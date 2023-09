Khởi tố kẻ phi dao trúng ô tô giữa phố Hà Nội

Ngày 5/9, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quang Hùng (61 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Hủy hoại tài sản.

Khoảng 13h15 ngày 27/8, tại phố Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, quận Long Biên), Hùng chặn đầu ô tô của ông T. (56 tuổi). Sau đó, Hùng ném dao về chiếc Toyota Land Cruiser của ông T. làm vỡ kính sau.

Chiều 30/8, Công an quận Long Biên triệu tập Trịnh Quang Hùng đến trụ sở để làm việc. Theo cơ quan công an, Hùng là người nghiện rượu, nhân thân có nhiều tiền án, tiền sự. Thời điểm phi dao, ông ta đang trong tình trạng say rượu, không có mâu thuẫn với tài xế ô tô.

Người đàn ông phi dao vào ô tô đang chạy trên đường. (Ảnh: Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 28/8, mạng xã hội lan truyền clip quay lại hình ảnh người đàn ông lớn tuổi cởi trần, đỗ xe máy giữa đường, tay cầm một con dao dài khoảng 30 cm đi lững thững giữa lòng đường gây cản trở giao thông.

Khi chiếc Toyota Land Cruiser vừa đi qua, người đàn ông trên liền phi dao vào kính sau của ô tô, tạo ra một lỗ thủng trên xe.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên phố khá đông các phương tiện qua lại. Rất may sự việc không gây ảnh hưởng đến những người đi đường xung quanh. Sau khi có hành động trên, người đàn ông phóng xe máy bỏ đi.

Ngay sau đó, bị hại đến trụ sở công an trình báo. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc bởi hành động của người đàn ông có thể gây nguy hiểm tới tính mạng người đi đường.