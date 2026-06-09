"Kiếp nạn" bất ngờ đến với danh ca hát trong đám cưới 1,5 triệu bảng Anh của Dua Lipa

Bất chấp khoảng cách tuổi tác, danh ca Elton John có tình bạn đặc biệt với cô dâu Dua Lipa.

Nữ ca sĩ Dua Lipa và tài tử Callum Turner vừa tổ chức đám cưới 3 ngày trên đảo Sicily, Italy. Theo truyền thông Anh, đây là 1 đám cưới sang chảnh đậm mùi tiền, kéo dài 3 ngày với chi phí lên đến 1,5 triệu bảng Anh (52 tỷ đồng). Trong đám cưới, có 1 nhân vật vô cùng đặc biệt đã hát ca khúc Your Song trong lúc cô dâu tiến vào lễ đường - đó chính là danh ca Elton John.

Tuy nhiên, Daily Mail đưa tin huyền thoại âm nhạc này đã bị cảnh sát Ý khám xét tại sân bay trước khi lên máy bay riêng về lại Anh. Trong loạt ảnh này, có thể thấy danh ca 79 tuổi mặc đồ thể thao, ân cần nắm tay David Furnish qua khu vực an ninh. Sau đó, ông lên 1 chiếc xe nhỏ, đi ra cửa máy bay phản lực tư nhân Bombardier Global 6000. Vì đôi mắt của Elton John đã mù lòa nên ông luôn phải có người trợ giúp khi di chuyển.

Bất chấp khoảng cách tuổi tác, danh ca Elton John có tình bạn đặc biệt với cô dâu Dua Lipa. Ảnh: Daily Mail

Khi ra về, ông bị cảnh sát Ý khám xét. Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

David Furnish luôn đồng hành với Elton John. Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Khi xong xuôi, Elton John lên máy bay riêng trở lại Anh. Ảnh: Daily Mail

Chiếc máy bay được thuê thông qua hãng Vistajet với giá 8.000 bảng Anh (280 triệu đồng) một giờ và được thuê trong 3 giờ để bay trở về Farnborough, Hampshire, gần nhà ông ở Windsor. Elton John cũng đã bay đến trên một chiếc máy bay tương tự - hạ cánh chỉ một giờ trước khi buổi lễ cưới bắt đầu - có nghĩa là chi phí vé máy bay của ông lên tới gần 50.000 bảng Anh (1,7 tỷ đồng) nhưng đó chỉ là khoản tiền nhỏ đối với khối tài sản trị giá 480 triệu bảng Anh của ông. Chuyến bay trở về Anh của ông đã phải hoãn lại một chút do xe có tài xế riêng bị kẹt xe.

Nguồn tin của Daily Mail cho biết, Elton John và nhà thiết kế Donatella Versace đã rời đi ngay sau bữa tối lễ cưới. Nhà thiết kế váy cưới cho Dua Lipa cũng được nhìn thấy tại sân bay rời khỏi hòn đảo vào ngày Chủ nhật. Họ cũng như 1 số khách mời lớn tuổi rời đi từ sớm, không ở lại xem pháo hoa. Còn những khách mời trẻ cùng cô dâu - chú rể đã tiệc tùng đến tận 6h sáng hôm sau.

Chi phí bay đi bay về của danh ca lên đến 50.000 bảng Anh (1,7 tỷ đồng). Ảnh: Daily Mail

Mặc dù những bức ảnh trong lễ cưới chính chưa được công bố, nhưng đây là đám cưới của người nổi tiếng được mong chờ nhất năm tính đến thời điểm hiện tại nhờ sự hoành tráng của nó. Cặp đôi đã chiêu đãi 200 khách mời của mình bằng các món ăn, tiệc khiêu vũ và đảm bảo rằng những chi tiết ngọt ngào gợi nhớ đến câu chuyện tình yêu của họ là một phần quan trọng của ngày trọng đại, được cho là đã tiêu tốn khoảng 1,5 triệu bảng Anh (52 tỷ đồng).

Công tác an ninh cho bữa tiệc được thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt với hai vòng vây thép bao quanh địa điểm, đảm bảo không lọt hình ảnh ra ngoài. Cảnh sát lập chốt chặn và nhân viên an ninh với bảng ghi chép và tai nghe kiểm tra người ra vào khu vực, trong đó nhân viên phục vụ được yêu cầu giao nộp điện thoại di động. Một người nói với tờ Daily Mail: "Chúng tôi phải dán nhãn che camera và micro của thiết bị rồi cho chúng vào túi nhựa. Tôi nộp đồ của mình lúc 11 giờ trưa và mãi đến sau nửa đêm mới nhận lại, thật là...Đây là khoảng thời gian dài nhất tôi không mang điện thoại bên mình, và có lẽ điều đó đã tốt cho tôi!".

Được biết, cô dâu diện 2 chiếc váy trong đám cưới - chiếc đầu tiên lấp lánh đính kim cương dành cho buổi lễ chính - và chiếc thứ hai là dành cho bữa tiệc náo nhiệt. Tiếng nhạc dồn dập phát ra từ loa nhưng để không làm phiền cư dân, loa được hướng vào bên trong biệt thự. Các nguồn tin cho biết, sự kiện này cũng thể hiện sự tôn vinh nguồn gốc Albania của Dua Lipa với âm nhạc và điệu nhảy Albania từ một cộng đồng người Albania địa phương, và bố mẹ cô đã vỗ tay và nhảy múa một cách nhiệt tình.

Ảnh: Daily Mail

Ảnh chính trong đám cưới chưa được tung ra. Ảnh: Daily Mail

Mới chỉ có những hình ảnh từ bữa tiệc chào mừng. Ảnh: Daily Mail

Việc trao lời thề nguyện vốn không có ý nghĩa pháp lý vì họ đã chính thức kết hôn vào cuối tuần trước tại tòa thị chính, nhưng vẫn hết sức ấn tượng khi cô dâu đi trên con đường dài 200 mét phủ đầy hoa giấy. Những chiếc ghế của khách mời được kết nơ, họ được tặng khăn tay có in chữ "Hãy mãi điên cuồng vì em" và chiếc quạt thêu tên cô dâu chú rể.

Cuối cùng, 1 màn pháo hoa ngoạn mục kéo dài 10 phút đã làm rực sáng cả thành phố lúc 23h30 phút. Một vị khách hào hứng chia sẻ về đám cưới: “Nó còn hoành tráng hơn cả đêm giao thừa!”. Khi những tiếng nổ rung chuyển màn đêm, người dân địa phương dừng xe lại để xem, vỗ tay và reo hò, hô vang lời chúc may mắn truyền thống bằng tiếng Ý: "Viva gli sposi" (Chúc cô dâu chú rể sống lâu trăm tuổi). Những bài hát của Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta và Peggy Gou vang lên khi mọi người đổ ra sàn nhảy để khiêu vũ suốt đêm.

Cặp đôi đã chiêu đãi 200 khách mời của mình bằng bữa ăn thịnh soạn do đầu bếp đạt sao Michelin Tony Lo Coco chuẩn bị, bao gồm các món như panelle, crocché, anelletti alla Norma, cannoli và cassate. Cặp đôi đã đặt trọn một khách sạn để tất cả khách mời có thể ở cùng nhau, tổ chức lễ kỷ niệm riêng tư và tận hưởng cuối tuần. Danh sách khách mời gồm có Joe Alwyn, Mark Ronson cùng vợ Grace Gummer, vợ chồng Charli XCX, Kevin Turner, Laura Vandall, DJ Edgar Kerri, ca sĩ Olivia Dean, Elton John, Donatella Versace. Trước đó có tin đồn Madonna, Harry Styles và Robbie Williams sẽ xuất hiện nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Con đường hoa giấy cô dâu bước đi. Ảnh: Daily Mail

Cận cảnh biệt thự sang chảnh nơi tổ chức đám cưới. Ảnh: Daily Mail

Những chiếc ghế kết nơ xinh xắn. Ảnh: Daily Mail

Bàn tiệc sang chảnh. Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Những món quà thêu tên cô dâu chú rể. Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Tên cô dâu chú rể khắp mọi nơi. Ảnh: Daily Mail

Màn pháo hoa làm bùng sáng thành phố. Ảnh: Daily Mail

Dua Lipa sinh năm 1995 tại London, nổi tiếng từ khi 20 tuổi với bản hit New Rules. Với giọng hát mạnh mẽ, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và loạt hit như Levitating, Houdini, Don’t Start Now, cô đã chinh phục 3 Grammy và đạt hàng tỷ lượt nghe trên toàn cầu. Với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Dua Lipa là biểu tượng của sự độc lập, mạnh mẽ, luôn biết mình muốn gì và dám sống hết mình.

Callum Turner năm nay 36 tuổi, là diễn viên tài năng người Anh. Anh nổi bật với vai diễn trong hàng loạt phim hot The Boys in the Boat, Fantastic Beasts cùng nhiều dự án khác khác. Callum Turne sở hữu vẻ ngoài điển trai kiểu Anh, chiều cao ấn tượng, và một cá tính trầm tĩnh, sâu sắc – hoàn hảo bổ sung cho năng lượng bùng nổ của Dua Lipa. Có thông tin cho rằng Callum Turner đang là cái tên sáng giá cho vai diễn James Bond thế hệ mới của loạt phim 007, sau khi Daniel Craig chính thức giã từ vai diễn kinh điển.

Dua Lipa - Callum Turner trong đám cưới ở tòa thị chính tuần trước. Ảnh: Page Six

Đầu năm 2024, hai người tình cờ ngồi gần nhau tại Los Angeles, Mỹ. Cả hai đều đang đắm chìm trong cuốn Trust của Hernán Díaz. Khi họ ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đọc đúng cùng một đoạn, cùng một trang sách. Khoảnh khắc ấy như tia sét đánh giữa ngôi sao âm nhạc đình đám và tài tử đang lên. Không hẹn mà gặp, Dua Lipa và Callum Turner cùng thốt lên “Bạn cũng đang đọc cuốn này à?”, và nhận ra họ đã cùng đọc hết một chương sách, dừng lại đúng cùng một trang. Đó là định mệnh, hay nói đúng hơn là sự đồng điệu về sở thích, tâm hồn giữa hai người xa lạ.

Từ những cuộc nói chuyện sâu sắc về sách vở, nghệ thuật, cuộc sống, họ nhanh chóng nhận ra sự phù hợp hiếm có. Callum Turner là chàng diễn viên kín tiếng, trở thành bến đỗ bình yên cho ngôi sao nhạc pop Dua Lipa. Họ giữ mối quan hệ kín đáo một thời gian trước khi công khai vào năm 2024.

Đến Giáng sinh 2024, Callum Turner cầu hôn Dua Lipa trong không khí ấm áp, ấm cúng. Đáng yêu hơn, anh đã lén thiết kế nhẫn cùng chị gái và bạn thân của Dua Lipa để đảm bảo “đúng gu cô ấy đến từng milimet”. Tháng 6/2025, giọng ca New Rules xác nhận đính hôn trên British Vogue với nụ cười hạnh phúc: “Chúng tôi rất hào hứng. Thật đặc biệt khi biết rằng người bạn sẽ cùng mình già đi lại hiểu mình đến thế”. Họ là cặp đôi bổ sung hoàn hảo: Dua Lipa mang lại màu sắc, niềm vui và sự phiêu lưu; Callum Turner mang lại sự bình yên và chiều sâu.

Cặp đôi quen nhau khi đọc chung 1 cuốn sách. Ảnh: Page Six

Nguồn: Daily Mail