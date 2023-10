Không khí chuẩn bị khẩn trương cho đêm nhạc “Sống lại cảm giác An” trước giờ G

Mang thiên nhiên tuyệt cảnh vào giữa lòng thành phố

Tự hào với những "lần đầu tiên", đêm nhạc hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc truyền cảm hứng "có một không hai" cho một hành trình sống lại cảm giác an trọn vẹn. Qua việc hé lộ những hình ảnh về phối cảnh sân khấu, ban tổ chức của An Concert đã thể hiện tổng quan được sự đầu tư, chuyên nghiệp và chú trọng vào hành trình trải nghiệm của người xem qua từng điểm chạm đa giác quan.

Lần đầu tiên, sân khấu "An" rộng hơn 28m được Prudential tâm huyết tạo dựng và thiết kế tỉ mỉ với không gian thác nước siêu thực. Khi người xem nhắm mắt để cảm nhận thanh âm dòng nước, hòa mình với âm nhạc du dương sẽ tạo nên không gian đánh thức sự an yên trong nội tại. "Concept" độc đáo này sẽ mang đến trải nghiệm An với tuyệt cảnh thiên nhiên giữa lòng thành phố.

Không gian thác nước độc đáo hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới lạ cho người xem khi đến với "An"

Nhờ vào hệ thống âm thanh - ánh sáng với công nghệ trình diễn 3D mapping được đầu tư công phu, không gian âm nhạc lần này chính là một bản phối màu sắc tinh tế, thay đổi linh hoạt theo câu chuyện "An" được truyền tải qua giai điệu của các nghệ sĩ, lúc dịu êm và ấm áp để dẫn dắt người xem khai mở cảm giác an yên trong tâm hồn, lúc rực rỡ, lung linh đánh thức mọi giác quan để cảm nhận "An". Đêm nhạc với sự biến chuyển linh hoạt đưa người xem đến với những trải nghiệm xuyên thời không, tạm tách biệt khỏi những căng thẳng và lo lắng của cuộc sống xô bồ để tập trung cảm nhận sự an yên trong tâm trí.

Không gian đêm nhạc sẽ dẫn dắt người xem tận hưởng sự an nhiên qua từng khoảnh khắc cùa dòng thời gian và qua các điểm chạm đa giác quan được cô đọng trong 90' của chương trình

Xuyên suốt chương trình, câu chuyện "An" được dàn dựng và dẫn dắt bài bản bởi những giọng ca hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, Rapper Đen Vâu, Ái Phương, Song Luân, Lâm Bảo Ngọc… sẽ đồng hành cùng khán giả tìm lại "an" cho chính mình.



Không những thế, khán giả còn được thưởng thức các bản nhạc quen thuộc được phối dựng tinh tế và mới mẻ do giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn tâm huyết tạo dựng riêng cho đêm nhạc. Thanh âm thác nước hoà cùng âm nhạc du dương giúp nuôi dưỡng từng cung bậc cảm xúc của người nghe, từ ảo diệu, huyền bí đến hưng phấn, tạo nên những khoảnh khắc trải nghiệm âm nhạc độc bản chưa từng có.

Tất cả cộng hưởng lại tạo nên hành trình xuyên suốt của các giác quan, đánh thức và khơi dậy sự an yên trong nội tại mỗi người qua những điểm chạm tinh tế.

Để hành trình "sống lại cảm giác An" được trọn vẹn

Không khí háo hức của đêm nhạc đang ngày càng đến gần, sự chờ đợi của hàng nghìn khán giả đang lớn hơn bao giờ hết. Cùng người xem đếm ngược đến ngày diễn ra đêm nhạc, Prudential Việt Nam và ban tổ chức cũng đã chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng từ khâu tiếp đón đến công tác tổ chức cho từng điểm chạm của khách mời với "An" được trọn vẹn nhất.

Khách mời sẽ nhận được vé điện tử thay vì vé bằng giấy, tận dụng công nghệ để đóng góp vào sự bền vững cho môi trường. Chi tiết về quy định sự kiện sẽ được đính kèm trong vé. Các lưu ý cụ thể về sau cũng sẽ được gửi đến khách hàng qua thông qua SMS và được in ra để trước các khu vực check-in.

Tại đêm nhạc, lực lượng hậu cần lên đến hơn 120 nhân sự giúp đảm bảo xử lý mọi tình huống có thể xảy ra và hỗ trợ khán giả bất cứ lúc nào. Các khu vực trong đêm nhạc (check-in, gửi xe, lối thoát hiểm) đều được khoanh vùng và bố trí người hướng dẫn giúp hạn chế tình trạng chen lấn hay mất trật tự.

Cụ thể, khu vực lối đi sau khi check-in sẽ được trang bị các bảng chỉ dẫn. Sơ đồ chi tiết chỗ ngồi cũng sẽ được cung cấp để khán giả nhanh chóng xác định rõ vị trí của mình. Thêm vào đó, Prudential cũng bố trí hợp lý nhân sự tại mỗi khu vực khán đài để hỗ trợ và hướng dẫn khán giả.

Thời gian check-in sẽ được bắt đầu từ 6:30 tối, Prudential đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo để đảm bảo mỗi khán giả chỉ cần 45 giây để hoàn tất thủ tục check-in. Trước khi bắt đầu chương trình, video hướng dẫn an toàn trong sự kiện (bao gồm nhắc nhở về các lối thoát hiểm) sẽ được gửi đến toàn bộ khán giả, đề cao và tối ưu công tác đảm bảo an toàn cho mọi người tại sự kiện. Khách hàng tham dự đêm nhạc có thể xem thêm Quy định sự kiện tại đây.

Đêm nhạc "An" đã sẵn sàng đưa khán giả đến với chuỗi trải nghiệm hành trình sống lại cảm giác an thông qua những điểm chạm đa giác quan. Chương trình diễn ra vào ngày 08/10/2023 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh và dự kiến ngày 22/10/2023 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Quận Ba Đình, Hà Nội.