Không đủ tiền để mua iPhone mới, đừng lo vì Apple có thể ra mắt dịch vụ thuê iPhone ngay từ tháng 3 năm nay

Đã có những tin đồn về việc Apple sẽ cho ra mắt dịch vụ thuê iPhone, với việc trả một khoản phí hàng tháng để được sở hữu những chiếc iPhone mới nhất, thay vì bỏ ra một số tiền lớn để mua mới tại các cửa hàng. Có vẻ như dịch vụ cho thuê iPhone của Apple sẽ được ra mắt ngay từ tháng 3 năm nay, sau một số trì hoãn vì các vấn đề kỹ thuật.

Theo báo cáo của Mark Gurman từ Bloomberg, Apple hiện đang thực hiện 4 dự án fintech vào lúc này. Hai dự án là Apple Pay Later (dịch vụ mua trước trả sau) và Apple Card Saving Account (dịch vụ gửi tiền tiết kiệm) đã chính thức được công bố. Còn một dự án nữa chưa được biết tên và Apple cũng đang phát triển dự án Apple Pay Monthly Installments, đây có thể chính là dịch vụ cho thuê thiết bị với việc đóng thuê bao theo tháng.

Theo kế hoạch, có vẻ như Apple muốn ra mắt dịch vụ cho thuê thiết bị của mình cùng với iPhone 14 vào năm 2022. Tuy nhiên, một số trở ngại về vấn đề kỹ thuật và phần cứng đã khiến cho dự án này bị trễ hẹn. Nhưng rất may là người dùng có thể không phải đợi lâu hơn nữa, vì theo Mark Gurman thì dịch vụ này sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay.

Một trong những lý do khác khiến cho dịch vụ này bị trễ hẹn hơn dự kiến, đó là các thủ tục về tài chính như kiểm tra, phê duyệt và theo dõi lịch sử giao dịch người dùng không phải do Apple kiểm soát, mà là do các đối tác dịch vụ tài chính khác xử lý.

Mark Gurman cũng cho biết thêm rằng dịch vụ cho thuê iPhone và trả góp iPhone, nghe có vẻ giống nhau nhưng thực chất sẽ là hai dịch vụ khác nhau.

Đối với dịch vụ thuê iPhone, mức phí thuê bao hàng tháng sẽ không phải là giá của thiết bị chia cho 12 hoặc 24 tháng, mà sẽ được xác định dựa theo thiết bị mà người dùng muốn thuê. Với dịch vụ thuê iPhone, người dùng cũng không được sở hữu thiết bị khi đến hết kỳ hạn. Khác với dịch vụ trả góp hàng tháng, sau khi kết thúc kỳ hạn thì người dùng sẽ được sở hữu chiếc iPhone đó.

Điểm lợi của dịch vụ cho thuê là người dùng hoàn toàn có thể đổi mới iPhone qua mỗi năm và không sợ bị tụt hậu về công nghệ. Tuy nhiên không rõ mức phí hàng tháng khi thuê iPhone sẽ là bao nhiêu. Có thể trong thời gian tời đây chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin rò rỉ về mức phí thuê bao này.

