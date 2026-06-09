Khởi tố chủ hai kho thời trang Vũ Văn Hà Hiếu và Trần Minh Lộc: Lời khai gây chú ý tại cơ quan điều tra

Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố 2 chủ kho hàng kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Ngày 05/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu (sinh năm: 1998, quê tỉnh Ninh Bình) và Trần Minh Lộc (sinh năm: 1992, ngụ phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Điều 226 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 19/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại tại kho hàng do ông Vũ Văn Hà Hiếu làm chủ, tại địa chỉ khu phố 3, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai và kho hàng do ông Trần Minh Lộc làm chủ, địa chỉ khu phố 12, phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai.

Bị can Vũ Văn Hà Hiếu (áo đen) và bị can Trần Minh Lộc (áo trắng). Ảnh: CQCA

Qua kiểm tra phát hiện 2 kho hàng đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hoá các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Chanel, Lacoste, Dolce & Gabbana, Balenciaga… gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.430 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết gần 649 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận mua số hàng giả mạo nhãn hiệu này từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm và biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên đã kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập.

Công an kiểm tra thu giữ lượng lớn sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: CQCA

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Hành vi kinh doanh hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn.

Việc bắt giữ, xử lý hình sự các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức vì lợi nhuận mà cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh hàng hóa.