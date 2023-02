Khám phá tọa độ sống ảo hot nhất tuần này của giới trẻ TP.HCM do UNIQLO tổ chức, bạn đã biết?

Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình mang giá trị lịch sử lâu đời. Mang vẻ đẹp cuốn hút và hấp dẫn, nơi đây được người dân Sài Thành, giới trẻ và khách du lịch yêu thích bởi lối kiến trúc xây theo lối Art Deco độc đáo. Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp mỹ thuật châu Âu và châu Á. Từng chi tiết nhỏ của Bảo tàng đều rất tinh xảo và mang tính thẩm mỹ cao.



Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ và trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, từ các món đồ cổ có giá trị rất lớn về mặt lịch sử cho tới các tác phẩm điêu khắc và hội họa. Những ngày này, hẳn bạn đã và đang nghĩ về những cuộc phiêu lưu sắp tới. Vậy thì tại sao không nghĩ về một cuối tuần khám phá chất nghệ và vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc đời sống tại Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng UNIQLO. Bởi hơn bao giờ hết, vẻ đẹp đôi khi chỉ là những khoảnh khắc đời thường.

Xây dựng từ những chất liệu đơn giản của cuộc sống, UNIQLO phác họa một không gian sắc màu thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ. Đến với Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, bạn không chỉ có rất nhiều góc chụp hình điệu nghệ từ những ô cửa sổ được làm bằng kính màu có trang trí thêm một số hoa văn, họa tiết nổi bật hay khu vực cầu thang xoáy với đủ màu sắc rực rỡ mà còn có cái nhìn rõ nét hơn trong triết lý thời trang LifeWear của UNIQLO.

Là một trong những sự kiện được UNIQLO đầu tư tổ chức một cách đầy tâm huyết và chỉn chu cùng nhiều điểm thu hút và chất "nghệ" xuyên suốt qua từng phần không gian trưng bày. Triển lãm Giới thiệu BST LifeWear mùa Xuân Hè 2023 được mở cửa tự do chào đón công chúng từ ngày 17- 19/02/2023. Với chủ đề The Art Of Everyday Life, UNIQLO thổi làn gió mới đậm chất nghệ vào trong từng lát cắt của cuộc sống đời thường một cách bình dị thông qua vẻ đẹp về màu sắc, thiết kế và tính năng trong BST Xuân Hè 2023. Điều khiến sự kiện này trở nên đáng nhờ và trọn vẹn hơn chính là việc bạn được tận hưởng không gian nghệ thuật qua từng ngóc ngách trưng bày được chuyển màu đa dạng hòa quyện.

Khởi đầu một mùa Xuân Hè 2023 rực rỡ nhưng vẫn mang dấu ấn sáng tạo đặc biệt, UNIQLO sẽ mang đến nhiều thay đổi thú vị từ những gam màu mới sáng bừng năng lượng. Bên cạnh đó, những thiết kế được chăm chút đến từng chi tiết, cùng những cải tiến về chất lượng trong công nghệ sản xuất.

Đó có thể là chiếc áo thun hoạ tiết UT đầy tinh nghịch đáp ứng mọi sở thích, phong cách người mặc; hay chiếc áo thun trơn màu nhưng vẫn được cải tiến qua từng năm cùng bảng màu bạn yêu thích; chiếc áo chống nắng quốc dân UV Protection với công nghệ chống UV độc quyền; các sản phẩm AIRism thoáng khí thoát mồ hôi tốt được nhiều khách hàng ưa chuộng… được giải thích một cách trực quan thông qua cách bày trí không gian với các thí nghiệm thú vị. Tất cả được góp nhặt và hòa trộn giữa thời trang và nghệ thuật để mang đến cho người tham quan một góc nhìn tiệm cận lẫn đầy đủ nhất về triết lý LifeWear nói riêng và UNIQLO nói chung.

Và ngoài những góc trưng bày các trang phục thiết yếu thì UNIQLO còn mang đến cho các tín đồ thời trang không gian dành riêng cho BST kết hợp đặc biệt mới nhất của UNIQLO cùng Nhà thiết người Pháp lừng danh – Christophe Lemaire. Vốn gây dấu ấn với các thiết kế cùng bảng màu trung tính cổ điển, Lemaire đã mang đến một nét tươi mới cùng bảng màu cho BST Uniqlo U Xuân Hè 2023 chủ đề "A Sense of Ease – Cảm Thức Của Sự Thoải Mái". Tất cả thiết kế này sẽ được bật mí ngay tại sự kiện sắp tới đây khiến những người yêu sự tối giản, theo đuổi trường phái tân cổ điển (neo-classicism) không thể bỏ lỡ.

Một trải nghiệm mới lạ và hay ho như thế, lại nằm ngay tại trung tâm thành phố, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn thật nhiều điều thú vị thì ngại gì mà không đến tham quan và trải nghiệm ngay?

Các hoạt động này trải dài trong 3 ngày triển lãm từ 13h00 ngày 17/02 đến 22h00 ngày 19/02/2023. Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về sự kiện, vui lòng truy cập tại https://s.uniqlo.com/3I53Rbp.