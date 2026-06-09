Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng

Sau mâu thuẫn nhỏ tại một quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng, một người nước ngoài đã đập phá nhiều tài sản, khiến khách hàng và nhân viên hoảng loạn.

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.S.G. (35 tuổi, quốc tịch Australia) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 30/5, tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, L.S.G. xảy ra mâu thuẫn nhỏ với khách đang ngồi trong quán.

Sau đó, người này có hành vi hung hãn, đập vỡ điện thoại của người khác rồi dùng ghế gỗ đập phá nhiều tài sản bên trong quán. Đối tượng còn la hét, xô đổ đồ đạc tại khu vực quầy pha chế và nhiều vị trí khác.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với L.S.G để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Sự việc khiến nhiều khách hàng, nhân viên hoảng loạn, chạy ra ngoài đường. Chưa dừng lại, L.S.G. tiếp tục lên tầng lửng, đạp cửa, đập phá tài sản và khống chế một nam thanh niên có mặt tại quán.

Khi lực lượng chức năng có mặt, đối tượng mới chấm dứt hành vi gây rối.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở và khiến nhiều người hiếu kỳ tụ tập trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm.

Quán cà phê bị thiệt hại khoảng 383 triệu đồng sau vụ đập phá.

Thiệt hại ban đầu được xác định gần 383 triệu đồng, gồm nhiều điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng và tài sản khác của khách hàng.

Quá trình điều tra, công an đã thu thập hệ thống camera ghi lại diễn biến vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục định giá tài sản thiệt hại để làm rõ trách nhiệm đối với hành vi hủy hoại tài sản.

Theo công an, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, L.S.G. có biểu hiện chống đối, không hợp tác.