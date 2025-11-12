Khi sao Việt đu concert "anh Long": Dễ gặp nhất là khu VIP và VVIP, chịu chơi nhất là người này

2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank thực sự trở thành tâm điểm giải trí không chỉ ở Việt Nam mà còn gây chú ý cho truyền thông quốc tế. Sự trở lại của "ông hoàng Kpop" khiến không khí tại Vinhomes Ocean Park bùng nổ, hàng chục nghìn khán giả đổ về tạo nên "biển người" với ánh sáng vàng đặc trưng vô cùng mãn nhãn.

Trên mạng xã hội, mọi khoảnh khắc từ sân khấu, visual đỉnh cao của G-Dragon cho đến khán đài rợp lightstick đều phủ sóng khắp các nền tảng, khiến cái tên G-Dragon liên tục chiếm sóng MXH suốt cuối tuần.

Không chỉ người hâm mộ, concert lần này còn thu hút sự góp mặt của hàng loạt sao Việt đình đám, ai cũng quẩy hết nấc và bỗng hoá thành fan cứng sẵn sàng chi mạnh tay để được tận mắt chứng kiến thần tượng biểu diễn. Các nghệ sĩ Việt gần như có mặt ở mọi điểm sân khấu, từ khu fanzone đến Sky Lounge sang trọng.

G-Dragon đã khiến khán giả Việt choáng ngợp và sung sướng khi mang đến 2 đêm concert hoành tráng với nhiều cảm xúc

Fan girl chịu chơi nhất gọi tên Đàm Thu Trang. Bà xã Cường Đô La là "gương mặt thân quen" ở mọi show diễn của G-Dragon tại Việt Nam năm nay. Lần này, cựu người mẫu chọn ngồi ở khu VVIP (8 triệu đồng) - vị trí gần sát sân khấu. Không dừng lại ở đó, Đàm Thu Trang còn gây chú ý khi đeo chiếc dây chuyền hoa cúc hơn 300 triệu đồng, biểu tượng đặc trưng gắn liền với thương hiệu của G-Dragon. Cùng hạng vé VVIP còn có Trịnh Thăng Bình và vợ chồng TiTi (HKT) - ai cũng chịu chi để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc xem "ông hoàng Kpop" biểu diễn.

Khu VIP (7,3 triệu đồng) cũng là nơi hội tụ đông đảo sao Việt, từ Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến cho đến Lưu Hương Giang, RHYDER, MIN, tlinh và Dương Fynn, vợ chồng Cường Seven - Vũ Ngọc Anh... Ai nấy đều lên đồ chỉn chu, quẩy hết mình và hòa vào không khí bùng nổ cùng hàng chục nghìn khán giả.

Fan girl chịu chơi nhất gọi tên Đàm Thu Trang. Bà xã Cường Đô La vừa mua vé VVIP vừa đầu tư hẳn phụ kiện xịn xò với giá trị khủng hơn 300 triệu

Trịnh Thăng Bình check-in view xem concert hạng VVIP thẳng sân khấu xịn xò

Vợ chồng Titi (HKT) cũng đầu tư hẳn cặp vé VVIP để đu idol

Lưu Hương Giang và RHYDER hoà vào không khí bùng nổ ở khu vực vé VIP

Vợ chồng Cường Seven - Vũ Ngọc Anh check-in ở khu vé VIP

Hội bạn Diệu Nhi - Hậu Hoàng - Dương Hoàng Yến lên đồ cháy để đu concert anh Long Day 1

MIN cũng tranh thủ bay ra Hà Nội để tận mắt chứng kiến "ông hoàng Kpop" bùng nổ trên sân khấu tại Việt Nam

tlinh check-in khoảnh khắc đu idol cùng với Dương Fynn với tầm nhìn sát sân khấu

Ở hạng vé Sky Lounge (6,5 triệu đồng) - khu vực giới hạn dành cho khán giả muốn tận hưởng trọn vẹn âm nhạc trong không gian thoải mái với tầm nhìn toàn cảnh sân khấu. Hai fan cứng check-in "chanh sả" ở Sky Lounge là Phương Ly và SOOBIN - đây là khu dành cho các vị khách mời đặc biệt, không mở bán.

Theo đó, SOOBIN được bắt gặp diện outfit trắng đen sành điệu cùng kính râm cực ngầu, vừa chill vừa hát theo loạt hit của "ông hoàng Kpop". Còn Phương Ly chọn trang phục đơn giản nhưng chất, tận hưởng từng khoảnh khắc G-Dragon biểu diễn. Nữ ca sĩ còn đăng loạt ảnh kèm caption: "Mãi tỏa sáng trong trái tim tôi" và tag tài khoản của G-Dragon trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác như diễn viên Hồng Ánh, Quốc Anh, Kelbin Lei,... cũng chọn những khu vực phù hợp hơn như CAT hay GA gần sân khấu, dễ di chuyển, lại hoà chung không khí "quẩy" cùng fan và dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc của "ông hoàng Kpop".

SOOBIN quẩy cực sung tại khu vực Sky Lounge

Vừa là fan cứng vừa là phú bà là Phương Ly. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ check-in khu Sky Lounge chanh sả, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc của thần tượng trình diễn tại Hà Nội

Á hậu Thuý Vân diện đồ cực cháy, háo hức không kém một fan nào

Nghệ sĩ Hồng Ánh gây sốt khi lần đầu đi concert. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ cho biết bắt đầu "dính" G-Dragon từ khi xem tiết mục ở MAMA vào năm ngoái

Quốc Anh và stylist Kelbin Lei đầu tư trang phục để đu idol

MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi xem G-Dragon biểu diễn tại Việt Nam

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã chính thức khép lại với hai đêm diễn ngày 8 và 9/11 tại Ocean Park, đánh dấu điểm kết thúc chặng quốc tế của world tour trước khi G-DRAGON trở lại Seoul với show encore.

Hai đêm concert không chỉ bùng nổ về âm nhạc mà còn khiến khán giả choáng ngợp trước một bữa tiệc thị giác được tính toán đến từng chi tiết. Từ bố cục sân khấu, ánh sáng, LED cho đến trang phục, VCR và xe hoa cúc, tất cả hòa quyện thành một concept thẩm mỹ hoàn chỉnh, nơi G-DRAGON hiện lên như một biểu tượng sống của nghệ thuật và thời trang.