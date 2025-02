Khách yêu cầu chuyển khoản 200 triệu để mua đất, giao dịch viên Agribank bất ngờ từ chối phục vụ sau khi kiểm tra số tài khoản

Ngày 13/12/2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao dịch của mình, chị Trần Thị Như Hiếu, nhân viên giao dịch Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hoài Ân đã kịp thời ngăn chặn việc chuyển 200 triệu đồng từ khách hàng cho đối tượng lừa đảo. Cụ thể: Khoảng 10h00’ cùng ngày, vợ chồng ông L.P.H trú xã Ân Tín, huyện Hoài Ân đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hoài Ân yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mà họ cho là của con gái mình. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, chị Hiếu nhận thấy sự bất thường khi thông tin tài khoản không khớp với tên người nhận.





Chị Hiếu nhớ lại: "Lúc đó, chú H yêu cầu tôi chuyển vừa tiền mặt vừa tiền trong tài khoản của vợ chồng vào số tài khoản của con gái mình. Nhưng khi tôi xác minh số tài khoản, tên thấy thông tin không khớp nên tôi chủ động hỏi lại. Lúc này, vợ chồng chú H đưa cho tôi xem nội dung tin nhắn mà con gái gửi cho vợ chồng chú H. Trực tiếp đọc tin nhắn, tôi thấy rất khả nghi vì họ nhiều lần từ chối cuộc gọi của chú H nhưng lại liên tục hối thúc chuyển tiền để kịp mua đất, xem lại địa chỉ Facebook thì thấy đây là địa chỉ mới thành lập. Tôi lập tức khuyên chú H gọi điện trực tiếp cho con gái và được con gái khẳng định không hề mua đất, càng không nhắn tin nói ba mẹ chuyển tiền, địa chỉ trang Facebook nhắn tin với ba mẹ là giả mạo. Cũng may, được tuyên truyền thường xuyên nên tôi đã luôn cảnh giác và ngăn được vụ lừa đảo".



Trong khi đó, ngày 15/02/2025, chị Trần Thị Ngọc Mai trú thành phố Quy Nhơn cũng suýt bị lừa mất số tiền 150 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng khi nhận được cuộc gọi xưng là nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản của chị bị khóa và nói chị làm theo hướng dẫn để mở lại tài khoản. “Lúc đầu tôi không tin nên tắt máy. Nhưng khi vào App Ngân hàng của mình thì đúng là tài khoản bị khóa thật nên tôi gọi lại để được hướng dẫn. Lúc đó, họ yêu cầu tôi truy cập vào đường link họ gửi qua tin nhắn vì nhiều lần đọc và nghe thông báo là không được truy cập vào các đường link lạ nên tôi không thực hiện theo và nói để ra thẳng ngân hàng làm cho bảo đảm. Lúc này, họ chửi tôi rồi cúp máy”, chị Mai nói. Đây chỉ là 02 trong số nhiều trường hợp mà người dân đã tỉnh táo và cảnh giác nên không bị đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền.



Được biết, trước thực trạng tội phạm lừa đảo lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân, năm 2024, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và đấu tranh tội phạm chiếm đoạt tài sản qua các giao dịch trực tuyến. Các giải pháp này được triển khai đồng bộ từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến Công an các địa phương, nhằm phổ biến rộng rãi các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, hướng dẫn người dân cách tự bảo vệ và đối phó kịp thời với các giao dịch bất thường.

CAH Hoài Ân phát tờ rơi tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo đến tận tay người dân