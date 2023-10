Khám phá chiếc tủ lạnh ghi điểm tuyệt đối trong mắt hội yêu bếp nghiện nhà

Đây là lần đầu tiên chiếc tủ lạnh 2 cửa Ngăn Đông Trên được bổ sung thêm các lựa chọn màu sắc đa dạng, đem lại một điểm nhấn mới mẻ bừng sức sống cho toàn bộ không gian bếp. Bởi trong thiết kế nội thất bếp hiện đại, màu sắc chính là "chìa khóa" để tạo nên toàn bộ "tone và mood" của không gian. Việc sáng tạo với màu sắc luôn là tâm điểm của thiết kế nhà ở. Đối với những gia chủ có gu thẩm mỹ cao, việc trang hoàng nhà cửa nói chung và khu vực bếp nói riêng với những món đồ gia dụng mang những gam màu và họa tiết độc đáo luôn được ưu tiên hàng đầu.



Ghi điểm trendy với "sức mạnh" của màu sắc

Từ trước đến nay, trên thị trường chủ yếu chỉ là những chiếc tủ lạnh đen hoặc xám. Vòng lặp trong thiết kế và màu sắc này đã khiến thị trường tủ lạnh dường như bị "bão hòa", không có sự khác biệt và có phần nhàm chán. Thấu hiểu được mong muốn sở hữu một không gian sống duy mỹ đồng nhất với nhu cầu tìm kiếm một chiếc tủ lạnh có màu sắc trang nhã, hiện đại để tô điểm cho không gian bếp, nơi được mệnh danh là "trái tim" của ngôi nhà, ông lớn công nghệ Samsung tiếp tục cho ra đời dòng tủ lạnh 2 cửa Ngăn Đông Trên với nhiều tùy chọn màu sắc thời thượng. Không ngoài dự đoán, ngay từ khi ra mắt đến nay, chiếc tủ lạnh này đã lọt vào "mắt xanh" của không những hội chị em nghiện bếp, mà còn đối với cộng đồng yêu cái đẹp, thích trang hoàng tổ ấm của mình.

Samsung Bespoke tạo dấu ấn riêng với thiết kế đa sắc độc đáo, giúp người dùng khoe trọn cá tính

Với 4 màu sắc hiện đại gồm Trắng Thạch Anh, Hồng Pha Lê, Xanh Navy và Nâu Ánh Than, cùng hai chất liệu cao cấp là mặt gương và mặt gốm Cotta, Samsung Bespoke 2 cửa Ngăn Đông Trên không chỉ tạo nên vẻ sang trọng và đẳng cấp cho dù bạn đặt nó ở bất kỳ không gian nào, mà còn dễ dàng lau chùi và vệ sinh.



Công năng vượt trội "10 điểm không có nhưng"

Ngoài ưu điểm vượt trội về màu sắc, tủ lạnh Samsung Bespoke 2 cửa Ngăn Đông Trên còn sở hữu nhiều công nghệ đột phá, đơn cử như Ngăn đông mềm linh hoạt Optimal Fresh+ với 4 chế độ làm lạnh linh hoạt, phù hợp với đa dạng nhu cầu. Cụ thể, thịt cá có thể được lưu trữ lâu đến hơn 2 tuần với ngăn -4 độ C, ngăn -1 độ C giúp giữ thịt cá tươi ngon mà không bị đông đá và dễ dàng cắt thái ngay khi lấy ra khỏi tủ. Ngăn làm mát 3 độ C phù hợp để trữ sữa, trái cây, thịt nguội, phô mai. Ngoài ra, Ngăn Làm Lạnh Nhanh với khả năng rút ngắn quá trình làm lạnh đồ uống gấp 2 lần, giờ đây bạn đã có thể sẵn sàng tiếp đãi khách một lon nước uống mát lạnh chỉ sau ít phút.

Ngăn đông mềm linh hoạt Optimal Fresh+ giúp lưu trữ thực phẩm tươi ngon đến 2 tuần mà không bị đông đá

Đặc biệt, so với những chiếc tủ lạnh cùng kích thước, Samsung Bespoke 2 cửa Ngăn Đông Trên tăng thêm 20L dung tích nhờ công nghệ SpaceMax, cho bạn thoải mái lưu trữ thực phẩm. Hóa đơn điện hằng tháng cũng tiết kiệm hơn hẳn nhờ tính năng AI Energy Mode sử dụng trên ứng dụng SmartThings và công nghệ Inverter quen thuộc.

Với công nghệ SpaceMax, tủ lạnh Samsung Bespoke được tối ưu hóa dung tích lưu trữ

Sức hấp dẫn khó cưỡng của sản phẩm tủ lạnh này đã được minh chứng qua cuộc thi "Samsung Bespoke - Đẹp đi đừng đợi" với hàng trăm bài thi được gửi về từ hội yêu bếp nghiện nhà, vừa được "ướm" thử các mẫu tủ lạnh Bespoke vào không gian bếp nhà mình, vừa được thỏa sức sáng tạo khả năng ứng dụng linh hoạt của dòng tủ lạnh này.

Sau 1 tháng diễn ra cuộc thi, ban giám khảo đã chọn ra được 5 bức ảnh ấn tượng nhất. Kết quả lần lượt thuộc về bạn Trịnh Ngân Hà với Giải Nhất, ba giải Nhì thuộc về Phạm Minh Hằng, Trần Thị Giang, Nguyễn Hoàng Phương Nga. Giải bình chọn được trao cho Vương Thị Oanh.

Bài dự thi đạt Giải Nhất với không gian bếp của bạn Trịnh Ngân Hà - với tổng thể cực kỳ hài hòa và sang trọng khi được "ướm vào" chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke tông Trắng Thạch Anh phối Nâu Ánh Than

Tương tự, bạn Phạm Minh Hằng cũng thành công "F5" cho căn bếp của mình thêm ấm cúng và sang trọng với chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke Multidoor tông màu trắng kem

Sở hữu hàng loạt điểm cộng về thiết kế lẫn các tính năng thông minh Samsung Bespoke 2 cửa Ngăn Đông Trên xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của các gia chủ sành điệu muốn thổi một làn gió mới vào không gian sống của gia đình. Thiết bị chính là "chìa khóa" cho bạn hoàn thiện căn bếp trong mơ, hay đơn giản là tạo tuyên ngôn cá tính cho phong cách sống của mình một cách nhanh gọn nhất.