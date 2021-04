Không chỉ mỗi Six Senses, khu Ninh Vân Bay còn một resort sang chảnh giá từ 4,5 triệu/đêm khiến sao Vbiz mê mệt

Nhắc đến Ninh Vân Bay, nhiều người thường nghĩ ngay đến khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay lừng danh. Tuy nhiên không chỉ có Six Senses, tại đây còn có 1 khu nghỉ dưỡng cũng sang trọng và thu hút không kém mà bạn đừng bỏ qua. Đó là: An Lam Retreats Ninh Van Bay.

Bảo Thy vốn là cô nàng đam mê du lịch, cô từng dành thời gian nghỉ dưỡng tại An Lam Retreats Ninh Van Bay

Blogger Hà Trúc cũng từng ghé qua An Lam Retreats Ninh Van Bay và trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn tại đây

An Lam Retreats Ninh Van Bay Tổng diện tích: 20ha

37 biệt thự riêng bằng gỗ

Phong cách thiết kế hiện đại

Sử dụng nhiều vật dụng truyền thống của Việt Nam

Nhiều hoạt động miễn phí bên lề

Giá phòng: 4,5 đến 22 triệu đồng

An Lam Retreats Ninh Van Bay là khu nghỉ dưỡng độc đáo nằm trên bán đảo yên bình, được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên yên bình, riêng tư và yên tĩnh tuyệt đối. Đến với An Lam Retreats Ninh Van Bay, bạn sẽ có thời gian thư giãn, thả mình hòa vào khung cảnh thanh bình, tiếng sóng vỗ rì rào, bỏ lại cuộc sống nhộn nhịp xô bồ thường ngày.



Blogger Chloe Nguyễn từng ghé qua An Lam Retreats Ninh Van Bay

Tất cả các phòng tại An Lam Retreats Ninh Van Bay đều rộng rãi, có điều hòa, đầy đủ ghế sofa, tủ quần áo và lối vào riêng. Ngoài ra, mỗi phòng còn đi kèm sân hiên, ban công riêng với bàn ghế ngoài trời, nơi bạn có thể thư giãn nhâm nhi một tách cà phê hoặc ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.



Phòng ốc ở đây được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại và gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều nguyên liệu như gỗ, tre tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng và thân thiện với môi trường. Nội thất sử dụng nhiều sản phẩm thủ công tinh tế của Việt Nam như gối, rèm thêu tay, đồ gốm sứ Bát Tràng. Tùy theo từng loại phòng, quý khách còn có cơ hội ngắm cảnh khu vườn, biển hoặc núi non.



Ngoài ra, tại An Lam Retreats Ninh Van Bay bạn còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động miễn phí bên lề như lớp yoga/thiền, đi bộ leo núi lên thác nước, dịch vụ đưa đón 2 chiều bằng thuyền, trà chiều với đồ ăn nhẹ cùng cà phê



Ảnh: Internet