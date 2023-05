Không thể ngờ vắc xin lại được bảo quản và tuân thủ quy trình tiêm chủng khắt khe đến như vậy!

Để đảm bảo vắc xin đưa ra khỏi kho phải là vắc xin chất lượng cao, còn hạn sử dụng, quy trình bảo quản vắc xin và an toàn tiêm chủng cần được thực hiện khắt khe, có sự kiểm tra giám sát từ nhiều lớp chốt chặn nghiêm ngặt của con người và máy móc.

Bà Ngô Thị Tuyết Sương, Phó Giám đốc Chất lượng, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, vắc xin là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên nhằm kích thích cơ thể sinh miễn dịch chủ động đặc hiệu để phòng chống các tác nhân gây bệnh. Tiêm vắc xin là đưa trực tiếp một sinh phẩm vào cơ thể, do đó cần đảm bảo tuyệt đối chất lượng của vắc xin nhằm đảm bảo sự an toàn, sức khỏe của người được tiêm, cũng như đảm bảo hiệu quả phòng bệnh do mang vắc xin mang lại.

Đảm bảo chất lượng và sự an toàn của vắc xin chính là yêu cầu quan trọng của quá trình tiêm chủng. Điều này được quyết định bởi một chuỗi vận hành từ khâu sản xuất, lưu trữ bảo quản, vận chuyển cho đến khi đưa vào sử dụng.

Bà Sương dẫn chứng tại hơn 100 trung tâm thuộc Hệ thống tiêm chủng VNVC, quy trình bảo quản vắc xin và thực hành an toàn tiêm chủng được thực hiện nghiêm ngặt, nhiều quy trình, nhân sự tham gia vào việc "ngăn" không cho vắc xin hết hạn đến phòng tiêm và đảm bảo chất lượng vắc xin tốt nhất.

Hệ thống tiêm chủng VNVC chú trọng đầu tư lớn, xây dựng hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin tiêu chuẩn của Good Storage Practices (GSP) cùng hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain), đội ngũ xe lạnh vận chuyển chuyên dụng, hệ thống thiết bị lưu trữ, bảo quản vắc xin đến mỗi trung tâm tiêm chủng, mỗi phòng tiêm với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế chuyên nghiệp nhất. Đặc biệt là quy trình bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, sử dụng vắc xin nghiêm ngặt, chặt chẽ chưa từng có tại Việt Nam.

Dây chuyền bảo quản lạnh - Cold chain tại VNVC là hệ thống trang thiết bị chuyên dụng gồm kho lạnh, xe lạnh, tủ lạnh và thùng lạnh giúp bảo quản, lưu trữ vắc xin trong điều kiện tối ưu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Toàn bộ hệ thống kho lạnh tại VNVC được trang bị thiết bị làm lạnh đạt chuẩn quốc tế, với công suất, mật độ, thiết kế tiêu chuẩn, đảm bảo việc đồng nhất nhiệt độ ở tất cả vị trí. Hệ thống kỹ thuật được thẩm định trước và trong quá trình sử dụng với các tiêu chuẩn cao cấp nhất.

VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng duy nhất đầu tư lớn xây dựng hệ thống bảo quản vắc xin an toàn, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo.

Tất cả phòng tiêm của VNVC đều được trang bị tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng đạt chuẩn GSP, với hệ thống bảo quản nhiệt độ đồng bộ nhiệt kế tự ghi và camera giám sát. Mỗi cuối ngày, vắc xin chưa sử dụng sẽ được VNVC thu hồi từ phòng tiêm về kho lạnh đặt ở từng trung tâm nhằm giám sát ở mức độ an toàn cao hơn.

Để kiểm soát hạn sử dụng của vắc xin, VNVC đầu tư hệ thống phần mềm quản lý hàng hoá hiện đại, cho phép theo dõi đến từng lọ vắc xin với đầy đủ thông tin cần thiết. Quy trình chặt chẽ và hệ thống phần mềm công cụ hiện đại này không cho phép vắc xin quá hạn sử dụng được đưa ra khỏi kho, mà phải chuyển vào khu vực biệt trữ để chờ thực hiện hoàn, huỷ theo quy định. Hệ thống quản lý, cảnh báo hạn sử dụng vắc xin được thiết lập ở cả kho tổng và kho lẻ, do đó, nhiều lớp chốt chặn sẽ không cho phép vắc xin hết hạn được chuyển đến phòng tiêm chủng.

Khu biệt trữ vắc xin tại VNVC được bố trí 1 góc riêng biệt trong kho, có khóa niêm phong và được theo dõi bằng hệ thống an ninh chuyên dụng, hệ thống cảnh báo âm thanh tại chỗ và email, tin nhắn đến những người chuyên trách. Ảnh: Mộc Thảo.

Bên cạnh hạn sử dụng, quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin, việc thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng là điều kiện tiên quyết để quyết định chất lượng vắc xin, vì dù vắc xin còn hạn sử dụng nhưng không được bảo quản đúng cách và không tuân thủ an toàn tiêm chủng thì đe doạ rất nhiều nguy cơ.

Theo Bà Ngô Thị Tuyết Sương, ngày nay ở một số nơi vẫn còn tình trạng bảo quản vắc xin trong tủ đông, tủ lạnh gia dụng. Nhiệt độ có thể hiển thị 2-8 độ C, nhưng thực tế rất khó đảm bảo vì nhiều yếu tố như thời gian đóng mở liên tục, nguồn điện, mật độ hàng hoá bên trong…

"Không chỉ gắt gao về nhiệt độ bảo quản, kiểm soát hạn sử dụng, tính an toàn của vắc xin mà tại VNVC, ngay cả một lọ vắc xin bị nghiêng, đổ dù chưa mở nắp, chúng tôi cũng không cho phép sử dụng. Điều này được thực hiện quyết liệt từ khâu đào tạo an toàn tiêm chủng, bao gồm thực hành tiêm chủng, giám sát, theo dõi, kiểm soát lô dùng, hạn dùng, quy trình kiểm tra, đối chiếu vắc xin với khách hàng tại phòng tiêm", bà Sương khẳng định.

Điều dưỡng viên giới thiệu, kiểm tra, đối chiếu với Khách hàng các thông tin về vắc xin, hạn sử dụng, quy cách tiêm, đường tiêm, liều dùng… trước khi thực hiện tiêm chủng. Ảnh: Mộc Thảo.

Nhằm đảm bảo an toàn trong tiêm chủng tối đa cho người tiêm, VNVC áp dụng quy trình tiêm chủng 7 bước khép kín, với đủ 3 giai đoạn trước, trong và sau khi tiêm chủng. Trước tiêm, 100% người tiêm sẽ được khám sàng lọc miễn phí và được chỉ định tiêm vaccine phù hợp.

Tại phòng tiêm, khách hàng được giới thiệu các thông tin về vắc xin, bao gồm: tên vắc xin, tác dụng phòng bệnh, nhà sản xuất, nước sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, tính toàn vẹn của vắc xin (gồm vỏ hộp và lọ/xilanh chứa vắc xin, dung môi) cũng như liều dùng, đường dùng…. Khách hàng cũng được hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu với chỉ định của bác sĩ, điều này giúp khách hàng được tiêm đúng loại vắc xin, tiêm an toàn, an tâm về chất lượng vắc xin và chất lượng tiêm chủng.

"Đây là bước chốt chặn quan trọng để nhân viên điều dưỡng và khách hàng cùng đối chiếu giám sát chất lượng vắc xin bằng cảm quan và các thông tin được hiển thị trên vỏ hộp, lọ vắc xin, đồng thời thực hiện tuân thủ đúng nguyên tắc 3 đúng của cơ quan chuyên môn quy định: đúng loại vắc xin, đúng đường tiêm, đúng liều lượng sử dụng", bà Tuyết Sương thông tin.