Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ thấp nhất 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khoảng gần sáng và ngày mai, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Ở khu vực Hà Nội, ngày và đêm 17/12 không mưa; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Theo Vietnamnet, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, dự kiến đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài tới ngày 21-22/12, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Khả năng đợt rét đậm, rét hại này chưa phải là đợt mạnh nhất của mùa Đông năm nay. Theo thống kê khí hậu, các đợt rét đậm thường xảy ra vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm.