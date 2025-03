Khi phụ kiện không còn là "phụ" - LYN "thăng hạng" phong cách thời trang của bạn

Tối ngày 28/2, AEON Mall Tân Phú Celadon trở thành tâm điểm của giới trẻ yêu thời trang khi nhãn hàng thời trang phụ kiện LYN chính thức ra mắt bộ sưu tập Xuân 2025. Sự kiện không chỉ mang đến những thiết kế túi xách, phụ kiện đầy tinh tế mà còn khuấy đảo không gian với sự xuất hiện của dàn khách mời "cực cháy" như Diễn viên Thuý Ngân, Ca sĩ Vũ Thảo My, Top 5 Miss Universe Vietnam 2024 Paris Bảo Nhi, MC-Diễn viên Bùi Linh Chi, MC Tuyền Tăng, KOL-Ca sĩ EVY và KOL Rachel Phan.

Dàn khách mời (từ trái qua): Vũ Thảo My, Thuý Ngân và Bùi Linh Chi thu hút sự chú ý của người hâm mộ tại sự kiện

Khi túi xách không còn là phụ kiện – mà là "tuyên ngôn" của phong cách

Nếu trước đây, túi xách chỉ được xem là món đồ phụ trợ thì với bộ sưu tập mới này, LYN đã phá vỡ định kiến ấy, đưa phụ kiện trở thành tâm điểm phong cách.

Lần bắt tay này giữa LYN và Praya Lundberg - mỹ nhân đa tài, hình mẫu của thế hệ phụ nữ bản lĩnh, quyến rũ – đã tạo nên một bộ sưu tập đúng chuẩn "Elegant but make it bold". Không còn là những thiết kế an toàn, bộ sưu tập mang đến một "hơi thở mới", giao thoa giữa tinh tế và phá cách, giúp nàng tự tin thể hiện cá tính riêng.

Những sản phẩm trong BST lần này cực kỳ trendy, chắc chắn sẽ là "vũ khí" cho mọi outfit của các nàng

Với bảng màu cực trendy như đen quyền lực, hồng pastel thanh lịch hay kem ngọt ngào, từng chiếc túi không chỉ là điểm nhấn mà còn là "vũ khí" giúp phái đẹp "nâng tầm" outfit trong mọi hoàn cảnh - từ công sở chỉn chu đến những bữa tiệc sang-xịn-mịn.

Paris Bảo Nhi thăng hạng nhan sắc tại sự kiện

Đặc biệt, đối với những quý cô công sở, đang phải loay hoay tìm kiếm một chiếc túi vừa đẹp, vừa tiện dụng, "cân" từ thời trang văn phòng đến street style, thì LYN đã giải được bài toán khó ấy với những thiết kế hiện đại mang đậm dấu ấn cá nhân và thích hợp cho mọi hoàn cảnh.

Diễn viên Thuý Ngân "hút mắt" với outfit "ton sur ton" cùng phụ kiện LYN

Buổi tiệc đa sắc dành riêng cho giới mộ điệu thời trang

Tại sự kiện ra mắt Bộ sưu tập Xuân 2025, khách mời được thưởng lãm những thiết kế mới từ LYN theo một cách "rất đặc biệt", nơi những phụ kiện không còn là "phụ", mà chính là tâm điểm. Dưới ánh đèn runway, những chiếc túi xách được trình diễn với thần thái và phong cách riêng biệt, như thể đang kể lại câu chuyện của riêng mình.

8 năm kể từ lần đầu tiên "gặp gỡ" LYN, MC Tuyền Tăng lại có dịp đồng hành cùng với lối dẫn dắt cực kỳ duyên dáng

Từ những chiếc túi mini tinh tế đến những mẫu shoulder bag và top-handle bag thanh lịch, mỗi thiết kế trong BST lần này không chỉ gây ấn tượng bởi đường nét sang trọng mà còn bởi tính ứng dụng linh hoạt. Dễ dàng kết hợp từ outfit công sở chỉn chu đến phong cách dạo phố sành điệu hay những bữa tiệc thời thượng, LYN một lần nữa khẳng định đẳng cấp của mình trong việc tạo ra những phụ kiện không thể thiếu cho giới trẻ yêu thời trang.

Rachel Phan chọn cho mình chiếc túi có hoạ tiết nơ rất đặc biệt, cũng là sản phẩm mới của BST lần này

Cũng với những thiết kế ấy, khi được diện bởi những khách mời của sự kiện; Sang trọng Quyến rũ với Diễn viên Thuý Ngân, Cá tính đầy năng lượng với Ca sĩ Vũ Thảo My, hay Dịu dàng Nữ tính nhưng đậm cá tính riêng với Paris Bảo Nhi, Bùi Linh Chi, EVY và Rachel Phan, một lần nữa chứng minh được rằng; LYN thích hợp với mọi phong cách, mọi hoàn cảnh và mọi cá tính.

EVY hút trọn ánh nhìn với toàn bộ phụ kiện đến từ LYN

LYN – Không chỉ là thời trang, đó là thái độ sống

Nếu nàng nghĩ thời trang chỉ đơn giản là sự "đẹp mắt" khi kết hợp giữa quần áo với phụ kiện giày dép hay túi xách, thì đã đến lúc thay đổi suy nghĩ! Với LYN, mỗi thiết kế không chỉ giúp bạn đẹp hơn, mà còn là cách bạn thể hiện cá tính, thần thái và tuyên ngôn của chính mình.

Ngày nay, phụ kiện – đặc biệt là túi xách – không còn đơn thuần là một món đồ đi kèm mà đã trở thành "statement piece", giúp hoàn thiện và nâng tầm phong cách cá nhân. Một chiếc túi có thể kể câu chuyện về người sở hữu nó; một cô gái thanh lịch, một nàng thơ ngọt ngào hay một fashionista cá tính, nổi loạn. Và bộ sưu tập mới lần này chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Bộ sưu tập Xuân 2025 của LYN đã chính thức có mặt tại tất cả cửa hàng trên toàn quốc và trên nền tảng trực tuyến. Truy cập các nền tảng từ LYN để bắt kịp xu hướng và sở hữu những thiết kế mới nhất từ thương hiệu phụ kiện đình đám này nhé!

Website: https://lynvn.com

Hotline: 02836209544

Email: contactus@lynvn.com

TikTok: @lynvn_official

Fanpage: LYN Vietnam