Không trầy xước, không đổ máu, chẳng thể nào ghi dấu lên thành công

Đổ máu, trầy xước - dấu ấn của đam mê và rực cháy trong từng cô gái

Mỗi cô gái đều trải qua hành trình tỏa sáng khác nhau nhưng điểm chung lớn nhất phải kể đến bản lĩnh mạnh mẽ khi phải đối diện với những thử thách. Họ dám dấn thân để theo đuổi đam mê, dám dũng cảm phá bỏ giới hạn, kể cả những vướng bận ngỡ như sẽ cản bước chân họ như kỳ kinh nguyệt của con gái.

Để có một chỗ đứng cho riêng mình trong làng nhạc Rap, một lĩnh vực vốn được coi là "sân nhà" của phái mạnh như hiện nay, Liu Grace đã có một hành trình chiến đấu không ngừng. Từ chặng đường khó quên ở Rap Việt cho đến nỗ lực chứng tỏ bản thân sau chương trình, Liu Grace khiến mọi người phải thán phục. Hơn thế nữa, so với các đồng nghiệp nam, có một "thử thách" mà chỉ cô gái bé nhỏ này phải vượt qua, đó là "tới tháng".

Ấy thế mà, cô nàng rapper Gen Z này lại chẳng coi điều đó là vướng bận mà lại cực tự hào trong MV "Đỏ là dấu ấn" hợp tác cùng Kotex mới ra mắt: "Con gái da vàng giữ vững nguyên bản. Màu đỏ đang mang, cho em thêm nhiệt huyết, cho em thêm tự tin, nhắc cho em nhớ, em là ai giữa tỷ người trên hành tinh và xây xước hay đổ máu là một phần của hành trình. Just trust the process, Đam mê sẽ thành hình".

Cùng hợp tác với Liu Grace và Kotex trong sản phẩm âm nhạc "Đỏ là dấu ấn" còn có Orange. Trước màn "bắt tay" ấn tượng đang gây "sốt" này, Orange thường được biết đến với hình ảnh nữ tính cùng những bài hát đầy tâm sự suy tư. Khán giả không khỏi bất ngờ khi khám phá ra một khía cạnh khác đầy cá tính của Orange qua MV, hóa ra cô nàng cũng rất cởi mở khi nói về những ngày "tới tháng": "Chẳng có điều gì phải vướng bận, vì đỏ là màu của dấu ấn, chẳng điều gì phải e ngại, vì em sẽ toả sáng hôm nay".

Xuất hiện trong "Đỏ là dấu ấn" còn có câu chuyện của Nguyễn Phan Linh Đan - D.O.P nữ hiếm hoi của điện ảnh Việt, người vừa trở thành nữ quay phim đầu tiên ở Việt Nam đoạt giải Quay phim xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023 và vận động viên bóng rổ Nguyễn Thị Tiểu Duy - một trong bốn "cô gái vàng" của bóng rổ Việt Nam trong kỳ SEA Games 32. Trước khi thành công, cô gái nào cũng từng không ít lần trầy xước bởi khó khăn, hay vướng bận khi đến kỳ kinh nguyệt và cả những định kiến của xã hội.

Nguyễn Phan Linh Đan đã từng chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều gì đó to lớn mà chỉ hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những bạn nữ muốn theo đuổi nghề nghiệp tưởng chừng như chỉ dành cho đàn ông này. Tôi muốn bình đẳng hóa nghề làm phim nói chung và công việc D.O.P nói riêng, góp phần làm đa dạng hình ảnh và câu chuyện được kể".

Tôn vinh nữ giới, giảm rào cản

Được truyền cảm hứng từ MV của Kotex, không ít các cô gái đã tự tin chia sẻ những câu chuyện về "ngày tới tháng" của mình.

Tham gia video phỏng vấn Inside the Box, Nguyễn Ngọc Trúc Phương tâm sự về câu chuyện khi đi làm phim tài liệu tốt nghiệp. Làm phim tài liệu vốn đã vất vả và càng khó khăn hơn đối với một cô gái phải đi xa, lên rừng, vận chuyển các thiết bị nặng nề… khi đang "tới tháng". Nhưng sau tất cả, Phương cho rằng "'Đổ máu', đổ mồ hôi, nước mắt là điều mình nhất định phải trải qua để chạm tới ước mơ. Khi chạm tới điều mình mong rồi thì tất cả đều xứng đáng lắm!".

Không nói về công việc, TikToker Hà My, tự nhận là "red flag" cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng khi gặp một anh chàng có cách xử lý tinh tế khi biết mình gặp sự cố của kỳ kinh nguyệt ngay trong lần đầu gặp gỡ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng khẳng định: "Kỳ kinh nguyệt không phải một điều gì khiến chị em chúng ta phải e ngại, xấu hổ cũng như không đáng để cản bước chị em chúng mình về công việc, tình cảm lẫn mọi khía cạnh khác trong cuộc sống".

Để tìm hiểu rõ hơn về phản ứng của mọi người khi thấy một cô gái tới tháng và không may dính "vết dâu" trên quần, What if đã dàn dựng tình huống, một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, có dính vết màu đỏ ở vị trí nhạy cảm, đứng giữa chốn đông người, và bí mật ghi hình lại. Kết quả cho thấy, vẫn có những người chỉ trỏ, quay hình lại nhưng càng nhiều hơn, là những cô gái và cả nam giới đến nhắc nhở và giúp đỡ cô vượt qua tình huống bối rối này.

Nhiều hơn cả là những bạn trẻ đến nhắc nhở và giúp đỡ cô gái vượt qua tình huống bối rối này.

Sau khi clip được đăng lên, đa số cộng đồng mạng đều đồng tình và khen ngợi cách xử lý tinh tế những phái nữ và ga-lăng của phái nam khi nhanh chóng giúp đỡ nhân vật nữ.

TikToker Hiếu Shyn cũng đã ngay lập tức làm 1 video react và khẳng định: "Tất cả phụ nữ đều có kinh nguyệt, tại sao lại cười đùa như thế. Các bạn nữ đừng bao giờ coi đó là điều đáng xấu hổ cả, ngược lại các bạn hãy tự hào về nó".

Cùng với sự phát triển của xã hội, những định kiến về kinh nguyệt của phụ nữ sẽ dần được xóa bỏ. Với sự đồng hành của Kotex, kinh nguyệt sẽ không còn cản trở sự tiến bộ của phụ nữ để các bạn nữ có thể thoải mái khám phá và thể hiện bản thân không giới hạn.