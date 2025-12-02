Khai thác trở lại các chuyến bay từ sân bay Vinh

Sân bay Vinh (Nghệ An) dự kiến sẽ mở cửa trở lại và đón chuyến bay đầu tiên từ ngày 19-12 sau thời gian tạm dừng để sửa chữa.

Máy bay Vietnam Airlines khai thác tại sân bay Vinh

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh, với mục tiêu đưa vào khai thác từ ngày 19-12, đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm trên cả nước khởi công và khánh thành.

Việc khai thác trở lại tại sân bay Vinh góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm.

Vietnam Airlines cho biết sẽ khôi phục khai thác các chuyến bay thường lệ tại sân bay Vinh (Nghệ An) ngay sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và được nhà chức trách cho phép hoạt động trở lại.

Theo đó, từ ngày 19-12-2025, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tổng cộng 7 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày kết nối Vinh với Hà Nội và TP HCM, gồm: 5 chuyến khứ hồi giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Vinh; 2 chuyến khứ hồi giữa sân bay Nội Bài và Vinh.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Việc chủ động chuẩn bị nguồn lực từ sớm đã giúp hãng ngay lập tức triển khai được các chuyến bay khi sân bay Vinh mở cửa trở lại. Vietnam Airlines luôn đặt mục tiêu đảm bảo kết nối thông suốt trên toàn mạng bay, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao."

Từ thời điểm hiện tại, hành khách đã có thể mua vé cho các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vinh.

Trước đó, theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, từ 0 giờ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2025, sân bay quốc tế Vinh tạm dừng khai thác toàn bộ hoạt động bay để phục vụ 3 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng quan trọng gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn; cải tạo, mở rộng sân đỗ máy bay; cải tạo nhà ga hành khách T1.

Trong đó, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn có tổng mức đầu tư hơn 623 tỉ đồng, nhằm gia cố nền mặt đường, hệ thống thoát nước, đèn hiệu, tín hiệu hàng không...

Dự án cải tạo mở rộng sân đỗ máy bay được triển khai trên diện tích gần 30.000m², nâng khả năng đón tiếp lên 9 vị trí đỗ máy bay thân hẹp, tổng vốn khoảng 237 tỉ đồng.

Cùng với đó, nhà ga hành khách T1 sẽ được cải tạo, bổ sung thêm không gian sử dụng nhằm nâng công suất phục vụ từ 2,5 lên 3-3,5 triệu lượt khách/năm.

Trong thời gian này, hãng hàng không đã tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến, đi từ sân bay này, đồng thời tăng cường tần suất khai thác đến các sân bay lân cận như Nội Bài và Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân khu vực Bắc Trung Bộ không bị gián đoạn.