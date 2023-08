Khán giả đến tận rạp đòi gỡ bỏ bom tấn 6000 tỷ, tẩy chay kịch liệt vì làm sai 4 chi tiết có thật

Phòng vé Hoa ngữ hiện tại vẫn đang rất nhộn nhịp khi nhiều siêu phẩm nối đuôi nhau, liên tục ghi nhận thành tích doanh thu khủng. Ra mắt cùng thời điểm với các bom tấn như Cô Ấy Mất Tích hay Phong Thần 1, dự án Trường An Ba Vạn Dặm trở thành kỳ tích đặc biệt, cho đến nay đã thu về gần 1,8 tỷ NDT (gần 6000 tỷ đồng) và là phim thuộc thể loại hoạt hình có doanh thu cao thứ 2 mọi thời đại của màn ảnh Hoa ngữ, xếp sau mỗi Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế.

Thước phim đặc biệt kể về cuộc đời của nhà thơ lừng danh Lý Bạch ban đầu nhận về phản hồi tốt, sở hữu tận 8,3/10 điểm trên Douban. Thế nhưng gần đây, Trường An Ba Vạn Dặm đang bị "quay xe" hàng loạt, chịu cảnh tẩy chay nặng nề vì nhiều tình tiết được cho là sai sự thật.

Theo Sina, Trường An Ba Vạn Dặm có nhiều chi tiết được thể hiện không đúng với thực tế, sự thật về cuộc đời của nhân vật chính Lý Bạch. Thậm chí nhiều nhà sử học lẫn các trang học thuật cũng đã bày tỏ sự bất bình, nêu ra ít nhất 4 chi tiết sai lệch được khắc hoạ trong phim.

Đầu tiên, Lý Bạch và Đỗ Phủ gặp nhau lần đầu ở Lạc Dương, nhưng trong phim địa điểm bị đổi thành Trường An. Thứ hai, Đỗ Phủ dành những năm tháng tuổi trẻ của mình sống ở Lạc Dương, chứ không phải Trường An như phim. Thứ ba, trong phim thì Lý Bạch và Đỗ Phủ cùng tham gia cuộc thi làm thơ Nhất Nhật Tam Tuyệt, nhưng trên thực tế chỉ có mỗi Lý Bạch tham gia. Thứ tư, ngày sinh của cả hai nhân vật này đều lệch hẳn so với ngoài đời thật.

Chưa dừng lại ở đó, Trường An Ba Vạn Dặm còn bị tố đạo nhái tranh vẽ của tác giả khác và mang vào một số cảnh phim của mình. Chỉ khi bị cư dân mạng "chỉ điểm", đại diện phim mới lên tiếng xin lỗi và liên hệ các tác giả để giải quyết vấn đề bản quyền.

Hình ảnh của họa sĩ (trên) và ảnh trong phim (dưới)

Hàng loạt vấn đề nổ ra với Trường An Ba Vạn Dặm khiến hảo cảm của khán giả dành cho phim cạn dần. Từ khoá "Trường An Ba Vạn Dặm bị tẩy chay vì sai lệch sự thật" nhận về ít nhất 6 triệu lượt đọc mỗi ngày trên Weibo. Ngoài ra, trang Sina còn cho biết có không ít khán giả còn đến tận rạp giơ bảng biểu tình, đòi gỡ bỏ phim vì lo ngại các tình tiết sai lệch sẽ ảnh hưởng đến khán giả, đặc biệt là đối tượng người xem nhỏ tuổi.

Nhiều khán giả đến tận rạp tẩy chay phim

Mặt khác, cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực bộ phim, cho rằng không nên quá khắt khe và bắt buộc phim phải bám sát hoàn toàn thực tế. Trang CCTV cũng đăng bài chia sẻ quan điểm, cho rằng Trường An Ba Vạn Dặm vẫn đáng xem và mong khán giả bao dung với những thay đổi trong phim, đồng thời cho rằng nếu phim nào cũng bị xét nét từng li từng tí như vậy thì chắc sau này chẳng còn tác phẩm nào ra rạp. "Đây là phim giải trí, không phải phim tài liệu. Đội ngũ sản xuất vẫn có quyền sáng tạo dựa trên những cột mốc có thật, và tiến hành cải biên hay sáng tạo những chi tiết mới cần thiết cho cốt truyện", CCTV cho biết.