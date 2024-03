Không dùng đồ hiệu, "tiểu thư Hà thành" Doãn Hải My phải lòng mỹ phẩm bình dân: Có món chỉ 200k mà nàng mê tít

Vốn là nàng tiểu thư Hà Thành được bố mẹ rất mực cưng chiều, Doãn Hải My từ lâu đã được biết đến với bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ, đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, với mỹ phẩm, trái với suy nghĩ của nhiều người về việc cô nàng sẽ dùng toàn dùng đồ từ thương hiệu cao cấp, Hải My lại là tín đồ chuộng mỹ phẩm bình dân.

Mới đây, trên Instagram cá nhân của mình, nàng WAG sinh năm 2000 đã bật mí các món đồ skincare, makeup cô yêu thích. Không chỉ sở hữu mức giá cực yêu chỉ từ 200k, đây đều là những sản phẩm cực dễ kiếm tại Việt Nam qua các cửa hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử.

Nếu cũng tò mò các "bảo bối" giá rẻ mê hoặc Hải My, các chị em hãy thử tham khảo loạt item dưới đây nhé.

1. Medicube Zero Pore Pad 2.0

Cũng như bao tín đồ làm đẹp, Doãn Hải My cũng là fan của tonerpad "ngon-bổ-rẻ" Zero Pore Pad 2.0 của. Với khả năng làm sạch sâu với các thành phần AHA, BHA, và PHA, sản phẩm này giúp loại bỏ tế bào chết và kiểm soát dầu thừa một cách nhẹ nhàng mà không làm tổn thương da, từ đó giúp da căng mướt, đồng thời se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Tonerpad nhà medicube được thiết kế dưới dạng miếng cotton 2 mặt tiện lợi, đã được thấm đẫm toner, vừa tiết kiệm thời gian vừa dễ dàng sử dụng, cũng rất dễ dàng mang theo khi du lịch. Giá bán 1 hộp dung tích 100ml với 70 miếng khoảng 400k, cực kỳ xứng đáng để rinh ngay về thử các nàng ơi.

Nơi mua: medicube Việt Nam



2. Tẩy da chết toàn thân Dove Exfoliating Body Polish

Tẩy da chết toàn thân Dove Exfoliating Body Polish là một lựa chọn tuyệt vời cho việc chăm sóc da hàng ngày. Với các hạt tẩy nhẹ nhàng, sản phẩm giúp loại bỏ tế bào chết, tái tạo làn da, mang lại cảm giác mịn màng và tươi mới.

Với Doãn Hải My, nàng tiểu thư Hà Thành đánh giá hộp tẩy da chết bình dân nhà Dove còn cao hơn Kielh's. Công thức của Dove kết hợp cả chất dưỡng ẩm, giúp da không bị khô sau khi tẩy da chết mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Để sở hữu sản phẩm này, các chị em chỉ cần "rút ví" chưa tới 200k/hộp 298g. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Sau một thời gian sử dụng, nhiều người tiêu dùng đã nhận thấy làn da của mình trở nên mềm mại và mượt mà hơn rõ rệt.

Nơi mua: Unilever Việt Nam



3. Kem chống nắng d'Alba và beplain

Trên thị trường, không thiếu các dòng kem chống nắng tới từ thương hiệu cao cấp, tuy nhiên, Doãn Hải My lại đặt trọn niềm tin cho 2 sản phẩm kem chống nắng của Hàn là d'Alba Waterfull Essence Sunscreen và beplain Sunmuse Tone Up & Correcting Sunscreen.

Đây đều là 2 items kem chống nắng nâng tone đang "bất phân thắng bại" trong giới skincare hiện nay. Với "bé tím" nhà beplain, đây là "chân ái" dành cho các cô nàng công sở, thích makeup 2 trong 1 bởi khả năng nâng tone, hiệu chỉnh sắc tố da, làm sáng phần da xỉn màu hiệu quả và tự nhiên. Còn sản phẩm nhà d'Alba là kem chống nắng thuần chay vật lí lai hóa học giúp nâng tone tự nhiên tạo lớp nền cho làn da căng bóng như gái Hàn.

4. Mascara Clio Kill Lash Superproof

Item mascara "một trăm điểm không có nhưng" trong lòng Doãn Hải My chính là Clio Kill Lash Superproof. Theo review của cô nàng, đây là sản phẩm "tinh hoa hội tụ" khi vừa có thể làm dài, dày và cong my nhưng vẫn giúp mi tơi tự nhiên, không trôi không lem trong nhiều giờ. Vốn không hay makeup mà chỉ chuốt my, đánh son tự nhiên, đây chính là "bảo bối" để Hải My luôn tươi tắn, rạng rỡ.

Để "rước" item này về nhà, bạn cần "cà thẻ" khoảng hơn 400k cho 1 cây chuốt mi 7g. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những ngày dài năng động, vì nó không gây nhòe hay lem, giữ cho đôi mắt bạn luôn sắc nét và quyến rũ.

Nơi mua: CLUB CLIO VIỆT NAM



5. Some By Mi Cica Peptide Anti Hair Loss Derma Scalp Tonic

Cũng như bao chị em phụ nữ, Doãn Hải My không tránh khỏi tình trạng rụng tóc. Nhưng không lựa chọn hair spa đắt tiền, cô nàng lại tìm được "chân ái" ở một sản phẩm bình dân, đó là xịt dưỡng khắc phục rụng tóc Some By Mi Cica Peptide Anti Hair Loss.

Với chiết xuất thành phần chính từ các thành phần từ thiên nhiên như bạc hà, rau má giúp làm dịu da đầu, kết hợp 11 loại Peptide giúp cung cấp độ ẩm và chất dinh dưỡng, Black complex giúp nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh, chai xịt dưỡng này thực sự đem lại hiệu quả rõ rệt và là sản phẩm đáng để thử cho các cô nàng hay bị rụng tóc mà chưa tìm được cách khắc phục.