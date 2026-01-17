Khi gu thẩm mỹ cá nhân được nâng tầm bằng công nghệ

Quang Vũ, Theo Phụ nữ số 19:00 17/01/2026
Với nhiều người trẻ, Tết không còn chỉ là một dịp lễ. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi để sống chậm lại, nhìn ngắm chính mình trong một phiên bản khác: chỉn chu hơn, nhiều cảm xúc hơn, và đủ riêng để không bị hòa lẫn.

Giữa nhịp sống đô thị luôn vội vã, việc chụp một bộ ảnh Tết dần trở thành cách lưu giữ khoảnh khắc, không phải để khoe, mà để nhớ – nhớ cảm giác mình đã bước vào năm mới với tâm thế như thế nào.

Gu cá nhân và những không gian quen thuộc được nhìn lại

Gu thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay không nằm ở sự phô trương. Nó thể hiện qua cách chọn màu sắc, không gian, ánh sáng và cả câu chuyện đằng sau mỗi khung hình. Một bộ đồ Tết đẹp không cần quá cầu kỳ, nhưng phải đúng "mood". Và một bức ảnh Tết ưng ý không nhất thiết phải chụp ở nơi thật hoành tráng, mà cần đúng bối cảnh gắn với nhịp sống của người trong ảnh.