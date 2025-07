Khuyết điểm của Doãn Hải My là gì vậy?

Một đoạn video cover của Doãn Hải My đang gây sốt trên TikTok với hơn 1 triệu lượt xem và gần 80 nghìn lượt yêu thích chỉ sau vài ngày đăng tải. Đoạn clip thu hút sự chú ý bởi chính giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và cực kỳ dễ chịu của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Dù chỉ hát chay một đoạn ngắn trong ca khúc Nằm Bên Anh, bản hit đang làm mưa làm gió của Minh Đinh và Hà An Huy, nhưng Doãn Hải My vẫn khiến người nghe không khỏi rung động bởi khả năng cảm âm ổn định cùng âm sắc sáng, mềm mại và rất dễ nhớ.

Doãn Hải My cover Nằm Bên Anh

Ca khúc Nằm Bên Anh của Minh Đinh và Hà An Huy hiện đang là bản tình ca viral trên nhiều nền tảng. Ca khúc phát hành đầu năm nay, dần được chú ý bởi ca từ và giai điệu bay bổng, lãng mạn. Việc Doãn Hải My chọn cover đúng phần cao trào nhất của ca khúc càng khiến video nhận được nhiều sự chú ý, được chia sẻ lại bởi nhiều trang âm nhạc.

Không ít cư dân mạng đã để lại lời khen "có cánh" dành cho nàng WAGs, từ nhan sắc thanh thuần, khí chất tiểu thư cho đến chất giọng ngọt như đường, mọi thứ ở Doãn Hải My dường như đều khiến người ta dễ rung động. Đặc biệt, nhiều người cho rằng việc hát chay một đoạn ballad buồn mà vẫn truyền tải trọn cảm xúc như vậy không phải điều dễ dàng, nhất là với một người không hoạt động chuyên nghiệp trong giới âm nhạc. Doãn Hải My có giọng hát không hề kém cạnh ca sĩ nào.

Xinh đẹp, hát hay lại là tiểu thư nhà giàu, Doãn Hải My được cư dân mạng ngưỡng mộ

Xinh đẹp, hát hay lại là tiểu thư nhà giàu, Doãn Hải My khiến cư dân mạng thốt lên “Rốt cuộc khuyết điểm của cô gái này là gì vậy?”. Sau khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My duy trì hình ảnh chuẩn "vợ nhà người ta", thanh lịch, kín đáo và luôn toả sáng theo cách riêng. Không cần phô trương, chỉ một đoạn hát ngắn cũng đủ để Doãn Hải My gây sốt MXH.

