Khởi tố 2 cán bộ thuế Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hoa

Theo thông tin trên Báo và Phát thanh và truyền hình Bắc Ninh cho biết, ngày 2/12, mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cán bộ thuộc cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Hoa (áo đen, đứng giữa).

Kết quả điều tra xác định, ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H. Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu Công ty H phải chi số tiền lớn thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm lớn. Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để Công ty H chi cho Đoàn kiểm tra 4,3 tỷ đồng. Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Phương (áo trắng).

Theo thông tin trên báo Lao động, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã hai lần nhận tổng cộng 4,3 tỉ đồng từ Công ty H. Trong đó bà Hoa trực tiếp nhận 2 tỉ đồng, bà Phương nhận 2,3 tỉ đồng sau đó chuyển lại cho bà Hoa.

Ngày 27/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương về tội nhận hối lộ theo quy định tại Khoản 4, Điều 354 - Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.