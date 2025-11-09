Khám xét, bắt giám đốc Phan Văn Khiến và kế toán Nguyễn Thị Phương

Ngày 9/11/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã phối hợp với Viện KSND tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Phan Văn Khiến (sinh năm 1989, Giám đốc) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, Kế toán) Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm.

Thông tin trên báo Bắc Ninh cho hay, theo điều tra, dù không phải chủ đầu tư và không có quyền liên quan đến Dự án khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, nhưng từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Khiến và Phương vẫn giới thiệu Công ty Hiền Khiêm có khả năng "xin chủ trương đấu giá đất ở dịch vụ".

Các đối tượng đã ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu về gần 130 tỷ đồng, cam kết giao đất trong 36 tháng.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).

Đối tượng Phan Văn Khiến - Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo báo Lao Động, Công ty Hiền Khiêm sau đó đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ: Số 36, đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định hai đối tượng này huy động vốn trái phép tại nhiều dự án khác, trong đó có dự án khu dân cư xã Yên Trung (Yên Phong) từ năm 2017-2020, với dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám xét trụ sở công ty, thu giữ nhiều tài liệu, con dấu, ô tô và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.