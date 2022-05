Khóc cạn nước mắt với Our Blues tập 8: Nhói lòng vì tâm tư của các ông bố, bạn trai quốc dân lại ghi điểm 10

Our Blues tập 8 tập trung toàn bộ thời lượng vào hai gia đình của Young Joo (Roh Yoon Seo) và Jung Hyun (Bae Hyun Sung).

Sau khi bị In Kwon (Park Ji Hwan) đánh bầm dập, Ho Sik (Choi Young Joon) về nhà và nói chuyện với con gái, một lần nữa mềm mỏng muốn con bỏ đứa bé thế nhưng Young Joo quyết tâm giữ lại. Ho Sik nổi nóng và đuổi con gái đi, ai ngờ Young Joo dọn đồ đi thật. Jung Hyun biết chuyện nên đã tới nhà nghỉ chỗ Young Joo ở tạm để đưa đồ ăn cho bạn gái, phát hiện ra Young Joo đang bị sốt nhưng vì có bầu nên không dám uống thuốc.

Jung Hyun thực sự chứng minh mình là một bạn trai quốc dân khi nghỉ học và đi kiếm việc làm thêm, góp nhặt từng đồng đưa cho bạn gái. Cậu cũng liên tục thuyết phục bố Young Joo đến đón con gái về vì biết chỉ có như vậy, Young Joo mới được chăm sóc tốt nhất. Khi nghe tin con sốt, Ho Sik đã vội vàng chạy tới nhà nghỉ tìm con, cùng lúc này In Kwon cũng đang giằng co, cố kéo Young Joo đi bệnh viện phá thai.

Không thể ngăn cản bố bằng lời nói, Jung Hyun đã đụng tay đụng chân, xô bố ngã sõng soài giữa đường, cùng lúc này, Ho Sik cũng có mặt mà chứng kiến mọi chuyện. Jung Hyun sau đó cắt đứt mối quan hệ với bố, nói ra việc bao năm qua mình phải sống nhục nhã vì bố rồi dắt Young Joo đi. Khi hai con đi, hai ông bố lại lao vào đánh nhau tới mức bị dẫn lên đồn. Tại đồn cảnh sát, Ho Sik đã nói ra những ấm ức năm xưa, về việc bị In Kwon gọi là kẻ ăn xin trước mặt con gái.

In Kwon bị tiểu đường và bị ngất ở cầu thang chung cư, thay vì bỏ mặc thì Ho Sik đã cõng kẻ thù đi viện. Dù biết bệnh tình của mình nhưng In Kwon không chữa trị cũng như từ chối khi con trai giúp làm việc. Cả đời mạnh mẽ, giờ đây In Kwon lại rơi nước mắt vì những tổn thương khi bị con trai chối bỏ. Jung Hyun lúc này mới nhận ra tình cảm của bố, cậu ôm bố mình khóc nức nở và nói lời xin lỗi. Cảnh tượng này đã được Ho Sik nhìn thấy.

Ho Sik đến trường gặp giáo viên của con gái, ở trường mọi người đã đồng thuận cho Young Joo tiếp tục học sau khi sinh con thế nhưng Ho Sik vẫn không chịu mở lòng. Thay vì để con về nhà, anh quyết định tìm một chỗ ở để Young Joo có thể ở chung với Jung Hyun.



Nguồn ảnh: tvN

https://kenh14.vn/khoc-can-nuoc-mat-voi-our-blues-tap-8-nhoi-long-vi-tam-tu-cua-cac-ong-bo-ban-trai-quoc-dan-lai-ghi-diem-10-20220501221658926.chn