nhiều rồi, còn Kiều Minh Tuấn khi buồn, khi mệt mỏi thì sao?

Mệt mỏi hả? hmm… nhiều chứ, mình cũng trải qua nửa đời người rồi, không có chuyện này cũng chuyện kia. Và cách giải quyết của tôi là lưu câu chuyện đó lại như một cảm xúc rồi mình áp dụng vào phim luôn. Như một lần tôi đi xem kịch, có một cảnh chị Khánh phải khóc, mà chị vừa đau khổ vừa lấy điện thoại quay lại cảnh khổ ra sao, rồi tự khen sao mình khóc hay quá vậy. Tôi ngồi cười mát với miếng đó nhưng cũng nhận ra có giai đoạn tôi cũng vậy. Tôi cũng đau buồn rồi khóc thiệt, xong tự nhiên lại suy nghĩ “sao mình khóc được khúc này, sao khóc nghẹn hay vậy ta?”, tôi tự phân tích tâm lí chính mình luôn. Thành ra những chuyện buồn hay đau khổ của tôi nó lại trở thành cảm xúc để mình mang vào vai diễn.

Nhưng tôi là kiểu người khó nhận ra vấn đề của mình, đến khi ai đó nhắc thì mình mới biết "à, lúc đó mình bị vậy hả, ghê ha". Còn những chuyện mà người khác làm sai với tôi thường tôi sẽ không biết, hoặc khi biết tôi sẽ tìm cho họ một cái cớ, chẳng hạn như "họ cần vai này vì họ cần số tiền này", vậy là xong. Khi mà mình cho ai đó cái cớ thì bản thân cũng nhẹ lòng hơn.

Có trường hợp nào khiến Kiều Minh Tuấn không thể tìm nổi cái cớ cho họ nữa không?

Có chứ! Sẽ có lúc mình thật sự nổi điên lên xong tự hỏi mình có làm gì được người ta không, à không làm gì được, ờ vậy thôi, kệ đi. (Cười)

Khi điên nhất thì anh bộc phát hay giải quyết nó thế nào?

Tôi đi ngủ. Như khi bị thất lạc đồ chẳng hạn, nếu tôi tìm hoài không được là cọc, khó chịu, nóng quá bật máy lạnh đi ngủ, ngủ xong mà còn nóng trong người là tìm tiếp. Hồi xưa tôi không kiềm được tính đó, nhưng giờ mình lượm nhặt nhiều thứ nên cũng nhẹ nhàng hơn. Mà ngồi nói vụ tìm đồ mà vẫn tức nha, thà nó mất luôn chứ mình nhớ để ở đâu đó mà tìm hoài không ra, tức lắm chứ. (Cười)

Kiều Minh Tuấn thường giải quyết nỗi buồn một mình thay vì chia sẻ với bạn bè hay ai đó nhỉ. Cảm giác Kiều Minh Tuấn hướng nội hơn so với tính cách của anh trên truyền hình?

Ngày xưa tôi cũng hay ra ngoài chơi với bạn bè vì mình là chân đi mà, còn bây giờ ít hơn, có lâu lâu tụ tập. Nói chung tôi vẫn có bạn bè để chia sẻ nhưng bản thân mình của hiện tại cũng cần chút gì đó chậm lại, quan sát cuộc sống nhiều hơn. Những ngày không ở nhà tôi hay đi bộ, đi từ quận này qua quận kia. Có lần tôi hẹn đạo diễn ở quận 10, xong từ quận 10 đi bộ về nhà ở quận 7. Mới đâu mình kêu “thôi chết rồi, điên khùng mới đi vậy chứ ta ơi”, nhưng vẫn đi, tại nếu mệt thì gọi xe về thôi. Vậy đó, tôi đi từ từ rồi ngắm nghía mọi thứ xong cũng về tới nhà. Tính ra vậy cũng khỏe ha, đỡ tiền xe mà còn nhìn được người này người kia, được trải nghiệm nhiều thứ.

"Tôi lên kế hoạch dở lắm, mà mỗi lần bể thì hay cọc"

Dạo gần đây Kiều Minh Tuấn dường như chăm chỉ hơn, không chỉ đi show mà còn tích cực quay clip trên social nữa. Nguyên nhân của sự thay đổi này là gì?

Vì tôi làm ít quá, có khi một năm ra một phim rồi đi show chứ không làm gì thêm, cũng không đi diễn ở đâu. Cho nên tôi phải nhờ vào mạng xã hội, mình phải tương tác để khán giả không bị quên mình. Nhưng tôi cũng muốn qua mấy clip đó, khán giả cũng hiểu hơn về mình nữa.

Những clip nói triết lý rồi dạy tiếng Anh ở trên mạng thì Kiều Minh Tuấn edit lâu không?

Edit là…

Là chỉnh sửa ấy…

À chỉnh sửa… (Cười). Chỉnh sửa thì tôi nghe mọi người nói cũng lâu đó, chứ thật ra tôi không biết làm. Tôi chỉ là người quay thuê và có một đội ngũ làm giùm mình. Mọi người edit cũng lâu, lúc quay là đã lâu rồi, tại tôi hmm… vậy đó, mọi người cũng biết mà (Cười). Nói chung mấy đoạn clip làm lâu và rất kỳ công, tôi cũng mừng vì có một ekip bù lắp… á lộn, bù đắp vào chuyện mà mình dở.

Kiều Minh Tuấn có để ý phản ứng của khán giả về những clip đu trend của anh không?

Mọi người rất thích thú… (Cười) Ban đầu tôi muốn làm clip vui vẻ thôi, ngoài diễn xuất thì tôi được cái lắp ba lắp bắp nhưng tôi không lấy cái đó để buồn. Mình nhìn những khuyết điểm một cách lạc quan thì tự nhiên mình được chữa lành, như tôi dở tiếng Anh nhưng lên clip mình vẫn cố gắng nói tiếng Anh, vui vẻ vui vẻ. Thì đó, tôi may mắn được khán giả yêu quý, không ghét những điều mình thiếu sót.

Nhưng bình luận thì không thể 100% là tốt đúng không? Có khi nào Kiều Minh Tuấn đọc ý kiến trái chiều của khán giả rồi bị phân vân, đắn đo về những gì mình làm không?

Cái này thì có, mà chuyện đọc ý kiến khán giả giống như con dao 2 lưỡi vậy. Mình bắt buộc phải đọc để hiểu khán giả đang nghĩ gì, biết vấn đề ở đâu mà sửa. Nhưng cũng có nhiều điều khán giả không hiểu hết nội tình nên có bình luận tiêu cực. Khi nghệ sĩ đọc quá nhiều bình luận tiêu cực thì họ cũng bị tiêu cực theo xong đâm ra tự ti, sợ làm gì đó rồi sai nữa. Lúc trước tôi ít đọc, giờ thì kiểu lúc này lúc kia.

Những bình luận tiêu cực về mình đi chẳng hạn, Kiều Minh Tuấn có quyền lên tiếng mà nhỉ?

Tôi nghĩ là không nên. Tại vì sẽ có vấn đề mà khán giả khó hiểu hết nên mình lên tiếng cũng không giải quyết được gì. Tôi nghĩ mình chỉ nên hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất thôi. Ví dụ hồi trước tôi hay vào vai giang hồ, mặt mình ác sẵn nên đóng vai ác nhiều khiến mọi người cứ tưởng ở ngoài tôi như vậy thật. Có nhiều bạn bình luận Kiều Minh Tuấn là một người khó chịu, xấu xa các kiểu. Vậy nếu lúc đó tôi lên tiếng thì mình phải tự nói "Không đâu, Kiều Minh Tuấn hiền lắm, Kiều Minh Tuấn không xấu đâu", ai tin?

Đến khi tôi tham gia game thì may mắn được mọi người yêu quý và hiểu hơn về mình. Cho nên có thể trong một giai đoạn, sẽ có người không hiểu bạn, nhưng người gần bạn họ sẽ hiểu, gia đình hiểu, bạn bè hiểu, chú bảo vệ chung cư hiểu, vậy thôi.

Nên trước những biến cố về đời tư hay tình cảm, người ta thấy Kiều Minh Tuấn thường im lặng nhiều hơn…

Thì cái đó mình nên rút kinh nghiệm, như tôi chia sẻ đó, mình sống hoàn thiện, sống tích cực hơn thì mọi thứ sẽ ok.

Nghe Kiều Minh Tuấn chia sẻ về sự nghiệp hay nốt trầm trong cuộc sống thì anh ít nhắc đến bố mẹ…

Bố mẹ là người ủng hộ tôi nhưng những quyết định của tôi từ trước đến giờ, kể cả vào trường sân khấu học thì cũng chỉ mình tôi tự lo thôi, nếu bố mẹ biết thì chắc cũng không cản được tôi đâu.

Còn về chuyện lập gia đình, bố mẹ Kiều Minh Tuấn có giục anh cưới không?

Không. Nhà tôi không bao giờ giục, nói chung về quyết định của tôi thì bố mẹ không bao giờ can thiệp. Tại vì bản thân mình bị quen từ nhỏ rồi, đường đi của tôi là tự lực. Nhiều khi mình có những vấp ngã, gia đình cũng buồn, đau khổ lắm chứ bộ. Nhưng mà gia đình biết tính của tôi tự lập nên cũng chỉ ủng hộ về mặt tinh thần thôi.

Về dự định sắp tới trong cuộc sống và công việc của Kiều Minh Tuấn thì sao?

Tôi lên kế hoạch dở lắm, mà mỗi lần bể thì hay cọc. Cho nên tôi cứ để cho mọi việc thoải mái, rồi mình trải nghiệm, hưởng thụ cảm xúc đó.

Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ nếu không làm diễn viên thì sẽ không biết làm gì cả. Nhưng anh có tưởng tượng một ngày nào đó, Kiều Minh Tuấn không là diễn viên thì anh sẽ là phiên bản như thế nào?

Cái này không biết nha, tôi chưa nghĩ tới trong cuộc đời luôn. Nhưng nếu có thì chắc tôi chạy xe ôm công nghệ thôi. (Cười) Tại mình cũng biết đường, chạy an toàn lắm, mà chạy xe ôm công nghệ thì không phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần chạy làm sao để không bị hụt tiền thôi ha, à phải vui vẻ vui vẻ để xin khách "Nhớ cho em 5 sao nha", kiểu vậy.

Cảm ơn Kiều Minh Tuấn vì buổi trò chuyện thú vị này!