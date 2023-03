Không thể tin đây là Cao Quý phi (Diên Hi Công Lược) ở tuổi 40: Quá trẻ sau 5 năm, chỉ tiếc chẳng có phim hot

Cách đây 5 năm, sự ra mắt của Diên Hi Công Lược đã tạo ra một cơn sốt vô cùng mạnh mẽ trên khắp châu Á. Dù kịch bản gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức hút cũng như độ phủ sóng của phim. Sau bộ phim này, nhiều diễn viên cũng thăng hạng tên tuổi, được nhiều khán giả yêu thích. Trong số đó phải kể đến Đàm Trác, người thể hiện xuất sắc vai phản diện Cao Quý phi.

Trước Diên Hi Công Lược, Đàm Trác không phải một cái tên quá nổi tiếng. Nhờ vai Cao Quý phi, tên tuổi của cô trở nên phủ sóng hơn bao giờ hết. Tuy vào vai phản diện nhưng Cao Quý phi lại không bị khán giả ghét bỏ, thậm chí những hình ảnh, lời thoại của cô còn trở thành "meme" hot trên mạng xa hội một thời.

Đàm Trác trong vai Cao Quý phi (Ảnh: Sina)

Sau vai diễn Cao Quý phi, Đàm Trác được chú ý nhiều hơn, cô liên tục bỏ túi các dự án mới, từ điện ảnh đến truyền hình, từ cổ trang đến hiện đại đều có mặt. So với các diễn viên khác trong Diên Hi Công Lược, Đàm Trác có phần chăm chỉ hơn, tận dụng triệt để tài nguyên để tăng độ phủ sóng. Năng lực vượt trội lại rất chăm chỉ nhận phim mới nhưng Đàm Trác vẫn không thể vượt qua cái bóng của Cao Quý phi, Suốt 5 năm qua, cô không có dự án "đại bạo" nên khi nhắc về Đàm Trác, đa phần khán giả vẫn chỉ nhớ tới Diên Hi Công Lược năm nào.

Hiện tại Đàm Trác đã bước sang tuổi 40. Khi nhìn những hình ảnh gần đây của Đàm Trác, khán giả vô cùng bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, bất chấp dòng chảy thời gian của cô. So với thời Diên Hi Công Lược của 5 năm trước, Đàm Trác trẻ ra trông thấy, thân hình cũng vô cùng quyến rũ.

Gương mặt không có dấu hiệu tuổi tác, vóc dáng quá chuẩn của Đàm Trác ở tuổi 40 (Ảnh: Weibo)

Tổng hợp