Khách ùn ùn đi du xuân, nhiều điểm du lịch gần Hà Nội "thất thủ"

Cùng gia đình đi Mộc Châu (Sơn La) vào mùng 3 Tết, chị Hà (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải trải qua một hành trình du xuân rất vất vả. Đầu tiên là hầu hết các cơ sở nghỉ dưỡng mà chị Hà liên hệ đều thông báo hết phòng, chị Hà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được một khách sạn cũ kỹ và giá phòng cao gần gấp đôi ngày thường để ở tạm.

“Do không có sự chuẩn bị trước nên tôi chỉ tìm phòng khi đang trên đường di chuyển. Tôi không nghĩ rằng trong ngày Tết mà lượng người đi chơi lại đông như thế nên cũng chủ quan không hỏi tình hình trước. Khi đến nơi, tôi tá hỏa khi từ khách sạn, nhà nghỉ đến homestay đều hết phòng. Họ nói khách đặt phòng từ trước Tết, vì lượng người quá đông nên nhiều nơi kín chỗ ngay 30 Tết. Tôi đã tính đến phương án quay về địa điểm khác để nghỉ, nhưng may mắn sau đó tìm được phòng nên tiếp tục hành trình”, chị Hà nói.

Vừa xong vụ phòng nghỉ thì gia đình chị Hà lại vất vả trong quá trình di chuyển và tìm nhà hàng ăn uống. Chị Hà kể, đường phố luôn đông kín người, ô tô nối đuôi nhau không dứt, nếu trót đi qua một điểm cần tìm thì quay đầu cũng khó. Đáng nói hơn, rất nhiều nhà hàng, điểm tham quan "chê" khách vì bị "vỡ trận", phục vụ không xuể lượng khách quá đông.

"Thật sự là một cuộc chiến vì khách phải tranh giành, giữ chỗ với nhau rất gay gắt, nếu chậm chân là mất chỗ. Do không có người phục vụ nên khách phải tự lấy đồ ăn, tự trả tiền, thậm chí nhiều lúc chủ quán còn không kiểm soát nổi tình hình, nhỡ có khách không trả tiền thì cũng không xử lý kịp ", chị Hà nói.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hải (quận Ba Đình, Hà Nội) đi du xuân tại Hà Giang vào mùng 3 Tết. Dự định ban đầu của gia đình chị Hải là tới điểm dừng chân nào phù hợp lộ trình thì sẽ dừng lại ăn uống nghỉ ngơi ở đó. Tuy nhiên, khi đến nơi, gia đình chị cũng không thể tìm được khách sạn hay nơi nghỉ dưỡng nào còn phòng.

“Tôi đã từng đi Hà Giang vài lần trước đó nhưng vào những dịp trong năm. Biết rằng nơi đây có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng nên tôi nghĩ rằng không cần phải đặt phòng trước. Tuy nhiên, khi đến nơi, gia đình tôi đã không tìm được phòng nghỉ, phải di chuyển xuống trung tâm thành phố, ở các địa điểm du lịch mới có thể tìm được phòng”, chị Hải kể.

Cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình trong chuyến đi du xuân tại danh lam thắng cảnh Chùa Hương trong ngày khai hội, chị Nguyễn Thị Hoa (Nam Trực, Nam Định) cho biết, chị và gia đình gặp tình trạng quá tải ở hầu hết các dịch vụ cũng như di chuyển.

“Gia đình 5 người chúng tôi phải xếp hàng rất lâu chờ mua vé cáp treo, mua vé đi đò dọc suối Yến. Thời tiết trong ngày khai hội có mưa khiến việc chờ đợi trở nên vô cùng khó chịu, chuyến đi du xuân cũng bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ ”, chị Hoa cho biết.

Dịch vụ thuê đò ở Chùa Hương kín khách thuê ngày mùng 6 Tết. (Ảnh: Ngô Trần)

Anh Ngô Minh Tuyên, chủ cơ sở kinh doanh homestay tại Mộc Châu cho biết, năm nay do quá nhiều người có nhu cầu đi du xuân nên khách muốn có phòng đều phải đặt từ trước Tết. Anh đã phải từ chối rất nhiều đơn đặt hàng của khách.

Theo đó, anh Tuyên khuyến cáo, người dân cần có sự chuẩn bị trước khi đi du xuân để tránh hành trình của mình không được thuận lợi. Trong đó, kế hoạch di chuyển, ăn uống và nghỉ ngơi là những yếu tố cần được chuẩn bị từ sớm.

"Những gia đình đi với số lượng 3-4 người còn có thể dễ dàng tìm phòng nghỉ, những đoàn đi đông hơn cần chuẩn bị trước. Sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán khoảng mùng 8 Âm lịch lượng khách sẽ hạ nhiệt, giá phòng cũng vì thế giảm theo, người dân cần lên kế hoạch, tham khảo lịch trình mình định đi để có hành trình du xuân thuận lợi nhất", anh Tuyên nói.

Du lịch đầu năm Giáp Thìn khởi sắc

Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam, từ ngày 8 đến 14/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng), ngành Du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023).

Dịp nghỉ Tết Giáp Thìn cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương. Cụ thể, Đà Nẵng ước đón gần 177.000 lượt; Hà Nội ước đón gần 103.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; Ninh Bình ước đón gần 100.000 lượt; Quảng Nam ước đón 97.000 lượt, tăng 42%; Quảng Ninh ước đón 89.767 lượt; TP.HCM đón 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023; Kiên Giang ước đón 44.370 lượt, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2023…

Xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình, tự đặt dịch vụ tại điểm đến gia tăng trong năm nay, đặc biệt là ở các điểm đến gần với các thị trường gần Hà Nội, TP.HCM.