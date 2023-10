Không khí trước thềm lễ ăn hỏi sao nam Vbiz và bạn trai: Tổ chức ở biệt thự khủng, 1 chi tiết lạ ở cổng hoa

Sau 5 năm gắn kết và có nhóc tỳ song sinh tên Kaka và Muội Muội, Hà Trí Quang và bạn trai sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 19/10. Hôn lễ của cặp đôi dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2024 tới. Vào 1 ngày trước khi diễn ra tiệc mừng, Hồ Bích Trâm - bạn thân của cặp đôi đã có mặt tại Đồng Tháp để tham dự. Nữ diễn viên cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong biệt thự sang trọng, rộng 3000m2 của cặp đôi.

Đến chiều ngày 18/10, công tác chuẩn bị cho ngày ăn hỏi gần như đã hoàn thiện, các đơn vị trang trí hoa, cổng cưới đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Thanh Đoàn cho biết Hà Trí Quang đã trở về TP.HCM, sáng mai sẽ quay lại Đồng Tháp để thực hiện các nghi thức như truyền thống.

Hồ Bích Trâm đã có mặt tại nhà của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang ở Đồng Tháp

Hà Trí Quang đã trở về TP.HCM còn Thanh Đoàn tất bật lo khâu trang trí nhà ở quê

Thanh Đoàn cho hay cả hai đã dùng gần 1 triệu bông hoa hồng để phủ khắp căn biệt thự khủng này. Đồng thời, phần cổng chào được các nghệ nhân làm thủ công bằng rau củ, lá dừa đậm chất miền Tây. Hồ Bích Trâm tiết lộ điểm độc đáo là 2 người bạn thân đã thay thế chi tiết đôi long - phụng thành hình ảnh 2 con rồng. Có thể thấy, cặp đôi rất đầu tư cho khâu trang trí khi phủ kín hoa cả lối đi vào nhà.

Các khung trang khí ở khu vực gia tiên đã được lắp đặt, dự tối nay sẽ trang trí thêm hoa tươi

Những ảnh cưới của Thanh Đoàn - Hà Trí Quang được bày trí khắp biệt thự 3000m2

Bảng tên báo hỷ của cặp đôi cũng được đặt ở lối vào để quan khách chụp ảnh

Thanh Đoàn cho biết đang rất mong chờ cho ngày trọng đại

Cổng cưới dài 9 mét, độc đáo của cặp đôi trước cửa biệt thự

Hồ Bích Trâm là khách mời đầu tiên check in ở chiếc cổng 2 chú rồng độc đáo này

Trước khi đi đến cái kết viên mãn như hiện tại, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã trải qua nhiều thử thách và sóng gió từ dư luận. May mắn chuyện tình cảm của cả hai được gia đình ủng hộ. Thanh Đoàn từng tiết lộ Hà Trí Quang bị đồng nghiệp mỉa mai khi công khai giới tính. Khi đó,Thanh Đoàn nhắn nhủ đến người yêu: "Thật may mắn từ khi mình công khai quen nhau cho đến bây giờ thì mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Được gia đình chấp nhận yêu thương, được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Rồi may mắn có được 2 thiên thần KaKa và Muội Muội. Công việc thì rất là tốt, vậy sự đánh đổi của anh xứng đáng rồi. Em tin rằng mình cứ sống thật và tốt thì sẽ được trái ngọt".

Cơ ngơi khủng, nơi diễn ra đám cưới của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn ở Đồng Tháp