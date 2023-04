Khám phá hương vị đa dạng của các món cơm

Cơm lam



Cơm lam - một món ăn độc đáo và đậm đà của miền Bắc Việt Nam, đặc trưng của Lạng Sơn. Cơm lam được nấu từ gạo nếp được đựng trong một chiếc lá dong, kết hợp với thịt dê, măng, nấm, gia vị và các loại lá thơm tự nhiên.

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa "cơm lam" trên ShopeeFood, ứng dụng này sẽ chỉ bạn hàng loạt quán như: An Deli, Đặc sản cơm lam BMT, LamLam...

Cơm gà Hội An



Cơm gà Hội An - một món ăn nổi tiếng của thành phố cổ Hội An, miền Trung Việt Nam. Cơm gà Hội An có gà luộc thơm ngon, được thái nhỏ và trộn đều với nước sốt mắm ớt chua ngọt. Khi được thưởng thức cùng với cơm, nó tạo nên một hương vị đặc trưng, thanh mát và rất hấp dẫn.

Cơm tấm

Cơm tấm - hương vị đậm đà của miền Nam Việt Nam, được coi là biểu tượng ẩm thực của Sài Gòn. Cơm tấm được chế biến từ gạo nếp thơm mềm, kèm theo sườn nướng mật ong thơm ngon, trứng chiên và dưa chua tươi mát.

Tại ShopeeFood người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các quán cơm tấm ngon như: Cơm tấm Phúc Lộc Thọ, cơm tấm Cali, cơm tấm Hậu, cơm tấm sườn que...

Đặc biệt hơn, nhân dịp "Ngày hội ShopeeFood - Cả ngày ăn ngon" hai "ông lớn" trong làng ẩm thực là Cơm Tấm Delichi và Cơm tấm Phúc Lộc Thọ còn mang đến cho người dùng ShopeeFood những ưu đãi giảm sâu. Theo đó, trong 2 ngày 19/4 và 20/4, Cơm Tấm Delichi Khao người dùng voucher giảm 50.000 đồng cho đơn từ 70.000 đồng. Còn với Phúc Lộc Thọ, thương hiệu này "mạnh tay" mời người dùng cơm sườn chỉ với 1 đồng, áp dụng cho đơn từ 50.000 đồng trong các ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Chần chừ gì mà không order ngay tại đây.

Cơm Nhật

Cơm bò kiểu Nhật - một món ăn đậm đà, hấp dẫn từ đất nước hoa anh đào. Cơm bò kiểu Nhật thường được chế biến với thịt bò nướng, sốt teriyaki hoặc yakiniku, cùng với rau xào và trứng chiên. Đây là một món ăn ngon, giàu dinh dưỡng và rất được ưa chuộng trong ẩm thực Nhật Bản. Bạn có thể tìm thấy món ăn này trên ShopeeFood tại một số nhà hàng gồm Sukiya, Osaka, Unatoto...

Cơm Hàn

Cơm Hàn Quốc - một phần của ẩm thực Hàn Quốc, với các món như bibimbap, kimchi fried rice, bulgogi rice và nhiều loại cơm nhúng nước chấm đặc trưng. Cơm Hàn Quốc có hương vị đa dạng, phong phú và độc đáo với sự kết hợp giữa gạo, thịt, rau và nước chấm đậm đà. Đây là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích ẩm thực Hàn Quốc hoặc muốn khám phá hương vị mới lạ và độc đáo.

Tham khảo ngay một vài quán cơm Hàn trên ShopeeFood như Jjang, cơm trộn 2 cô, Guchi...

Đã ăn thì ắt hẳn không thể thiếu một ly nước để đủ đầy bữa cơm, thấu hiểu được điều đó nên ShopeeFood còn dành riêng ưu đãi từ 2 thương hiệu nước là Trà sữa GongCha và Phúc Long Coffee & Tea cho các tín đồ ẩm thực. Cụ thể với đơn Gongcha từ 80.000 đồng người dùng sẽ được giảm 50% tổng giá trị đơn hàng (tối đa 50.000 đồng). Còn với Phúc Long, người dùng khi đặt đơn 2 món nước mới là Trà sữa nhãn sen và Nhãn đá xay sẽ được tặng ngay một phần topping hạt đác đi kèm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 1/5 trên mỗi đơn hàng, ShopeeFood và Chinsu sẽ tặng kèm 3 gói nước tương nấm Chinsu mới, để mọi món ăn trở nên đậm đà hơn.

Bên cạnh các ưu đãi từ những thương hiệu, Ngày hội ShopeeFood còn mang đến cho người dùng 3 bộ sưu tập giảm giá gồm ngàn deal 0 đồng, tiệc 1 đồng kèm miễn phí vận chuyển và voucher giảm đến 75.000 đồng. Đừng quên thanh toán bằng ShopeePay để nhận thêm ưu đãi từ ví điện tử này nhé. ShopeeFood món gì cũng có, đặt ngay trên Shopee!