Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến bé 12 tuổi tử vong

Tối 6/12, Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội “ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng , xảy ra tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Trước đó, vào hồi 22h30 ngày 3/12, tại Km110+32m Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe máy BKS 28E1-183.10 do H.C.T. (SN 2007, trú tại xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc) điều khiển, chở phía sau là B.Y.N. (SN 2012, trú tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La. Xe máy đã vượt xe ô tô khách cùng chiều mang BKS 27F-000.61 do P.X.H. (SN 1985, trú tại phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé 12 tuổi tử vong. Ảnh: CACC

Lúc này, xe máy bất ngờ gặp và va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 26H-001.41 kéo theo rơ móoc BKS 26R-006.88 do P.Đ.T. (SN 1983, trú tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Hai người đi xe máy đổ ngã sang bên phải đường, rồi tiếp tục va chạm với xe khách BKS 27F-000.61, khiến B.Y.N. tử vong tại chỗ, còn H.C.T. bị thương.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn được xác định là do H.C.T. điều khiển xe máy vượt xe ô tô khách khi không đảm bảo an toàn dẫn gây tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, vụ việc không chỉ là bài học riêng của gia đình nạn nhân mà dành cho tất cả các bậc phụ huynh, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt, phụ huynh cần quản lý, nhắc nhở con không điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện, để tránh xảy ra hậu quả khôn lường đối với tương lai của con em, gia đình và toàn xã hội.