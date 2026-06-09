Suốt gần một thập kỷ qua, khi màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến hàng trăm nam thần đến rồi đi, vẫn có một gương mặt bền bỉ tồn tại như "vết thương không chịu lành" trong lòng hàng triệu khán giả.

Tiêu Nại chỉ là nhân vật: Dương Dương mới là bạch nguyệt quang thật sự

Gần 10 năm kể từ khi Tiêu Nại lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, danh sách "nam thần thanh xuân" của điện ảnh Hoa ngữ đã thay tên đổi chủ không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng cái tên Dương Dương vẫn ở đó, bền bỉ như một vết thương không chịu lành trong lòng hàng triệu khán giả.

Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Sinh năm 1991 tại Thượng Hải, Dương Dương không đến với nghề diễn theo lối thông thường. Anh học ballet từ nhỏ, rồi tốt nghiệp khoa Vũ đạo tại Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Năm 2007, khi chỉ vừa 16 tuổi, anh được chọn vào vai Giả Bảo Ngọc trong phiên bản Hồng Lâu Mộng phục chế của đạo diễn Lý Thiếu Hồng, một vai diễn mà nhiều đạo diễn gạo cội còn e ngại. Đó là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy khuôn mặt ấy: thanh tú, trầm, mang thứ khí chất vừa thư sinh vừa cổ điển mà người ta hay gọi là "sinh ra để đóng phim cổ trang".

Nhưng phải đến năm 2016, Dương Dương mới thực sự trở thành hiện tượng. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Vi Vi Nhất Tiếu Khuynh Thành), chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn, ra mắt với đúng 30 tập và cán mốc hơn 8 tỷ lượt xem trực tuyến, trở thành tác phẩm thanh xuân học đường được xem lại nhiều nhất trong lịch sử phim Trung Quốc cho đến tận hôm nay. Bộ phim có sức ảnh hưởng khắp châu Á, được Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan mua bản quyền làm lại.

Nhân vật Tiêu Nại trong phim là nam thần đại học: Học giỏi nhất trường, chơi game giỏi nhất server, lạnh lùng với tất cả nhưng chỉ ấm áp với một người. Đây vốn là kiểu nhân vật xuất hiện nhan nhản trong tiểu thuyết ngôn tình, và cũng chính vì thế mà ai đảm nhận vai này đều phải chịu áp lực khổng lồ từ kỳ vọng của fan nguyên tác. Dương Dương không những không thua, anh còn làm người ta quên đi rằng Tiêu Nại vốn chỉ là chữ trên trang sách. Với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thư sinh và thần thái lạnh bên ngoài ấm bên trong, anh được fan đánh giá là "sự tái hiện hoàn hảo nhất của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình".

Không phải ngẫu nhiên mà đến năm 2025, khi bộ phim đã chiếu đến lần thứ 40, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn giữ vững vị trí top 1 rating. Hình tượng Tiêu Nại trở thành biểu tượng của ngành IT trong mắt giới trẻ, thậm chí được cho là đã ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành của không ít sinh viên. Đó là thứ sức mạnh văn hóa mà không phải diễn viên nào, dù đẹp hay giỏi đến đâu, cũng có thể tạo ra.

Sau đỉnh cao của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, hành trình của Dương Dương không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Anh thử sức với nhiều thể loại, từ phim quân sự Đặc Chiến Vinh Diệu đến cổ trang huyền ảo Thả Thí Thiên Hạ, nhưng phản ứng của khán giả không đồng đều. Đến một thời điểm, anh gần như biến mất hoàn toàn khỏi truyền thông trong suốt hai năm. Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi năm 2025, Dương Dương lần đầu thừa nhận rằng mình đã cảm thấy khán giả không còn yêu thích bản thân nữa sau những vai diễn không như kỳ vọng. Sự tự nhận thức ấy, thay vì là dấu hiệu buông bỏ, lại là bước khởi đầu cho màn tái xuất đáng kể nhất sự nghiệp.

Tháng 7/2025, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện lên sóng. Đây là dự án trọng điểm của Youku, chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn kinh điển của Vọng Ngữ, với Dương Dương đảm nhận vai Hàn Lập, cậu bé nghèo từ làng núi hạ quyết tâm tu tiên bằng ý chí và trí tuệ. Bộ phim 34 tập nhận về loạt lời khen ngợi không ngờ, đặc biệt ở khâu hình ảnh kỹ xảo và cốt truyện vốn dĩ đã có lượng fan nguyên tác khổng lồ. Trước khi phim lên sóng, đã có đến 26 thương hiệu công bố hợp tác quảng cáo, con số nói lên tất cả về sức hút thị trường của cái tên Dương Dương ở thời điểm này.

Chưa dừng lại, tháng 5/2026, anh tiếp tục gây sóng với Vũ Lâm Linh, phim cổ trang võ hiệp do Chính Ngọ Dương Quang, hãng sản xuất đứng sau Lang Gia Bảng, thực hiện. Dương Dương vào vai Triển Chiêu, ngự tiền hộ vệ nổi tiếng trong tác phẩm kinh điển Tam Hiệp Ngũ Nghĩa, nhân vật đủ sức tạo ra cuộc tranh luận về việc ai xứng đáng thủ vai hơn ai. Bộ phim vượt 200 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày phát sóng, và Dương Dương một lần nữa được đánh giá là "bản gốc bước ra từ tiểu thuyết".

Bạch nguyệt quang không phải vì hoàn hảo

Điều thú vị là Dương Dương chưa bao giờ được gọi là diễn viên xuất sắc theo nghĩa học thuật. Những năm đầu sự nghiệp, anh bị chê diễn xuất non, biểu cảm đơn điệu, nặng về visual hơn về chiều sâu nhân vật. Nhưng khán giả không yêu anh vì anh diễn xuất như Lương Triều Vỹ. Họ yêu anh vì anh là hiện thân chính xác nhất của thứ cảm giác mà ngôn tình mang lại: sự an toàn của một người đàn ông vừa đủ lạnh lùng để khó gần, vừa đủ chung tình để không bao giờ rời đi.

Theo dữ liệu công bố tại Hội chợ Phim truyền hình & Chương trình TV Quốc tế tổ chức tại Thâm Quyến tháng 2/2025, Dương Dương đứng đầu danh sách diễn viên Trung Quốc được yêu thích nhất tại thị trường Việt Nam, xếp trên cả Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến và Dương Mịch. Không phải tên tuổi lớn nhất Hoa ngữ, không phải người được trao nhiều giải thưởng nhất, nhưng lại là người được nhớ đến nhiều nhất, ít nhất là ở đây.

Bạch nguyệt quang trong tiếng Trung vốn là hình ảnh ánh trăng trắng, thứ ánh sáng đẹp nhưng không thể chạm, luôn ở đó nhưng không bao giờ thực sự thuộc về ai. Với fan phim ngôn tình, Dương Dương là bạch nguyệt quang theo đúng nghĩa ấy: không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh gợi lên đúng thứ cảm xúc mà tiểu thuyết đã trồng vào lòng người đọc từ những trang đầu tiên.

Tiêu Nại có thể chỉ là nhân vật. Nhưng Dương Dương thì vẫn còn đó, trên màn ảnh, trong bảng xếp hạng và trong những cuộc trò chuyện mà người ta vẫn nhắc đến anh bằng tên nhân vật thay vì tên thật. Ranh giới đó nhòe đến mức không còn quan trọng nữa.