Khi bóng đá vượt khỏi tỉ số: Hành trình kiên cường của Đại học Nha Trang ở Cúp TV360 2025

Đại học Nha Trang: từ tâm lũ đến sân cỏ Hà Nội – hành trình can đảm của một tập thể

Vượt lên những ngày miền Trung chìm trong lũ lụt lịch sử, Đại học Nha Trang vẫn quyết định ra Hà Nội tham dự VCK Giải Bóng đá Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360. Không phải đội tập trung sớm nhất, nhưng lại là đội mang theo nhiều cảm xúc nhất. Trước giờ bóng lăn, họ vừa tập luyện, vừa dõi theo tin tức từ quê nhà, nơi gia đình và người thân vẫn đang đối mặt với nước lũ dâng cao.

Trường Đại học Nha Trang chỉ kịp lên đường vào rạng sáng ngày giải khai mạc. Khi đặt chân đến Hà Nội, đội chỉ có thời gian ngắn để ổn định tinh thần và tập luyện. Nhưng trên sân, họ thi đấu bằng tất cả những gì có thể: bằng trái tim, khao khát và sự kiên cường đáng trân trọng.

Hình ảnh xúc động khi Đại học Nha Trang ăn mừng hướng về gia đình và người dân đang phải hứng chịu thiên tai nặng nề ở quê nhà

Trong trận mở màn, Đại học Nha Trang xuất sắc cầm hòa Đồng Tháp – một trong những ứng viên vô địch mạnh nhất giải. Đó là trận đấu mà cả đội như chiến đấu vì những người ở quê nhà, bất chấp thời gian chuẩn bị ít ỏi.

Ở trận thứ hai gặp Đại học Nông Lâm TP.HCM, sân thi đấu như bùng nổ khi Nha Trang dẫn trước 2-0. Đó là khoảnh khắc cảm xúc nhất: các cầu thủ dưới sân và sinh viên trên khán đài cùng vỡ òa khi nghĩ rằng một chiến thắng "để đời" sắp được viết nên. Nhưng bóng đá luôn đầy bất ngờ – họ bị lội ngược dòng ở những phút cuối. Lượt cuối gặp Đại học Thủy Lợi – đội bóng mạnh hàng đầu giải – Nha Trang tiếp tục trình diễn tinh thần quả cảm khi dẫn 2-1. Dẫu vậy, kịch bản nghiệt ngã thêm một lần lặp lại khi họ để thủng lưới và thua ngược 2-3.

Nước mắt đã rơi, nhưng đó là giọt nước mắt của sự tự hào. Dù dừng bước sớm, Đại học Nha Trang vẫn khiến khán giả cảm phục bằng quyết tâm và thái độ thi đấu vượt lên nghịch cảnh.

Giọt nước mắt, tràng pháo tay và tinh thần sinh viên đẹp đến rung động

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Nha Trang cúi xuống khóc. Nhưng khi họ ngẩng đầu, thứ nhìn thấy lại là hàng trăm tràng pháo tay vang lên trên khán đài – không phân biệt tỉnh thành, không phân biệt đội bóng. Sinh viên nhiều trường khác đứng dậy cổ vũ, hô vang "Nha Trang cố lên!". Những tiếng vỗ tay ấy chính là phần thưởng đẹp nhất cho hành trình kiên cường mà đội đã thể hiện tại VCK năm nay.

Trường Đại học Nha Trang chỉ kịp lên đường tới Hà Nội tham dự giải vào rạng sáng ngày giải đấu chính thức khai mạc

Giải Bóng đá Sinh viên Toàn Quốc – Cúp TV360 luôn mang trong mình thứ giá trị mà bóng đá chuyên nghiệp đôi khi không có: Sự trong trẻo, tinh thần vì màu áo, tình bạn và tuổi trẻ và thi đấu bằng tất cả những gì chân thật nhất.

Hành trình của Đại học Nha Trang chính thức khép lại, nhưng đội bóng phố Biển đã để lại dấu ấn tại giải đấu về hình ảnh một đội bóng quật cường và tinh thần nỗ lực hết mình

