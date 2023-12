Khám phá "ẩm thực độc đáo" trong những nhà hàng có 1-0-2 tại Singapore

Dạo bước quanh những khu phố sôi động của Singapore, không khó để tìm ra loạt địa chỉ ẩm thực mới mẻ, với menu độc lạ và không gian đặc sắc. Đến đây, du khách thỏa sức phiêu lưu vị giác với những món ăn hấp dẫn, đủ làm xao xuyến tâm hồn đam mê ăn uống. Hãy cùng chúng tôi khám phá 4 địa chỉ ẩm thực vô cùng độc đáo trên hành trình thăm thú Đảo quốc nhé.



The Dragon Chamber

Dọc theo con đường Circular Road, nhà hàng The Dragon Chamber kín đáo ẩn mình sau một quán cafe nhỏ, mang cảm giác huyền bí cho thực khách. Không chỉ vậy, hình ảnh Rồng Trung Hoa còn được thể hiện trong thiết kế nội thất và cả các dụng cụ ăn uống sử dụng tại đây. Tất cả gợi nên bầu không khí bí ẩn cùng sự quyến rũ khó quên.

Không chỉ kiến trúc thú vị, du khách hãy sẵn sàng để bước vào chuyến phiêu lưu vị giác với thực đơn mới lạ của The Dragon Chamber. Đó là món gà chiên giòn mang đậm phong cách ẩm thực Trung Hoa, dùng kèm với bánh quẩy có vị siro lá phong (Firecracker Chicken and Maple Fritters). Hoặc thử qua món mì xào giòn cùng với cua và sò điệp (Soft Shell Crab with Hokkaido Scallop Crispy Noodles), được rưới sốt tỏi thơm và nước lèo hải sản đậm đà.

Absurdities

Nhà hàng Absurdities, nằm ẩn mình ở khu phố Jalan Besar, là một điểm đến đầy độc đáo, thách thức mọi quy tắc ẩm thực truyền thống. Dưới bàn tay tài hoa của Bếp trưởng Jason Ang cùng cách kể chuyện sáng tạo của Absurdities, thực khách tới đây sẽ được đắm chìm trong một chuyến phiêu lưu ẩm thực kỳ thú, vượt qua ranh giới của thời gian và không gian.

Đến đây, thực khách sẽ lần lượt được trải nghiệm "ẩm thực vui vẻ" bằng chuyến du hành qua các không gian khác nhau trong suốt bữa ăn của mình, thưởng thức thực đơn omakase 6 món cùng hai loại đồ uống có cồn. Mỗi căn phòng được bố trí theo chủ đề ẩm thực riêng biệt, đầy sáng tạo và phong phú. Ngoài ra, điểm nhấn của Absurdities còn ở sự tương tác giữa nhân viên và khách hàng, mang đến những bất ngờ mới lạ, khiến ai đi rồi cũng xao xuyến muốn quay trở lại trong thời gian gần nhất.

Sushi Airways

Sushi Airways là một nhà hàng đặc biệt, nằm tại đường Baghdad ngay trung tâm của khu phố nhộn nhịp Bugis. Điểm độc đáo của nhà hàng này nằm ở không gian ấm cúng với nội thất tinh xảo lấy cảm hứng từ chiếc máy bay biểu tượng Douglas DC-3, cùng thực đơn được thiết kế theo chủ đề hàng không và các thẻ lên tàu bay "boarding pass" là quà lưu niệm. Chính những đặc điểm này đã tạo nên sức lôi cuốn của Sushi Airways, thu hút cả du khách quốc tế và người bản địa.

Một trong các món ăn nổi bật mà bạn không nên bỏ qua khi đến với Sushi Airways là món Tsukune trong phần ăn Yakimono với viên gà nướng thơm ngon được trang trí bằng cá bào mỏng sấy khô và sốt mayonnaise. Những người yêu thích cá hồi hãy thử Double Shake Maki - sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị cá hồi tươi sống, lớp da nướng giòn béo ngậy, cùng dưa leo tươi mát. Ngoài ra món bí ngô chiên giòn (Pumpkin Korokke) cũng rất được thực khách yêu thích khi dùng bữa tại đây.

Sushi Airways có số lượng chỗ ngồi hạn chế, do đó, hãy nhớ đặt chỗ trước khi đến nhé!

Ocean Restaurant

Đến với Ocean Restaurant, thực khách như đặt chân đến một không gian huyền ảo dưới lòng đại dương. Bạn sẽ đồng thời thưởng thức các món ăn ngon trong khi chiêm ngưỡng sự sống động và vẻ đẹp tuyệt vời của vô vàn loài sinh vật biển trong các bể nước khổng lồ bao quanh không gian nhà hàng. Còn gì thú vị hơn khi được dùng bữa bên cạnh những chú cá đuối và cá mập đầu búa đang uyển chuyển bơi trong làn nước biếc.

Đừng quên trải nghiệm tài nghệ của những đầu bếp tại đây qua những món đặc sản như Cua Hoàng Đế Alaska (Alaska King Crab) tươi ngon dùng cùng salad xoài; Thịt heo Iberico nướng (Grilled Iberico Pork Collar) hay Maple Leaf US Duck Rillette Teriyaki Style - món ăn với sự kết hợp độc đáo của vịt và lớp sốt khoai tây mềm mịn.

Với bức tranh ẩm thực đa dạng và phong phú của mình, Singapore là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn khám phá và trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo. Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn và sẵn sàng phiêu lưu vào thế giới mỹ vị khó quên tại Singapore nhé!