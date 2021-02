Không tán được IU, Lee Do Hyun theo chân "tình địch" Yeo Jin Goo sang phim mới làm nghi phạm giết người

Ngày 17/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin mỹ nam Lee Do Hyun sẽ làm khách mời trong Beyond Evil - phim truyền hình sắp phát sóng của Shin Ha Kyun và Yeo Jin Goo.

Lee Do Hyun đóng vai nam chính Lee Dong Sik thời niên thiếu. Trong bức ảnh mà nhà sản xuất công bố, Lee Do Hyun vừa vui vẻ ôm đàn ghi-ta đã tỏ ra căng thẳng khi đụng độ nhân viên quán cà phê Bang Joo Sun (Kim Hee Uh Ra). Bang Joo Sun sau đó thiệt mạng, biến Lee Dong Sik thành nghi phạm giết người.

Không rõ vì sao Lee Dong Sik lại dính líu đến vụ án của Bang Joo Sun. Càng không hiểu vì sao anh từ một nghi phạm giết người, sau 20 năm lại trở thành cảnh sát. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, tất cả sẽ được giải đáp ngay trong tập 1 của Beyond Evil.

Lee Do Hyun nhận lời tham gia Beyond Evil vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Sim Na Yeon từ 18 Again (Trở Lại Tuổi 18). Khá tình cờ, anh cũng có cơ hội "tái hợp" với Yeo Jin Goo - tình địch cũ từ Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng). Điều này khiến cư dân mạng vô cùng phấn khích.



Kiếp trước là tình địch, cùng tranh nhau "chị Nguyệt" IU

Kiếp này người làm cảnh sát, người bị cảnh sát còng tay

Beyond Evil là bộ phim tâm lý kinh dị kể về hai người đàn ông sẵn sàng phá vỡ các quy tắc và luật pháp để theo đuổi một kẻ giết người hàng loạt. Từng là một thám tử tài ba, Lee Dong Sik (Shin Ha Kyun) giờ đây lại chọn cuộc sống êm đềm ở một thành phố nhỏ với vai trò cảnh sát địa phương. Một ngày, anh có thêm người đồng nghiệp mới là Han Joo Won (Yeo Jin Goo) - một thám tử thông thái với gia thế khủng. Cậu trai trẻ này sẽ cùng anh điều tra và giải quyết nhiều vụ án nguy hiểm, một trong số đó còn liên quan tới mất mát của Dong Sik năm xưa.

Poster Beyond Evil

Trailer của Beyond Evil

Phim phát sóng tập đầu vào ngày 19/2 trên kênh JTBC.

Nguồn: Naver, SKYER VN - Lee Do Hyun Actor 1st Vietnamese Fanpage