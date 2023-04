Khám phá món phụ kiện mà những cô nàng chuẩn “con nhà người ta” đều yêu thích

Thanh Tâm – Thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kinh tế phát triển

Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1998) sở hữu nhan sắc ngọt ngào, hình thể đẹp và học vấn "không phải dạng vừa", cô tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kinh tế phát triển của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016 và hiện đang công tác tại một ngân hàng "top" của Việt Nam. Thanh Tâm còn được coi là đối thủ nặng ký của chương trình Hoa hậu Việt Nam 2022 và xuất sắc lọt vào top 20.

Thưở còn ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn được các bạn cùng lớp "xin vía" vì liên tục "ẵm" về 7 kỳ học bổng, giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường, bài báo được đưa vào hội thảo Khoa học quốc tế tại TP.HCM. Thanh Tâm chia sẻ rằng, những thành công cô nàng có được ngày hôm nay đều do việc tìm được cách học đúng đắn, bao gồm: Lên mục tiêu cho từng môn học, tự nghiên cứu bài giảng thông qua tài liệu tham khảo, thư giãn hợp lý…và có một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường, đó chính là "em" xe tay ga Yamaha Grande màu xám bạc đầy thanh lịch và sang trọng.

Cô yêu thích rong ruổi trên các con phố cùng Grande mỗi dịp rảnh rỗi. Điều này giúp giảm căng thẳng và lấy lại cân bằng trong cuộc sống một cách nhanh chóng. Đặc biệt, xe sở hữu động cơ Blue core 125cc tiết kiệm nhiên liệu (mức tiêu thụ 1,66 lít/100 km) cho hành trình bền bỉ và êm ái. Ngoài ra, xe có trọng lượng khá nhẹ (khoảng 100 kg) và được trang bị loạt tiện ích tối ưu như khóa thông minh, hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn khi di chuyển trên đường trơn trượt hay phanh khẩn cấp. Đối với Thanh Tâm, Yamaha Grande chính là "nàng thơ" của cô nàng, luôn xuất hiện trong hầu hết các khung hình "sống ảo" vì ngoại hình "chanh sả" và nữ tính.

Nguyễn Thị Y Vân – Thủ khoa đầu vào Đại học Khoa học Tự nhiên

Cô nàng gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể: 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2019 với số điểm 27,65 khối A01, giải nhất phần thi trắc nghiệm - Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2021, huy chương bạc cuộc thi quốc tế University Physics Competition 2021…

Y Vân thích xem phim, nghe nhạc, đọc sách, đi du lịch và yêu thích những hoạt động tình nguyện. Cô nàng tâm sự, luôn cố gắng học tập thật tốt và nỗ lực hết mình để có quãng đời sinh viên ý nghĩa nhất. Ngoài việc không ngừng nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân, Y Vân còn luôn biết cách dành thời gian thư giãn để tận hưởng cuộc sống. Và người bạn đồng hành mỗi ngày được cô nàng lựa chọn chính là chiếc xe máy tay ga Yamaha Grande.

Với tính cách nhẹ nhàng và ngọt ngào, Y Vân lựa chọn cho mình chiếc xe màu xanh ngọc trendy cực trẻ trung. Bên cạnh ngoại hình "xinh xỉu", xe được kết nối với ứng dụng Y-Connect trên điện thoại, giúp cô kiểm soát tốt hơn. Thông báo về cuộc gọi, tin nhắn, thay dầu, bảo dưỡng định kỳ cũng hiển thị ngay trên đồng hồ xe. Đây là những lưu ý cần thiết mà phái đẹp không thể bỏ qua. Xe còn sở hữu cốp rộng 27 lít, giúp Vân yên tâm mang theo "cả thế giới" mà không lo phải treo nhiều đồ trên tay lái, gây khó khăn trong lúc di chuyển.

Hà Diệu Linh – Thủ khoa kép Học viện An ninh Nhân dân

Dù khoác lên mình bộ quân phục chỉn chu hay diện trang phục đời thường sinh động, Hà Diệu Linh (1998) - Học viện An ninh Nhân dân - đều tỏa sáng theo cách riêng. Cô nàng đã xuất sắc đạt 33,25 điểm thi đại học và trở thành thủ khoa khối C00 Học viện An ninh Nhân dân.

Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo cùng thành tích "không phải dạng vừa", Diệu Linh luôn thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Diệu Linh chia sẻ môi trường học tập nghiêm túc, kỷ cương của học viện là yếu tố giúp cô đạt được thành tựu trong công việc và cuộc sống sau này. Những ngày còn đi học, ngoài việc trau dồi kiến thức, cô dành thời gian để đọc sách và theo đuổi đam mê của mình như chụp ảnh, chơi đàn… Đây là những sở thích, thói quen giúp cô cân bằng sau giờ học căng thẳng.

Yêu thích rong ruổi, dạo phố vào những ngày cuối tuần, nhưng trước đây khi là sinh viên với mức ngân sách hạn hẹp, Diệu Linh rất phân vân để lựa chọn phương tiện làm bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Cô muốn có một chiếc xe nhỏ nhắn, thời trang và tiết kiệm nhiên liệu để giảm thiểu chi phí đi lại và bảo vệ môi trường. Diệu Linh chia sẻ, khi biết đến Yamaha Grande, cô cảm thấy ưng ý vì "người bạn" này có thể đáp ứng mọi mong muốn cá nhân.

Bên cạnh những tính năng vượt trội của xe, Diệu Linh còn rất ưng ý với các dịch vụ tiết kiệm tối đa thời gian cho việc bảo trì, bảo dưỡng xe. Và đó là lý do cô sử dụng chương trình "Same day - Next day" (chính sách giao hàng nhanh) của Yamaha. Theo đó, trong quá trình bảo dưỡng xe tại các đại lý ủy quyền của Yamaha, cô luôn được hỗ trợ tận tình bởi kỹ thuật viên có kinh nghiệm, tay nghề cao và hệ thống máy móc tiên tiến, hiện đại.

Điểm nổi bật của chính sách giao hàng nhanh là việc khách hàng đặt hàng phụ tùng trước 12h trưa tại các đại lý ủy quyền của Yamaha sẽ nhận được phụ tùng ngay trong ngày. Nếu đặt sau 12h trưa sẽ nhận được trong ngày hôm sau.

Diệu Linh thấy hài lòng khi đã tìm được người bạn đồng hành Yamaha Grande vừa "đúng gu", vừa tiết kiệm, thân thiện với môi trường.

