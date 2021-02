Khu nhà siêu giàu ở Hong Kong: Giá bất động sản đắt đỏ nhất hành tinh, Jack Ma cũng phải tậu biệt thự ở đây

The Peak được mệnh danh là "khu phố nhà giàu" ở Hong Kong, là nơi ở của những chính khách, triệu phú nổi tiếng như Jack Ma, Yeung Kin-man... The Peak nằm biệt lập quanh núi Victoria Peak ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Trong gần 10 năm qua, các con phố Pollock's Path, Barker Road, và Severn Road thuộc The Peak thay nhau giữ danh hiệu "con đường đắt đỏ nhất hành tinh".

Không khí ở khu The Peak rất thoáng đãng

Một vài căn biệt thự nhìn từ Circle Walk - đường đi bộ nổi tiếng nhất The Peak

Nhà tại The Peak với mức giá dao động từ 27 triệu USD tới hơn 130 triệu USD. Một căn hộ chung cư cũng đã có giá khoảng 5 - 13 triệu USD. Căn hộ đắt nhất tại đây, nằm trong khu tổ hợp siêu xa xỉ Twelve Peaks ra mắt vào năm 2015, được bán với giá 105 triệu USD.



Giới giàu tại Hồng Kông sau đó bắt đầu chuyển tới khu vực này bởi sự thông thoáng hơn hẳn những con phố ở trung tâm. Khu vực này cũng biệt lập với những con đường quanh co và cây cối san sát cùng view đẹp bao trọn toàn thành phố.



Ở The Peak không thiếu những chiếc siêu xe

Hầu hết nhà và khu căn hộ ở The Peak nằm sâu trên núi, vì vậy từ đường chính chỉ nhìn thấy cổng của những dinh thự này. Các dinh thự ở đây thường nằm ẩn dưới những lớp cây cối dày và những con đường quanh co, giúp luôn giữ được sự biệt lập và riêng tư.



The Peak luôn trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt với những hàng rào cao và nhân viên bảo vệ đứng ở mỗi khu căn hộ. Dù nằm biệt lập trên núi, ở đây có nhiều trung tâm mua sắm cũng như trường học tư và công viên.

Các khu chung cư được bảo vệ nghiêm ngặt

Bất động sản tại The Peak ngày càng nóng lên khi giới giàu từ Trung Quốc đại lục đổ xô tới đây mua nhà với tổng giá trị các thương vụ trong năm 2016 là 514 triệu USD. Năm 2016, Chen Hongtian - Chủ tịch Công ty phát triển bất động sản Cheung Kei Group, đã mua một dinh thự có diện tích 855m2 với giá 270 triệu USD, tương đương hơn 300.000 USD/m2. Căn hộ cuối cùng tại khu này được bán vào năm 2015 với giá 66 triệu USD - trở thành căn hộ đắt nhất tại châu Á thời điểm đó tính theo giá trên một m2, theo Wright.

Kỷ lục mới đã được thiết lập tại The Peak vào tháng 12/2017 khi một người có tên Lin Zhongmin đã chi khoảng 150 triệu USD để mua 2 căn hộ có diện tích 820m2 tại số 8 Mount Nicholson.



Tỷ phú Jack Ma đã mua căn nhà tại số 22 Barker Road với giá 191 triệu USD. Hiện tại, căn nhà đang trong tình trạng xây dựng và có rất ít thông tin kể từ khi được bán ra.



Twelve Peaks - khu phức hợp siêu sang hoạt động từ năm 2015

Nguồn: Business Insider