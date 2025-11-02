Không cần tìm đâu xa, 3 kiểu người này chính là quý nhân “giá trị hơn vàng”: Nếu bạn có đủ thì xin chúc mừng

Người nhìn thấy tiềm năng của bạn

Khi mới bắt đầu sự nghiệp văn chương, tác phẩm của nhà văn Trung Quốc Lý Châu đã được biên tập viên nổi tiếng Hà Tân Văn chú ý. Biên tập viên ấn tượng với văn phong và tư duy khác biệt của Lý Châu, không tiếc lời khen ngợi và tạo điều kiện để tác phẩm này xuất hiện trên tờ báo địa phương.

Nhờ những lời động viên, hỗ trợ của Hà Tân Văn, Lý Châu bắt đầu tin tưởng vào khả năng của mình và sáng tác nhiều cuốn sách gây tiếng vang. Lý Châu khẳng định cô sẽ không thể thành công nếu không có người như Hà Tân Văn phát hiện tiềm năng của cô.

Nếu trên con đường sự nghiệp có người sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn bạn trong một giai đoạn nhất định, bạn sẽ có cơ hội xác định năng lực cũng như định hướng rõ ràng hơn về tương lai.

Một diễn giả Trung Quốc nổi tiếng cho biết ông không bao giờ quên giáo viên chủ nhiệm tiểu học của mình, người đã phát hiện ra khả năng hùng biện và giúp ông tìm thấy niềm đam mê suốt đời.

Từ nhỏ, diễn giả này đã rất năng động và thường được giáo viên gọi phát biểu. Cô chủ nhiệm luôn khen ngợi cách diễn đạt ngôn ngữ tuyệt vời của cậu. Mỗi khi có sự kiện diễn thuyết ở trường, giáo viên sẽ giới thiệu cậu tham gia và tìm những người có kinh nghiệm để hướng dẫn cậu đạt thành tích cao.

Diễn giả này chia sẻ, điều quan trọng giúp ông nhận được sự hỗ trợ như vậy không chỉ nằm ở khả năng mà còn ở cách giao tiếp với cố vấn. Ông luôn chủ động trong công việc, giữ sự khiêm tốn, chân thành. Đồng thời, diễn giả nỗ lực để những người giúp đỡ cũng thấy được sự tiến bộ của bản thân. Khi đạt được thành tựu dù lớn hay nhỏ, ông đều không quên cảm ơn, khiến họ cảm thấy việc hỗ trợ mình là xứng đáng.

Đối thủ cạnh tranh xứng tầm

Những doanh nhân hàng đầu như Bill Gates và Steve Jobs đều tin rằng một trong những cách tốt nhất để đối mặt với thách thức là học hỏi từ điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh và sau đó phát huy chúng. Bên cạnh đó, mỗi người có thể nhìn thấy bài học kinh nghiệm từ đối thủ và đối chiếu với bản thân, từ đó cải thiện điểm yếu.

Theo “thần kinh doanh” Nhật Bản Kazuo Inamori, đừng chỉ biết ơn người đã giúp đỡ mà đối với với những đối thủ đã đánh bại mình, chúng ta cũng nên biết ơn. Doanh nhân này nhận định, sự ủng hộ của bạn bè là nấc thang để ta tiến lên, còn những thất bại, rắc rối do đối thủ gây ra sẽ tôi luyện tính cách và là nguồn động lực để ta vươn lên. Trong mắt của một người có năng lực, đối thủ cũng là bạn và không ai là kẻ thù.

Người giúp bạn mở rộng tầm nhìn, hiểu biết

Một doanh nhân từng nói: “Chúng ta hiếm khi kiếm được tiền vượt quá khả năng hiểu biết của mình, và ngay cả khi kiếm được cũng sẽ mất tiền vì thiếu kiến thức”.

Hành trình phát triển sự nghiệp của mỗi người không thể tách rời quá trình học tập, cải thiện khả năng và nâng cao nhận thức. Chính vì vậy, khi gặp gỡ những người có trình độ mở rộng tầm nhìn của bạn, hãy nắm bắt cơ hội để học hỏi một cách khiêm nhường.

Kết nối với người hiểu biết sâu về một lĩnh vực nào đó, bạn có thể được truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hữu ích. Đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng cũng giá trị tương đương đầu tư cho tri thức, mở ra cánh cửa thay đổi cả cuộc sống.

Nhà đầu tư nổi tiếng được mệnh danh là “Buffett của Trung Quốc” Trương Lôi từng không thích học đến mức suýt trượt cấp 2. Ông có xuất thân nghèo khó nhưng từ từ vươn lên, giành được cơ hội học tập tại ĐH Yale danh giá. Tại đây Trương Lôi có cơ hội gặp Giám đốc đầu tư của Quỹ hỗ trợ Đại học Yale và cũng là một nhà đầu tư huyền thoại David Swenson. Chính Swenson đóng vai trò quan trọng giúp Trương Lôi mở rộng tầm nhìn, kết nối các mối quan hệ cố vấn cho sự nghiệp của Trương Lôi và giúp ông có những thành công vang dội sau nay.

(Theo Toutiao)