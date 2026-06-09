Không phải phở hay bánh mì: Việt Nam có món ăn siêu dân dã lọt TOP “ngon nhất Đông Nam Á”, mọc đầy quanh nhà

Nhiều người thường gọi món ăn này với cái tên mỹ miều là “rồng xanh vượt biển”.

Khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam, phần lớn du khách quốc tế sẽ nghĩ ngay tới phở, bánh mì hay bún chả. Thế nhưng mới đây, một món ăn bình dị đến mức xuất hiện trong hầu hết bữa cơm gia đình Việt lại bất ngờ được vinh danh trong danh sách những món ăn kèm phổ biến nhất Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng mới được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng TasteAtlas công bố, rau muống xào tỏi của Việt Nam đạt 4,2/5 điểm, góp mặt trong nhóm những món ăn kèm hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Thành tích này giúp món ăn dân dã của Việt Nam đứng cạnh nhiều đặc sản nổi tiếng trong khu vực và chỉ xếp sau một số món ăn truyền thống của Indonesia.

Nguyên liệu chính của món ăn này mọc phổ biến từ đồng ruộng, ao hồ đến những khu vườn quê, gần như ai cũng từng nhìn thấy

Đối với người Việt, rau muống xào tỏi là món ăn quen thuộc đến mức nhiều người xem đó là "món cơm nhà" đúng nghĩa. Chỉ với vài bó rau muống, chút tỏi phi thơm và gia vị cơ bản, người nội trợ đã có thể tạo nên một món ăn hấp dẫn với màu xanh bắt mắt, vị giòn ngọt tự nhiên và hương thơm đặc trưng khó cưỡng.

Sự đặc biệt của rau muống nằm ở khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Loại rau này mọc phổ biến khắp các vùng quê Việt Nam, từ ven ao, mương nước cho tới các ruộng chuyên canh.

Nhiều gia đình ở nông thôn thậm chí không cần mua mà có thể tự trồng quanh nhà để ăn hàng ngày. Chính vì sự phổ biến ấy mà ít ai nghĩ rằng một món ăn làm từ loại rau quen thuộc này lại có thể trở thành đại diện ẩm thực được quốc tế đánh giá cao.

Theo mô tả của TasteAtlas, rau muống xào tỏi là món ăn truyền thống phù hợp với cả người ăn chay. Rau thường được chần sơ trước khi xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi, sau đó nêm nếm bằng muối, đường và nước mắm để tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

Dù nguyên liệu và cách chế biến đơn giản, món ăn lại thể hiện rõ nét triết lý ẩm thực Việt Nam là tôn vinh sự tươi ngon tự nhiên của thực phẩm thay vì phụ thuộc quá nhiều vào gia vị cầu kỳ.

Không chỉ được các chuyên gia ẩm thực quốc tế đánh giá cao, rau muống xào tỏi còn nhiều lần xuất hiện trong những bữa tiệc dành cho khách đặc biệt.

Cuối tháng 5/2025, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân đã dùng bữa tại một nhà hàng lâu đời ở Hà Nội. Trong thực đơn phục vụ nguyên thủ nước Pháp khi đó, rau muống xào tỏi Lý Sơn cũng xuất hiện bên cạnh nhiều món ăn cao cấp khác, thu hút sự chú ý của dư luận.

Trước đó, món ăn này cũng từng gây ấn tượng với nhiều nghệ sĩ quốc tế. Trong chương trình du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc Battle Trip, các khách mời đã dành nhiều lời khen cho rau muống xào tỏi và cho rằng hương vị của món ăn thực sự xuất sắc.

Thành công của rau muống xào tỏi trên bảng xếp hạng quốc tế một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn của ẩm thực Việt không nằm ở những nguyên liệu đắt đỏ hay kỹ thuật chế biến phức tạp.

Đôi khi, chính những món ăn bình dị nhất, được tạo nên từ những nguyên liệu quen thuộc mọc đầy quanh nhà, lại là thứ khiến thực khách quốc tế nhớ mãi sau mỗi lần thưởng thức.