Khi dàn mỹ nhân MGI 2023 “đọ sắc” cùng kính hiệu: Tân hoa hậu lộng lẫy, Lê Hoàng Phương chiếm trọn “spotlight”

Bên cạnh những bộ trang phục lộng lẫy, những món phụ kiện sang trọng cũng góp phần tôn lên vẻ đẹp của các thí sinh. Trong đó có hai thương hiệu mắt kính được các nàng hậu ưu ái lựa chọn.



Molsion Eyewear - Tạo nên lối đi riêng giữa những vũ điệu trùng lặp

Molsion Eyewear là lựa chọn yêu thích của Tân hoa hậu Miss Grand International 2023 - Luciana Fuster. Cô nàng chọn cho mình một kiểu kính phong cách tối giản nhưng thể hiện phong thái tự tin và đầy cuốn hút.

Không kém cạnh, Á hậu 1 Miss Grand International 2023 - Ni Ni Lin Eain cũng khoe thần thái ngút ngàn khi diện kính mắt Molsion.

Molsion Eyewear là những thiết kế kính sáng tạo và cá tính đại diện cho làn sóng thời trang thế hệ mới. Với khẩu hiệu "Dare to be different - Tự tin để khác biệt", Molsion dành cho những bạn trẻ dám thể hiện sự khác biệt và phá vỡ quy tắc, thúc đẩy sự tự tin và tinh thần cá nhân thông qua các bộ sưu tập mắt kính đa sắc thái theo xu hướng hiện đại và sáng tạo.

Bolon Eyewear - Bản hoà tấu thời trang "đậm chất riêng"

Nàng hậu Lê Hoàng Phương chứng tỏ là một "fan cứng" của thương hiệu kính mắt bán chạy hàng đầu tại châu Á - Bolon Eyewear khi cô nàng liên tục xuất hiện trong các thiết kế Bolon thời thượng, được rất nhiều tín đồ thời trang lùng sục thời gian qua.

Được thiết kế tại Ý bởi những thợ thủ công có kinh nghiệm, các bộ sưu tập Bolon Eyewear lấy cảm hứng từ văn hoá và phong cách thẩm mỹ trên khắp thế giới.

Thương hiệu kính Bolon vẫn luôn đồng thời tối ưu thiết kế và đường nét chi tiết để làm nổi bật những nét đẹp đặc trưng của gương mặt Á đông, có thể thích ứng với phong cách sống và xu hướng hiện đại.

