Văn Mai Hương đang cho thấy cô là một trong những giọng ca bền bỉ và nghiêm túc nhất của nhạc Việt khi vừa công bố thời điểm ra mắt album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp. Dự án mang tên Giai Nhân sẽ chính thức trình làng vào ngày 25/11/2025, đánh dấu giai đoạn sáng tạo mới của nữ ca sĩ sau loạt sản phẩm được đầu tư chỉn chu suốt thời gian qua. Với dự án này, fans hâm mộ hài hước gọi cô là "nữ ca sĩ chăm chỉ nhất Vbiz".

Trước khi album xuất hiện, khán giả sẽ được đón nghe single mở đường Vườn Hồng kèm MV vào lúc 19h ngày 17/11/2025. Đây là sản phẩm thứ hai thuộc album Giai Nhân, nối tiếp MV Ướt Lòng phát hành hồi cuối tháng 7 và hứa hẹn tạo nên câu chuyện âm nhạc nhiều lớp lang hơn.

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của Vườn Hồng được giới thiệu, Văn Mai Hương đã khiến người hâm mộ bất ngờ với concept quyến rũ, sắc sảo và bí ẩn. Tạo hình mới chấm phá sự mềm mại quen thuộc, thay vào đó là một nguồn năng lượng trưởng thành, táo bạo. Khoảnh khắc này lập tức thu hút sự chú ý, khơi gợi nhiều dự đoán về hướng đi âm nhạc lẫn yếu tố thị giác mà cô và ekip đang theo đuổi.

Trước đó, MV Ướt Lòng - ca khúc mở màn cho album Giai Nhân gây ấn tượng mạnh nhờ giai điệu bole-pop hòa quyện cùng màu phim hoài niệm thập niên 60-70. Sự pha trộn giữa âm nhạc truyền cảm và câu chuyện hình ảnh giàu cảm xúc giúp sản phẩm nhận được phản hồi tích cực, cho thấy một Văn Mai Hương tinh tế, chín chắn, nhưng không bi lụy. Từ Ướt Lòng đến Vườn Hồng, khán giả có thể trông chờ vào những biến hóa rõ rệt, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tư duy làm album xuyên suốt của nữ ca sĩ.

Suốt hơn 10 năm làm nghề, Văn Mai Hương luôn là một trong số ít nghệ sĩ Vpop kiên trì xây dựng discography qua từng album - thay vì chạy theo thị trường bằng những bản hit đơn lẻ. Âm nhạc của cô phản ánh từng giai đoạn trưởng thành: từ sự trong trẻ o của tuổi 17 trong album Hãy Mỉm Cười (2011) đến tinh thần trải nghiệm mới mẻ trong Mười tám + (2013).

Giai đoạn 5 năm gần đây đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cô theo đuổi những album đậm chất tự sự và mang tính thể nghiệm cao hơn. Album phòng thu thứ 3 Hương (2021) đưa người nghe đến hình ảnh một Văn Mai Hương mềm mại, nữ tính, sống nhiều bằng bản năng và cảm xúc. Tiếp đó, album thứ 4 Minh Tinh lại chinh phục công chúng bằng màu sắc điện ảnh độc đáo, nơi mỗi ca khúc trở thành một “vai diễn” riêng biệt được kể trọn vẹn, văn minh và sang trọng.

Với Giai Nhân, ra mắt vào ngày 25/11 tới, Văn Mai Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục định nghĩa lại âm nhạc của chính mình trong giai đoạn chín muồi. Giữa thị trường Vpop cạnh tranh và biến động, việc kiên trì theo đuổi album - mỗi lần ra mắt đều chỉn chu, sáng tạo và có tư duy đường dài đủ để khẳng định: Văn Mai Hương xứng đáng là một trong những nữ ca sĩ chăm chỉ và bền bỉ nhất Vbiz hiện nay.