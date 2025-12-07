Không chỉ có hoa mẫu đơn, Lạc Dương còn giấu 6 thức quà quê dân dã nhưng "cuốn" vô cùng, món số 4 đúng chuẩn "cơm nhà mẹ nấu"

Nếu có dịp ghé thăm vùng đất này mà bỏ qua 6 món ngon trứ danh dưới đây, thì chuyến đi của bạn chắc chắn đã thiếu đi một nửa phần thú vị.

Người ta thường bảo, muốn hiểu một vùng đất, đừng chỉ nhìn vào những tòa thành quách rêu phong, hãy ngồi xuống một quán nhỏ ven đường và gọi một bát đồ ăn nóng hổi. Lạc Dương, cố đô trầm mặc của Trung Quốc chính là nơi như thế. Bên cạnh vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa vương giả mẫu đơn, Lạc Dương còn cất giấu trong mình một nền ẩm thực "lão làng" với những hương vị đã được lưu truyền qua bao thế hệ.

Đó không phải là cao lương mỹ vị xa vời, mà là những món ăn đượm mùi khói bếp, chứa đựng sự chân chất, hào sảng của người dân vùng Trung Nguyên. Hôm nay, hãy cùng gạt bỏ mọi bộn bề, để vị giác dẫn lối chúng ta khám phá 6 "bảo vật" ẩm thực của Lạc Dương, những món ăn mà chỉ cần nếm thử một lần, bạn sẽ thấy cả một bầu trời hoài niệm ùa về.

1. Lạc Dương Hội Thái (Hui Cai): Bản hòa ca ấm nồng của những ngày đông

Nếu hỏi người Lạc Dương đâu là món ăn gói gọn hương vị gia đình nhất, câu trả lời chắc chắn là "Hội Thái". Cái tên nghe có vẻ cầu kỳ, nhưng thực chất đây lại là món "lẩu thập cẩm" bình dân nhất, mộc mạc nhất mà cũng quyến rũ nhất. Hãy tưởng tượng vào một ngày gió lạnh, trước mặt bạn là một bát tô lớn bốc khói nghi ngút. Trong đó có vị ngọt thanh của những bẹ cải thảo hầm mềm, vị béo ngậy của thịt ba chỉ đã được xào săn cháy cạnh, lại thêm chút dai dai của miến, chút mềm mại của đậu phụ và sự giòn sần sật của mộc nhĩ, hải đới.

Người ta nấu Hội Thái không theo công thức cứng nhắc nào cả, nhà có gì dùng nấy, cứ thế mà "hội tụ" lại trong một nồi nước dùng đậm đà. Bí quyết nằm ở chỗ lửa nhỏ liu riu, hầm cho đến khi tất cả các nguyên liệu thấm đẫm gia vị của nhau. Miếng đậu phụ hút trọn vị ngọt của thịt, sợi miến trong veo óng ả màu nước tương, húp một thìa nước dùng nóng hổi, cảm giác ấm sực lan tỏa khắp châu thân. Đó không chỉ là món ăn, đó là sự vỗ về, an ủi của ẩm thực dành cho những chiếc bụng đói.

2. Mì Hồ (Jiang Mian Tiao): Thức quà gây thương nhớ bởi vị chua thanh lạ miệng

Đến Lạc Dương mà chưa ăn một bát Mì Hồ (hay còn gọi là Mì tương) thì xem như chưa chạm vào được cái hồn của vùng đất này. Đây là món ăn "gây nghiện" theo đúng nghĩa đen, một khi đã quen với vị chua dịu đặc trưng của nó, bạn sẽ nhớ mãi không quên. Linh hồn của món mì này nằm ở thứ nước "hồ" được làm từ đậu xanh lên men tự nhiên. Chính cái vị chua thanh thanh, thơm nhè nhẹ ấy là liều thuốc giải ngấy tuyệt vời nhất.

Bát mì bưng ra, sợi mì mềm mại nằm ngoan ngoãn trong lớp nước dùng sánh đặc, điểm xuyết thêm màu xanh của cần tây, màu vàng của đậu nành rang giòn và chút đỏ au của ớt chưng. Trộn đều lên, mùi thơm của bột đậu lên men quyện với vị bùi bùi của lạc, mặn mòi của dưa muối tạo nên một bản giao hưởng vị giác đầy kích thích. Người Lạc Dương ăn Mì Hồ bất kể sáng trưa chiều tối, như một thói quen khó bỏ, một nỗi nhớ khắc khoải của những người con xa xứ mỗi khi nghĩ về quê nhà.

3. Mì Hồ Đồ (Hutu Mian): Sự thông thái ẩn sau cái tên "ngờ nghệch"

Nghe tên là "Hồ Đồ", nhưng cách người xưa tạo ra món ăn này lại chẳng hồ đồ chút nào, trái lại còn đầy sự tinh tế và khôn ngoan trong cách dưỡng sinh. Đây là món ăn đại diện cho sự mộc mạc, chân quê với nguyên liệu chính là các loại ngũ cốc thô như bột ngô, kê vàng.

Người ta nấu Mì Hồ Đồ như nấu cháo, ninh thật kỹ các loại hạt cùng cà rốt, khoai tây, rau khô, cuối cùng thả vào một ít mì sợi. Thành phẩm là một bát mì sền sệt, vàng ươm, thơm nức mùi ngũ cốc. Vị ngọt tự nhiên của rau củ hòa quyện với vị bùi của bột ngô tạo nên một cảm giác êm ái, nhẹ nhàng khi thưởng thức. Món ăn này cực kỳ lành tính, dễ tiêu, thích hợp cho cả người già và trẻ nhỏ. Ăn một bát Mì Hồ Đồ, ta như thấy được sự trân trọng hạt ngọc trời của người nông dân xưa, đơn giản mà thấm thía tình đất, tình người.

4. Thịt hấp Ninh Lạc: Tuyệt phẩm "bánh lót thịt" ngon quên lối về

Trên bàn tiệc hay trong bữa cơm sum họp của người Lạc Dương, đĩa thịt hấp Ninh Lạc luôn chiếm vị trí "vedette". Món ăn này quyến rũ thực khách bởi vẻ ngoài bóng bẩy và hương thơm ngào ngạt. Nhưng điều bất ngờ nhất không nằm ở những miếng thịt ba chỉ được tẩm ướp cầu kỳ, hấp đến độ mềm tan, béo mà không ngấy, nạc mà không khô. Điều bất ngờ nằm ở lớp "đế" bên dưới.

Đó là một lớp bánh bột mì được lót dưới đáy lồng hấp. Trong suốt quá trình hấp cách thủy, bao nhiêu tinh túy, bao nhiêu mỡ màng từ thịt và gia vị bên trên chảy xuống đều được lớp bánh này "hứng trọn". Kết quả là miếng bánh trở nên mềm mại, thấm đẫm hương vị, ăn còn ngon hơn cả thịt. Cuộn một miếng thịt, kẹp thêm chút miến, gói ghém cùng miếng bánh đậm đà ấy đưa vào miệng, bạn sẽ hiểu thế nào là "mỹ vị nhân gian".

5. Bánh xếp áp chảo (Guotie): Vũ điệu giòn tan của ngàn năm lịch sử

Có từ thời Bắc Tống, món bánh xếp áp chảo (hay còn gọi là sủi cảo chiên/thiên hạ đệ nhất sủi) ở Lạc Dương đã nâng tầm món ăn đường phố lên thành nghệ thuật. Những chiếc bánh xếp đều tăm tắp, vỏ mỏng như cánh ve, được xếp khéo léo trên chảo gang lớn.

Khoảnh khắc người đầu bếp mở nắp chảo, hơi nước bùng lên mang theo mùi thơm của bột chín và thịt nướng xém cạnh, cũng là lúc dạ dày bạn "biểu tình". Mặt dưới của bánh vàng ruộm, giòn rụm như tiếng lá khô vỡ, trong khi mặt trên vẫn mềm mại, trắng trẻo. Cắn một miếng, nước thịt bên trong tứa ra, nóng hổi, ngọt lịm, quyện với mùi hẹ thơm nồng. Chấm cùng chút giấm đen pha ớt sa tế, vị giác như được đánh thức hoàn toàn. Vừa đi dạo phố cổ, vừa nhâm nhi chiếc bánh xếp nóng hổi trên tay, đó mới đúng là cái thú của người sành ăn.

6. Bánh chẻo bột lọc Tân An (Tang Mian Jiao): Những vầng trăng khuyết trong veo

Cuối cùng, không thể không nhắc đến món bánh chẻo bột lọc trứ danh của huyện Tân An. Khác với sủi cảo thông thường, vỏ bánh này được làm từ bột mì nhào với nước sôi, tạo nên độ dẻo dai và trong suốt đặc biệt.

Mỗi chiếc bánh được nặn khéo léo hình vầng trăng khuyết, khi hấp chín, lớp vỏ trở nên trong veo, lấp ló nhân thịt hồng hào và hành xanh mướt bên trong, trông như những viên ngọc thực thụ. Cái hay của món này là ăn mãi không ngán. Vỏ bánh dai dai, nhân thịt tươi ngọt, thanh nhẹ chứ không hề nặng bụng. Gắp một miếng bánh, chấm nhẹ vào bát nước chấm chua cay, cảm nhận sự mềm mượt trôi tuột nơi đầu lưỡi, bạn sẽ hiểu vì sao món ăn này lại được du khách ưu ái gọi là "mỹ nhân" của ẩm thực Lạc Dương.

Lạc Dương không chỉ là một trang sách lịch sử hào hùng, mà còn là một cuốn thực đơn phong phú đang chờ bạn lật mở. Nếu có dịp ghé thăm vùng đất này, đừng quên "mở khóa" hết 6 phong vị kể trên nhé.